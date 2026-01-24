Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden de actuación de la 2ª fase de las Murgas Infantiles

Siete murgas infantiles participarán en la tarde noche de este sábado en la segunda fase del concurso de murgas infantiles, un certamen que además conocerá a sus premiados una vez los grupos terminen sus actuaciones.

La primera fase contó el viernes con nueve grupos, por lo que la segunda noche de la cantera de los grupos críticos se augura más corta, sobre todo después de que Lenguas Largas anunciara su baja poco antes del certamen.

La segunda fase, que arrancará a las 18:30 horas, tendrá como participantes a El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui Traquitos y Sofocoados.

Sigue aquí todas las noticias del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife contadas por los redactores de El Día

Orden de actuación

El Cabito

Una componente de El Cabito durante su actuación del Carnaval 2025. / ED

Contra viento y marea hay Cabito para rato. Lourdes, hija de la fundadora de esta señera murga de niños del barrio de El Cabo, afronta casi una refundación con un nuevo equipo en el apartado musical. El apoyo de antiguos componentes ha permitido que esta institución del Carnaval salga otro año más y lucen una fantasía sorpresa.

Director : Joaquín Cordero Guzmán

: Joaquín Cordero Guzmán Director musical : la murga

: la murga Presidenta : Lourdes Plasencia

: Lourdes Plasencia Letrista : la murga

: la murga Diseñador : Lito Díaz

: Lito Díaz Componentes : 34

: 34 Fundación : 1980

: 1980 Lugar: C/ el Clavel

Guachipanduzy

Guachipanduzy durante el concurso del pasado año. / El Día

Los premios, aunque codiciados, son una cosa, y otra el_Carnaval, que es una carrera de fondo en la que reina la pasión. Es lo que contagia la familia Guachi creada por Juanjo Coello y Carol y que vive su máximo esplendor, con una murga adulta de moda, como Guachinquietas, y el pequeño Itiel Delgado Coello, mamando Carnaval.

Directora : Lara Coello

: Lara Coello Director musica l: Alberto Déniz

l: Alberto Déniz Presidenta : Carolina Padrón

: Carolina Padrón Letristas : Alberto Déniz y Naara Hernández

: Alberto Déniz y Naara Hernández Diseñador : Lito Díaz

: Lito Díaz Componentes : 39

: 39 Fundación : 1991

: 1991 Lugar: La Salud

Ferrusquentitos

Ferrusquentitos, veterana en el Norte, llega por primera vez a Santa Cruz / El Día

Estreno en Santa Cruz de los embajadores de la Isla Baja y la segunda murga del Norte que actúa esta edición en la capital. Fundados hace ocho años, vienen curtidos en Carnaval de la mano de sus adultos, Ferrusquentos, y han participado en los festivales infantiles que se desarrollan en el marco del Concurso Comarcal del Norte de la Isla.

Directora : Nayara Acosta

: Nayara Acosta Directores musicales : Aitana y Leonardo Gutiérrez

: Aitana y Leonardo Gutiérrez Presidente : Airam Trujillo

: Airam Trujillo Letrista : Leonardo Gutiérrez

: Leonardo Gutiérrez Diseñador : Raúl Pérez

: Raúl Pérez Componentes : 37

: 37 Fundación : 2018

: 2018 Lugar: Garachico

Castorcitos

Castorcitos durante el Carnaval 2025. / El Día

Junto a Distraídos, han dejado huella, y de la buena, en sus veinte años de historia. Vienen de un tercero y son siempre favoritos a estar en lo alto. Ángel Cabrera deja la dirección en manos de su hija. Grupo cohesionado, cambio en las letras. De Yone Expósito a Sebid González, un zeta-zeta que como letrista creció con Retorciditos. Uno de los mayores valores.

Directora : Daniella Cabrera

: Daniella Cabrera Director musical : Óscar Gómez

: Óscar Gómez Presidente : José Antonio Marrero

: José Antonio Marrero Letrista : Sebid González

: Sebid González Diseñador : Josua Sánchez

: Josua Sánchez Componentes : 44

: 44 Fundación : 2006

: 2006 Lugar: La Verdellada

Pita - Pitos

Los más pequeños de Pita Pitos en el pasado concurso de murgas infantiles. / El Día

A nadie le amarga un dulce. El objetivo de su director es estar entre las mejores del concurso. Óliver ha consolidado equipo y eso ha tenido recompensa, como el accésit del año pasado y volver a hablarse, y bien, de una murga que cantó la lotería, entre otras joyas. La ley de vida se impone y Hugo, hijo del director, viene pidiendo paso; este año, subdirector.

Director : Oliver Yanes

: Oliver Yanes Subdirector : Hugo Yanes

: Hugo Yanes Director musical : Julito Alfonso

: Julito Alfonso Presidente : Tere Plasencia

: Tere Plasencia Letrista : Gara García

: Gara García Diseñador : Nauzet Salazar

: Nauzet Salazar Componentes : 40

: 40 Fundación : 1995

: 1995 Lugar: La Salud

Triqui-Traquitos

Triqui Traquitos durante su actuación en el Carnaval de 2025 / El Día

Treinta y siete componentes salen a defender el nombre de una de las instituciones del Carnaval que afronta uno de los cambios más intensos. El gran artífice del grupo, Yone Delgado, quien también ha renovado la dirección tanto artística como musical. El objetivo: “nunca perder la inocencia con la esencia de una auténtica murga infantil”.

Director : Ubay Hernández Bravo

: Ubay Hernández Bravo Director musical : Dani Melo

: Dani Melo Presidente : Jose M. Otero

: Jose M. Otero Letrista : Nisamar Couto/Dani Melo

: Nisamar Couto/Dani Melo Diseñadora : Juliana Serrano

: Juliana Serrano Componentes : 37

: 37 Fundación : 1985

: 1985 Lugar: La Noria

Sofocados

Una de las pequeñas componentes de Sofocados el pasado año. / El Día

Ensolerada en la cantera, toma la dirección Paula Sánchez que sustituye a Paola Tosco, hija del célebre Jesús Tosco ‘El Compinche’, que da nombre al premio que entrega este grupo a la murga con más niños pequeños en la fila. Sofocados es una de las eternas favoritas; pasen los años o haya cambios, siempre mantienen su estilo.