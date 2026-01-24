Castorcitos y Sofocados destacan en la segunda fase de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz

Castorcitos y Sofocados marcaron la diferencia en la segunda fase de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el que también sumaron una gran actuación los niños de Guachipanduzy, Pita-Pitos y la sobresaliente actuación de Ferrusquentitos que reivindicó el Norte en Santa Cruz. Fue una fase un punto por debajo de la celebrada el viernes y eso a pesar de que actuaron siete y no nueve como en el certamen inaugural.

Poco después de las 18:30 horas llegaba al escenario del reinto ferial El Cabito, que sorprendió con una presentación que auguraba que la murga infantil iba a brilla con su luz. A continuación, el pasacalle a las órdenes de Joaquín Cordero.

Comenzaba así la segunda fase de murgas infantiles del Carnaval en la que participaban siete murgas - El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, CastorcitosPita Pitos, Triqui Traquitos y Sofocados- y al término se procederá a entregar los premios, en un formato novedoso, con trofeo y como si de una Champion se tratara.

1. El Cabito (1980).

La murga infantl que fundara en 1980 la recordada Angelita González apostaba por un grupo de adolescentes que apuntalan las voces, y suenan claro y bonito, con unos pequeños de lucen y realzan la originalidad de su caja de sorpresas en la que se inspira su fantasía, idea de Lito Díaz.

"Daños colaterales" fue el título de su primer tema en el que se preguntan qué le espera su futuro de mayor. La histórica murga infantil suena bonita, con voces redondas que realzan las letras en las que abordan situaciones familiares que sortean los pequeños como el caso de las separaciones de padres. El tema aborda una temática tristona que contagia al tema, incluso con un ritmo cadente en su percusión. "Lágrimas negras como su vida".

El segundo, mucho mejor, en forma de unas coplas picantes carnavaleras para hacer un barrido por la actualidad, como los egos de murguero.... Tirón de oreja a los directores y letristas del Carnaval, a los que le pidieron cuidar la cantera; tributo a su recordada presidenta fundadora para dedicar un toquito al concejal de Fiestas y a Patricia Hernández, del PSOE.

2. Guachipanduzy (1991).

A las órdenes de Lara Coello, toman el escenario e imponen su ritmo como si no hubiera un mañana. Una declaración de amor su presentación, que recuerdan sus 35 años en el Carnaval, para seguir con unas de las bandas sonoras del Carnaval, su pasacalle.

A partir de ahí, 'Las Reglas, su primer tema. "Guachi nació para criticar", recordaron nada más a desplegar argumentos cantados. Al ritmo de la canción de Macarena, los Guachi desbordaron en ese momento. Estaban pletóricos. Excelente calidad de la adaptación musical de las melodías escogidas para las canciones. Guachi subió con magia. Y subieron un nivel para pedir la integración de los niños, una temática que comienza a ser una constante, como el canto a los abuelos. Lo hicieron con corazón.

En un momento se apagó el escenario para iluminarse los cuatro números con luces sobre una pizarra para dar sus cuatro motivos por los que hay que cuidar a la cantera, un efecto técnico que sorprendió en ese momento de la actuación, para acabar el tema con un público entregado.

El segundo, una genialidad de Naara Hernández, factoría Triquikonas (ella es la mentora de ese estilo): "Escuela de adultos" para empezar a desgranar asignaturas, con examen de cocreta incluido o disfrutar de un paseo. Establecen una bonita similitud entre las ciencias naturales y un brindis por el respeto a lo que nos rodea para tocar el corazón de las madres. No dejaron atrás la mención a la tecnología. La perla, el lenguaje universal que debe primar entre los mayores desde el respeto que se viene arriba en forma de retahila pidiendo el respeto con los niños. Arrolladores. Sabor a final de murgas adultas.

En el repertorio, la presencia de algunos componentes con adaptación curricular dama más sentido a lo que cantaron. Sorpresa, sorpresa.

3. Ferrusquentitos (2018)

¡Agüita Ferrusquentitos!. Primera vez en Santa Cruz de Tenerife, llegados desde Garachico y en su presentación eran un huracán y ya el pasacalle se convirtió en viral y era su estreno. Sensacional esta formación infantil que sorprende a quien no los esperabas, pero claro... son del Norte, y ya se saben que en los últimos años los grupos críticos de la comarca al alza. También la cantera.

Su primer tema, 'Los paísajes de la Isla Baja'. Prometía, máxime si lo cantan como hasta ahora. Comenzaron haciendo un paseo por el mal estado de las carreteras, más grave cuando se trata de llegar al hospital, o el cierre de la piscina de Los Silos desde hace más de tres años. Mientras iban colocando cuadros con los que formaban su particular galería en su museo Ferrusquentito, cantaron a su pueblos. No hay guarderías ni un parque digno. Se olvidan de los niños, recrimados. Con el pabellón cerrado y todo sucio. Canta muy bonito las cosas feas que reprochan.

Segundo tema, 'Educación canaria', una de las temáticas favoritas de los murgueros del Norte. Chácaras, tambores... y emoción garantizada para adentrarse en la historia canaria. Y recuerdan cuando corrían los barrancos y hacen un repaso citando a algunos de ellos. Y de ahí al folclore, una materia que no aparece en el libro; "solo te explican el día 30 de mayo". Y se vienen arriba cuando hacen una referencia a los menceyatos de la Isla y tributo al pueblo que tuvo que emigró a Venezuela y Cuba. Mención a César Manrique, que dejó sabo a poco, pero ellos fueron a vender la canción y revindican que el Norte existe no solo en las murgas adultas sino también en las infantiles.

Qué bonito lo que han hecho. Dos guaguas arropando a este grupo que ha dejado un muy buen sabor de boca.

4. Castorcitos (2006)

No habían comenzado a cantar y ya su afición le cantaba su cumpleaños... ya son veinte. Presentación orquestada y con montaje de Óscar Gónez, que hace fácil lo que parece difícil y dieron paso a su pasacalle. Estrenan directora, Daniella Cabrera, hija de Ángel Cabrera, quien hasta el año pasado se puso al frente de este colectivo y que dirige también a la adulta de Zeta-Zetas desde hace tres años. Pero Daniella es muy, muy, muy buena. Larga vida a la cantera.

Acabó el pasacalle y subió una legión de padres a ayudarles.

Primer tema, la murga semáforo. Un espectáculo de canción. Cantaron en rojo, porque hay niños que están todo el día con el móvil en la mano, por ejemplo, también adviertieron del riego de las redes sociales o también cómo se quitan componentes entre murgas infantiles... por lo que activaron el amarillo de precaución. Para seguir con el verde, pidiendo respeto para gente que no ven. El tema, una joya de Sebid González, un zeta-zeta que hizo grande a la desaparecida Retorciditos. Tiene su sello: ingenio, efectos, argumentos y lo bonito que lo envuelve su director musical. Y concluyen en rojo, rechazando el matrato animal.

Percusión al ritmo canario y banderas de Canarias... y sentimiento a flor de piel. De nuevo más efecto de luces... mientras rechazan el bullying, entre otros asuntos.

En su segundo tema van a la escuela, para echar mano del diccionario para reclamar poner en valor la cultura canaria. De Lenguaje a Matemáticas, para en forma de retahíla contar todas las actividades que afrontan los padres, tanto actividades extraescolares como cumpleaños de amigos o excursiones... Se tiran a la piscina con un levantaplazas cuando rechazan las etiquetas y defienden la participación en las murgas infantiles. El torno vale oro cuando cientos de excomponentes canta desde el público recordando su paso por Castorcitos, donde se formó la cantera. Simplemente, oro molido. Gracias por existir. Gracias por estos 20 años historia.

5. Pita-Pitos (1995).

Con su director, Óliver Yanes, desaforado sobre el escenario, comenaron la actuación. Contagian magia nada más estar sobre el escenario con su presentación y pasacalles, aderezado encima con buenas voces gracias al montaje de Julito Plasencia.

Tocaba fajarse con el repertorio después de poner el director a mil a los componentes. De la mano de la letrista Gara García, acometieron una primera canción inspirada en una lección de música. Se colocan detrás de un pentagrama para empezar a hacer un repaso por las canciones de moda en en el Carnaval. "Esto parece Puerto Rico", y enlazan con un brindis por el folclore canario. Y suben una lección de música corporal con pitos, que se alterna la murga con la colaboración del jurado, que se presta al juego. Previamente habían dejado los pitos debajo de la silla. Pita-Pitos había preparado el mínimo detalle.

Por un momento parecía que el tema quería ser muy ambicioso y fue de más a menos, después de rozar el cielo en el momento del folclore.

El segundo tema, Un monumento, en el que hacían un recorrido desde el monumento de la avenida de Anaga hasta el Muñeco de Nieve, mientras unían este hilo conductor a la necesidad de vivienda. E incorporaron a Caraballero, en un momento que no se sabía si le pedían un monumento a él o para él. Proponen alternativas al de Franco y esos personajes les sirven para tocar lo que sea, por ejemplo el muñeco del Monopoly para quejarse de la falta de vivienda. Muy reivindicativos al final para protestar amargamente sobre el estado del Mercado de La Salud.

Sin tiempo para disfrutar de su despedida.

6. Triqui-Traquitos (1985).

Ver a Triqui-Traquitos sobre el escenario ya tiene premio este año. Arrancaron con mucha fuerza y alegría, devolviendo orden después del frensí que se había impuesto antes.

Los niños de Yone Delgado estrenan director, Ubay Hernández. En realidad en esta edición estrenan murga, mérito de su responsable que se ha echado el grupo a la espalda y... para él otro monumento.

Primer tema, 'El influencer', en el que plantean un tema complejo lo la dificultar de atender, entender, acudir al móvil y encima la temática que lleva a abordar hasta la inteligencia emocional... Una canción con la que amenizar un TFM de Psicología. Los niños, con el montaje de Dani Melo, pelean y venden el tema, que lleva la firma también de su director musical y de Nisamar Couto.

Juegan con los colores y, el mejor momento, echan mano de los filtros... también a la guerra, y a los niños que cruzan por el mar. El tema tomaba cuerpo. Pueden presumir de una letra con mucho contenido; una lección práctica también y por momentos para primero de Informática.

En su segunda canción, de Súpertriqui, que los convierte en superhéroes con el sello de Nisamar Couto, también letrista de Chaladas, murga del Norte, que ganó el premio Critcón en 2025. Narran con música las anécdotas que vivían de pequeño, porque tenían superpoderes, y suman una selección musical que le da frescura.

Gracias por hacer posible el milagro de salir otro año más después de la experiencia de la pasada edición.

Pellizco al corazón de Triqui-Traquitos cuando recuerda a Rebeldes y Retorciditos, murgas infantiles ausentes, y se atreven a interpretar la banda sonora de la murga decana que fundara Paco Cortés. Un ratito bonito. SúperTriqui en Carnaval.

7. Sofocados (1983)

La segunda fase y también el concurso de murgas infantiles del Carnaval 2026 llegaba a su término con la actuación de Sofocados, la mugra de Jesús Tosco, 'el inolvidable' Compinche.

Arrancaron con una presentación atorrollada para poner en valor su fantasía con mucho brillo, para levantar vuelo con su pasacalle, uno de los himnos del Carnaval de la cantera.

Estrenan directora: Paula Suárez, que toma el testigo a Paola Tosco. Interpretan su repertorio de la mano de Cristian Mapesi, puro ADN María Jiménez. En sus letras, que siempre han cuidado, dos firmas que están de moda esta edición: Gara García y Nisamar Couto.

Su primer tema, una agencia de viajes mágica. El tema parecía compacto musicalmente en sus inicios con la murga enchufada. La letra parecía más ambiciosa en su título que en el desarrollo. El primer destino de la agencia de viaje fue... el aula de su colegio, que derbía ser un lugar seguro. Luego van de viaje un poco más lejos, sin salir de la Isla, al Loro Parque para pedir ayuda para los animales. A partir de ahí ya despegan con un canto a los enanos de La Palma o los atractivos de El Hierro o La Palma, así como a las islas de la provincia oriental. Un canto a Canarias, una de las temáticas preferidas de Sofocados. Un clásico de sus repertorios.

Cierran su actuación con '¿Con qué inteligencia te quedas, con la IA o con la mía?'. La velocidad con la que cantaban y la cantidad de palabras que incorporaban dificultaba entenderlos. Sacan una pizarra con fondo negro y ponen mensajes en legras azules y rojas, las mejores para ser imposible identificarlo desde la distancia. En un momento de la canción parecen pedir a la IA consejo sobre qué disfrazarse para salir al Carnaval.

Suenan bonito y junto a Castorcitos han protagonizaro los mejores momentos de la segunda fase de murgas infantiles.

Todos pendiente ahora del veredicto del jurado de murgas infantiles.

Jurado de Interpretación y Presentación

El jurado de Interpretación está integrado por Cris Falcón, J.J. Rodríguez-Lewis, María José Cámara Cabeza, Aura Reyes, Rocío González Romero, Darío Cardona y Diego Lupiañez, mientras que en Presentación los premios recaen bajo el criterio de Patricia Hodgson González, Susana Guerra Mejías, Esther Rufino García, Rafael Santos Rufino y María del Carmen Rodríguez Ortega. La conducción del concurso volverá a estar en manos de los periodistas José Marrero y Marian Moragas.

Mientras el jurado delibera, el público disfruta de la actuación de DJ Kike Álvarez, antes de conocer el nombre de las murgas ganadoras, que este año, como novedad, levantarán no solo el tradicional cartón de premio, sino también un trofeo oficial.