La Vica 'rompe' el concurso coreográfico con una actuación para la historia del Carnaval

El escenario del Carnaval 2026, ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, acoge este domingo 25 de enero, desde las 17:00 horas, el concurso de Agrupaciones Coreográficas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los actos más esperados del programa festivo y que, desde su conversión de festival a certamen competitivo, logra colgar año tras año el cartel de aforo completo.

Las cantinas del recinto ferial pierden dinero con Yeray Piñero el nuevo responsable de los concursos. El coreográfico, eran diecinueve formaciones, y las despachó en menos de tres horas, a falta del veredicto del jurado.

Bajo la dirección de Yeray Piñero, el certamen comenzó con puntualidad máxima y con un formato novedoso que no tiempo a tomar un resuello. Salieron los presentadores, Sara Herrera y Samuel Pérez, y a partir de ahí todas las actuaciones vinieron hiladas con un audiovisual grabado previamente que mostraba su entrega y dedicación y cómo se habíoan preparado para esta edición de Carnaval. El resultado: espectacular y dinámico; un salto cualtitativo y cuantitativo, por el ahorro de tiempo si cabía respecto al pasado año.

1. Ballet Dance / María Pisaca

El concurso coreográfico consolida su vocación de certamen de moda y llamado aún así a mayores logros.

María Pisaca

1. Ballet Dance (2008).

A las órdenes de Silvia Paredes, pusieron en escena la coreográfia y el diseño elaborado por Cristian Martín. Cuarenta componentes que abrieron el concurso coreográfico del Carnaval.

Toman Río, la ciudad y la película, como inspiración. Un número que evoluciona con su avance, con fuerza en la transiciones y algo menos en la definición del movimiento. La sorpresa comparsera hace que se pierda el ritmo y ni las acrobacias finales consiguen levantarlo, aunque pueden estar orgullosos de su propuesta urbano-latina.

María Pisaca

2. VDance (2022).

Segundos en tomar el escenario. Llegan desde Guamasa y a las órdenes de Vaitiare Rivero, que también es la coreógrafa que lucen una fantasía confeccionada por Yurena Delgado, en el mundo del Carnaval conocida como 'La Negra'.

Apuestan por ritmos de hiphop más clásicos, en su música y sus movimientos en la primera parte. Y aunque se actualice la música en la segunda parte, la fuerza escénica no aparece. Las transiciones y las divisiones grupales no consiguen llenar el escenario. Y para cerrar con Orishas y el homenaje a Cuba, por la cuota temática de este año, falta fuerza con los pañuelos.

Víctor de Castro

3. Onys (2021).

Dirigidos por Olga López y el apoyo coreográfico de Laura Hernández, Paula Concepción y la propia director viajan desde El Sobradillo al Carnaval de los Ritmos Latinos.

Y llegó la fiesta de mano de Onys, respaldados por primera vez esta tarde por el jaleo del público. Corales hasta para los pasos de suelo. Coordinación y fuerza a pesar de algún traspiés en el escenario. Las babys tropicoquetas sumaron a unas adultas electrolatinas con pasos de commercial y una conga que sorprende con Juan Luis Guerra con pasos de Dancehall. Una fiesta con más de 150 personas “pegadas” con el Ricky Martin más afro.

María Pisaca

4. Beanky (2000).

Sorpresa con esta formación que aunque con 26 años en el espectáculo se estrenan en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Son adejeros y enamoran. Al frente, su razón de ser, Ankirian Cartagena, que cuenta con setenta componentes para hacer disfrutar.

Un debut notable con exhibición de contemporáneo y clásico, se animan a salir de su zona de confort con los ritmos latinos y utilizan las pantallas del recinto dentro de su interpretación. La samba mejor ejecutada hasta el momento y un bonito ballenato con sus faldas y elementos de fondo. En su recorrido por Colombia aparecen las acrobacias, cambios de alturas y una ejecución tan limpia que puede ser la envidia de grupos que llevan años en este certamen.

María Pisaca

5. Crew of Dreams (2014).

Cuarenta y cinco minutos del inicio del concurso coreográfico y ya habían participado cinco formaciones sobre el escenario.

Los quintos, el colectivo que dirige Besay López que marca también la coreografía. Cuenta con Giselle Quelute más los profesores Idaria Alvarado, Neizan Jorge, Ithaisa Rodríguez, Naia Herrera y Gabriela González. Lucen una fantasía de Ana Ramos.

Funky nostálgico y pasos aún más clásicos, con freeze de break que duran un suspiro y hay figuras interesantes por sus direcciones. Un claro homenaje a la coreografía de Gaga, que roza la réplica. Abanicos, banderines y una partida de ajedrez que se eterniza por momentos. No todas pueden ser las reinas de la tarde. Los 2010 vuelven con fuerza, aunque este grupo ha peleado por la presentación como ninguno hasta ahora.

María Pisaca

6. Ibaute (2002).

Uno de los colectivos de corte más tradicional en el formato coreográfico. A las órdenes de Elizabeth Simón, quien impulsa la actividad de baile en el Centro Cultural Ibaute. Subieron desde San Andrés una treintena de componentes.

No importa que sean 30 o 300 en el escenario, aunque cuando se repiten bloques de pasos en varias ocasiones, canta más cuando son menos. No parece que haya una dirección coreográfica que explique tener a dos bloques de bailarinas en pausa durante minutos de la interpretación. Las habilidades se entrenan, la ilusión y las ganas, no.

María Pisaca

7. LS Tribu (2001)

Con Juan González en la dirección, relevo en el equipo. Toma el mando la coreógrafa María Pereira, con un diseño elaborado por el equipo de la academia.

La mochila invisible y social de su letra podría haber sido una buena recomendación para que se eliminara de su vestuario. El freestyle contemporáneo y las acrobacias, lo mejor de número. Hay diamantes entre sus filas, pero algunas descoordinaciones hacen que se desvíe la atención. Una foto final, con adultos incluidos, para el recuerdo de una clase que supera sus miedos.

María Pisaca

8. Odali (2010)

Desde el municipio de Arafo llega Odali, Davinia Pérez irrupem con una coreografía también montada con Omayra Torres, con unos setenta componentes.

Inspirados por la semana santa, el mantón y los abanicos, llega el turno del flamenco fussion en el concurso. Unas figuras acrobáticas que no pasan desapercibidas en el fondo y una propuesta escénica coherente donde este grupo despliega su punto fuerte: el trabajo de suelo. Hasta hubo tiempo para pasos de rumba y unas sevillanas. Brillantes en ejecución, limpieza y coordinación. Solo se vive una vez, y con su actuación dan ganas de vivirla.

9. CD Andreína Acosta (2003)

Con coreografía y diseño de Andreína Acosta, se trasladaran hasta el recinto ferial desde Güímar, donde tienen su cuartel general.

Tango y samba para empezar, con acrobacias y las babys más inclusivas con su sopa de caracol, para delicia del público. Las mayores con acrobacias aéreas al ritmo de las K-narias y su salsa con reggaeton. Muchas poses y figuras pero poca coreografía. Desplazamientos y hasta patines sobre el escenario. Fin de fiesta con un merengue que levanta al público.

María Pisaca

10. La Vica (2001)

Están dirigidos por Aday Hernándes, también coreógrafo junto a Jairo Hernández y Andrea Gil-Bermejo. Lucen una fantasía de Diego Filst. Llegan desde La Matanza.

Vuelven con ganas de hacerse con la victoria, toda una declaración de intenciones desde que pisan el escenario. Son magnéticos, limpios y logrando que siempre estén pasando cosas en escena. Urbano, latino, vogging, afro y las caderas menos mentirosas de Latinoamérica. Todo un desfile de estrellas del pop latino sin perder calidad de movimiento y el broche con una Celia Cruz eléctrica. Impresionantes.

María Pisaca

11. Loli Pérez (1998).

Otra de las formaciones coreográficas exponentes del espíritu tradicional de esta modalida, testigo de cómo el festival ha crecido hasta un gran concurso como el que se vio este domingo. Bajo la dirección de Loli Pérez, lucen una fantasía de Ana Ramos. Llegan desde Güímar.

Acrobacias, mortales y mucha fuerza en su propuesta escénica. Mucho suelo y juego de alturas, en una primera parte con una música descafeinada. Con la fiesta llega el color, las líneas y las diagonales bien coordinadas. Se nota el esfuerzo por darle más peso a la parte coreográfica, aunque no parece suficiente para esta concurso. Este grupo aprovecha su flexibilidad y condiciones físicas como el que más.

María Pisaca

12. Moana (2005).

Con la dirección de Sonia Callejo Fernández, pusieron sobre el escenario del recinto ferial una coreografía de María García Callejo, con diseño de la directora y la coreógrafa. Son más de noventa componentes y vienen desde Puerto de la Cruz.

Una protagonista algo perdida en su viaje que bien puede ser una metáfora de la propuesta coreográfica. Ritmos que animan pero que no contagian, ni dentro del propio escenario. Mucha variedad entre sus propuestas, aunque el menos es más ayuda a controlar el batiburrillo. Una cuento con final atropellado.

María Pisaca

13. Crazy Dancer (2011)

Desde la asociación de vecinos de San Gerardo, llegan bajo la dirección de Lourdes Franquis, con 35 componentes.

Homenaje a México en su historia, pero con una fuerza que va decayendo según avanza la actuación. Al público le ha gustado ver a mexicanos a ritmo del kpop más viral, que se ha colado entre clásico latinos. Las pausas matan el ritmo y sus propias transiciones, pero se agradecen los pasos más rockeros que no habían aparecido este año.

14. Wild Dance (2010)

Arián Rodríguez es el presidente y coreógrafo de esta formación que luce una fantasía de Jonathan Suárez que, desde Puerto de la Cruz, propone un repertorio con 32 componentes.

La temática de este año va como anillo al dedo a este grupo, que bien podría probar suerte con las comparsas adultas en dos semanas. Aunque a lo mejor necesitan algo más de tiempo para limpiar su propuesta e innovar un poco con sus pasos y posiciones. Hasta se ha colado un espontáneo encapuchado entre las bailarinas, que luego resultó que fue una decisión consciente del propio grupo. Mucho que reflexionar.

María Pisaca

15. Wonder (2025)

Proyecto que lidera Diana Rucabado, con el apoyo de todas las familias que integran la academia que mueve a más de 230 componentes.

Aunque se estrenan como grupo, nos tienen acostumbrados a sus historias bajo otro nombre. Este año la inspiración ha sido “Coco”, y dan un repaso desde las boybands de los 90s, con pasos de Krump, hiphop y una propuesta de parejas al ritmo de la clásica llorona. La conciencia escénica y su presencia es abrumadora, sin perder su intención narrativa. La fluidez de las transiciones consigue que sus más de 200 componentes brillen hasta el broche de oro del cierre, perfectamente coordinado.

María Pisaca

16. Star Dance (2016)

Está dirigdas y con coreografía de Ylenia Rocío Pérez Hernández, con diseño del propio grupo, participaron en la recta final del concurso llegados desde el barrio de María Jiménez.

El popurrí rítmico por bandera, pero que cumple su propósito, llenar el escenario de energía. Las peques contagian a las mayores que coordinan con un hiphop a ritmo de Rihanna. Se echa en falta algo más de definición y fuerza en los movimientos, pero dan ejemplo en cuanto al aprovechamiento del espacio y al compañerismo con su cierre.

María Pisaca

17. Yu-Funk (2008)

Yurena de la Rosa González es la razón de ser de este grupo que regresa trar un año sabático al Carnaval.

De pronto estamos en un concierto del propio Bad Bunny en el que no se echa en falta al cantante. Este elenco de baile se come el escenario entero. Fuerza, definición, riesgo en altura, acrobacias y mucho trabajo de suelo. El bboying está contento por su buena representación del break, pero no se olvidan de los pasos latinos. Una presentación de baile, como diría el propio cantante, inolvidable.

María Pisaca

18. LKS Dance (2020)

El coreógrafo Moisés Delgado Gil forma a este grupo que tiene su cuna en el Luther King de San Miguel con 110 miembros.

Una exhibición de final de curso que funciona mejor por subgrupos que cuando intentan coordinarse todas a la vez. El público es el primero que nota si alguien no quiere estar sobre el escenario y más de una hubiera preferido quedarse en casa hoy.

19. Patronato de Arona (2008)

Laly Cruz es su principal valor en el baile que reúne a 91 componentes con diseño de María Victoria Alcayde.

El regusto a Burlesque no desaparece en toda la actuación, aunque musicalmente no tenga nada que ver. No dejan de pasar cosas en el escenario pero falta una dirección que dé sentido a tanto movimiento. El acting sobrepasa a la coreografía y no hay que olvidar el concurso en el que estamos. Pero se agradece cerrar el certamen con un grupo que transmite ilusión por estar sobre las tablas.

Un jurado especializado

El jurado de Interpretación estará integrado por Genaro Arteaga, Casandra Hernández Rodríguez, Patricia Dávila, Elide Fabbretti y Andrea Arruti Aramburu, profesionales vinculados al mundo de la danza y la coreografía.

En el apartado de Presentación, valorarán los trabajos Rebeca Skog, Nauzet Salazar Cortés y Ami Rodríguez, responsables de analizar el diseño, la creatividad y el impacto visual de cada propuesta.