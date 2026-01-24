Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas infantiles de la primera fase

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de los Ritmos Latinos vivió su primera noche de concurso con la primera fase de murgas infantiles. Nueve formaciones de la cantera de grupos críticos subieron a las tablas del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para mostrar lo mejor de sí el pasado viernes 23 de enero.

Nueve murgas participaron en esa primera noche: Raviscuditos, Frikywky's, Bambas, Distraidos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados. Todos ellos desplegaron su simpatía y ternura en el escenario del Carnaval y mostraron el esfuerzo de los últimos meses de ensayos en busca de uno de los premios.

En El Día una serie de seguidores del colectivo, murgueros y profesionales de la comunicación han tomado buena nota de cada minuto de actuación y han decidido poner sus propias notas. Estas son las calificaciones del 'Jurado paralelo':

Raviscuditos

La murga infantil de Tacoronte llega un año más al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife dirigidos por Nayi Álvarez y con montaje musical de Ruky Álvarez. Los temas son de Sebid González y su fantasía de Joan Díaz.

María Lemus Periodista Periodista Abren con un tema contundente al arraigo y defiende que el arte canario. Luego lanzan un mensaje a los mayores. Las adultas deberían tomar nota: lo mejor siempre viene por dentro. 4 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Empiezan con “Eurovisión” y el orgullo del talento canario. Muy bien hilado y divertido. En el segundo critican temas de actualidad como el bullying. Buen arranque de concurso infantil. 6 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Contenido infantil en ambos temas y que llega fácil al público, a pesar de la monotonía de la selección musical. La segunda canción plantea un idea original (la piñata) y se agradece. Salvaron la difícil papeleta de estrenar la noche con una dicción excelente. 6 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Cantera y veterana del norte de la isla. Subiendo cada año un escalón. Vocalizan y se les entiende genial tanto en «Una academia de policía» como en el tema de «Piñata»; fue un regalo. 7 Claudia Morín Periodista Periodista Su repertorio mejora cada año. Una versión de Eurovisión bastante cañera y con toque canario. Sus reivindicaciones se entendieron alto y claro. Si siguen así les queda mucho camino por delante. 6

Frikywiky's

Dirigidos por Sheyla Alfonso Pérez solventan uno de sus años más complicados por la pérdida de responsables de la murga. Airam Hernández se encargó de dar melodía a las letras d Cris Morales y el diseño lucido es obra de la propia murga.

María Lemus Periodista Periodista Demuestran que la ilusión lo puede todo, con un segundo con más sombras que claros; no se le resiste nada. Evidencian que en esas filas hay mucha ilusión que sale de un grupo de niños. 4 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Su primero, “La jerga social” pura critica infantil. En “Cosas de mi Carnaval” celebran el regreso de Bambas y piden a Lenguas Largas que vuelvan. Diversión y ganas de carnaval. 5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Les pesa el número de componentes exiguo y el difícil año que les ha tocado. Lo compensan con esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta la corta edad. 5 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Ganas de seguir haciendo murga en el Carnaval. Gracias por estar y por sumar, haciendo cantera de la fiesta. Disfrutan haciendo Carnaval, como transmiten durante su actuación. 5 Claudia Morín Periodista Periodista Una murga muy infantil, tanto por sus letras como por sus componentes. Bofetón al bullying y homenaje a otras formaciones. La afinación es mejorable, pero la entrega de estos niños es incuestionable. 5

Bambas

Histórica que regresa al Carnaval después de seis años de ausencia. Dirigidos por Cloe Martín y con montaje musical de Arón Morales (que también en su diseñador), su principal aval es que los responsables de la murga un día también fueron Bambas.

María Lemus Periodista Periodista Qué bien sienta volver y qué siete años de pérdida carnavalera. Los niños de El Cardonal retornan con fuerza y no perdonan ni una. Pueden ir guardando un premio para ellos. 8 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Escuchar su pasacalle de nuevo es un regalo. Abren con un país donde no hay reglas. En el segundo, el trastero, pidiendo que se donen los juguetes. Larga vida a Bambas. 8 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Presentación con sabor a antaño, o lo que es lo mismo: entrada al escenario. Solo su pasacalle emociona, pero es que lo completan con dos letras cuidadas y críticas. La fuerza es lo mejor de este grupo, que ejecutó mejor su 'trastero' que el primer tema. No vuelvan a irse. 7,5 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Qué bueno volver a verlos. Unos niños que no están perdidos. Críticos y sensibles. Buscaron el orden dentro del desorden en su tema de «El trastero». A la marcha Los Bambas 7,5 Claudia Morín Periodista Periodista Volvieron con la fuerza de su adulta. Un primero con notas críticas de menos a más y terminó levantando al público. Entre tanto juguete hallaron un divertido segundo tema en un trastero de buenos recuerdos. 7

Distraídos

Llegan al Carnaval 2026 dispuestos a colocarse de nuevo entre los premiados. Cuentan para ello con letras de Airam Bazzocchi y el montaje musical de Javier Plata. Todo ello dirigido por Iraima Martín

María Lemus Periodista Periodista ¿He dicho ya que han sido mi descubrimiento de la noche? Un ejemplo de que las cosas bien hechas no precisan de filas llenas de componentes. Por favor, abran paso que llegan Los Distraídos 8 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil 20 aniversario por lo alto. El primero, muy buen tema crítico, de admirar. En el segundo se ganan mi corazón con la vídeollamda al cielo. Por otros 20 años más escuchándolos. 9,5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera El tándem entre Tana y Airam sigue funcionando. La presencia en el escenario denota el trabajazo de los ensayos y se une a grandes letras planteadas desde la originalidad. Mejor cantada la segunda. 9 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Actuales en la entrada. Pasacalle como himno. Cuestión de gustos. Gustan y mucho. Realizan una na videollamada cargada de emoción y crítica. Completos Distraídos. 9 Claudia Morín Periodista Periodista Lo bordaron. Se sumaron al tren de ‘El Beso’ y pusieron a bailar al recinto. No dieron tregua, aplauso tras aplauso. Combinación perfecta: letras críticas, bien hiladas e infantiles. Se nota el sello Bazzochi. 9,5

Mamelones

Desde la Casa del Miedo llegan dirigidos por última vez por Aray Suárez. El equipo se mantiene: Xerach Casanova en las voces e Idafe González en las letras, con diseño de Josua Sánchez.

María Lemus Periodista Periodista ¡Son niños nada más pero qué niños!. Tienen una claridad en las voces que se percibe durante toda la interpretación. La ejecución es impecable: Favoritos para ganar la batalla 8 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Presentación brillante. El primero, con un final muy especial. Segundo, homenaje a las murgas infantiles, lo tienen todo. Grandes voces, grandes letras y grandes en expresión. 10 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Buenas letras y buena interpretación. Divertidos, críticos y emotivos. O sea, perfectos. Y encima nos hacen bailar con final de orquesta, apurando el tiempo al máximo. Al director hay una cosa que decirle: Aray, la cantera de las murgas te echará de menos. 10 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Entran en la casita del recinto a lo grande . Suenan bonito. Tocaron los cincos sentidos y también el corazón. Jugamos al trivial con ellos y terminamos bailando con su orquesta. 9 Claudia Morín Periodista Periodista Los de la Casa del Miedo vinieron a revalidar el titulo. Habían dejado el listo alto, pero consiguieron enamorar. En especial con el primer tema, que más que un repaso a los cinco sentidos fue un pellizco al corazón. 9,5

Chinchositos

La familia Marichal sigue al frente de esta murga, esta vez bajo la presidencia de Cristina. En las voces, Sergio Arnaldi y en las letras Romen Soriano, dan forma a la actuación dirigida por Emily García. El diseño, de Carmen Quevedo

María Lemus Periodista Periodista La importancia de ser niño queda bien reflejada en el trabajo de Chinchositos. El primero parece quedarse a medias y el segundo queda en cuarentena. Alegría y mucha murga 5 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Con su Chinchodiversión se nota cómo estos niños disfrutan de la actuación y del carnaval, pura diversión. Un segundo tema muy infantil con su juguetería particular. 5,5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Esencia murguera y tirando de veteranía en el Carnaval tanto en el contenido como en la selección musical. Pese a algún altibajo en la interpretación, lograron un actuación ascendente, de menos a más. 6 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Son historia de las murguitas del Carnaval. Con músicas infantiles y divertidos en sus chinchotemas. Su juguetería llega y gusta. Protagonizan una gran actuación en la primera fase. 6,5 Claudia Morín Periodista Periodista Se lo pasaron pipa en el parque que crearon. La actuación mejoró conforme avanzaba el cronómetro. Dos letras sencillas pero bien defendidas, en su línea. 6

Carricitos

Ya histórica con Ángel Ramos a los mandos (también es el diseñador). Las letras son obra del 'Equipo Carris', o lo que es lo mismo, la murga. Lizeth Ramos se pone de nuevo al frente como directora y asume el montaje musical.

María Lemus Periodista Periodista En “La Granja” pusieron voz a críticas que hasta ahora, no habíamos escuchado. Este año ha sido de cambios para la formación, esta noche suben antiguos componentes en las filas. 6 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil En su primer exigen más apoyo a las murgas infantiles, con buena vocalización. Su segundo tema, «La granja», cantan en contra del bullying. Transmiten buena energía. 6 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Letras sin demasiados alardes pero cantada con todo el empuje y la ilusión de sus componente que además vocalizan como pocos. 5 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Hacen murga y siguen siendo parte de la fiesta. Siguen haciendo murga. Gracias. 5,5 Claudia Morín Periodista Periodista ¡Quack, quack! Lucieron una fantasía preciosa. Estos reporteros lanzaron un mensaje claro: no hay Carnaval sin murguitas. Los niños lo dan todo, pero las letras podrían explotarse más. 6,5

Redoblones

La murga del Pirata se planta en el Carnaval con un montaje musical en equipo: Sara Rincón, Romén Soriano y Rubén García. En las letras cuentan con el aval de Carlos Casanova y en el diseño con el de Josué Quevedo.

María Lemus Periodista Periodista Otra sorpresa. Son murga, con fuerza, presencia y sobre todo, letra. Aquí no todo es voz sino también tener carisma como el pastor de Redoblones para afrontar la vida carnavalera. 5 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Redoblolandia: muy buenas voces, mucha fuerza y una letra de admirar. En su segundo, a quitar las etiquetas que ponen a los niños. Bien hilado, bien cantado y bien interpretado. 9,5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Redoblones nunca falla y vuelven a cuadrar una actuación casi perfecta. Dos temas para enmarcar, imposible quedarse con una letra. Son los reyes de la puesta en escena. 9,5 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines La murga de El pirata Sorprende y agrada con dos buenos temas a concurso Toques de humor en su vuelta por santa cruz Su rebaño emociona y sorprende. 8,5 Claudia Morín Periodista Periodista Pese a ser los octavos y a tanta oveja, nos mantuvieron bien despiertos. Da gusto oírlos. Entretenidisimo primer tema del que el alcalde debería tomar nota. Actuación memorable. ¡Enhorabuena! 9,5

Disimulados

David Mederos Rodríguez con la batuta y la dirección musical de esta murga que lleva letras propias y un diseño de Jonás Ruiz Suárez.