Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden de actuación de la 2ª fase de las Murgas Infantiles
El escenario del Recinto Ferial acoge la tarde noche de este sábado las murgas restantes y al término de las actuaciones se dará a conocer el veredicto con los premiados
Siete murgas infantiles participarán en la tarde noche de este sábado en la segunda fase del concurso de murgas infantiles, un certamen que además conocerá a sus premiados una vez los grupos terminen sus actuaciones.
La primera fase contó el viernes con nueve grupos, por lo que la segunda noche de la cantera de los grupos críticos se augura más corta, sobre todo después de que Lenguas Largas anunciara su baja poco antes del certamen.
La segunda fase, que arrancará a las 18:30 horas, tendrá como participantes a El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui Traquitos y Sofocoados.
Orden de actuación
El Cabito
Contra viento y marea hay Cabito para rato. Lourdes, hija de la fundadora de esta señera murga de niños del barrio de El Cabo, afronta casi una refundación con un nuevo equipo en el apartado musical. El apoyo de antiguos componentes ha permitido que esta institución del Carnaval salga otro año más y lucen una fantasía sorpresa.
- Director: Joaquín Cordero Guzmán
- Director musical: la murga
- Presidenta: Lourdes Plasencia
- Letrista: la murga
- Diseñador: Lito Díaz
- Componentes: 34
- Fundación: 1980
- Lugar: C/ el Clavel
Guachipanduzy
Los premios, aunque codiciados, son una cosa, y otra el_Carnaval, que es una carrera de fondo en la que reina la pasión. Es lo que contagia la familia Guachi creada por Juanjo Coello y Carol y que vive su máximo esplendor, con una murga adulta de moda, como Guachinquietas, y el pequeño Itiel Delgado Coello, mamando Carnaval.
- Directora: Lara Coello
- Director musical: Alberto Déniz
- Presidenta: Carolina Padrón
- Letristas: Alberto Déniz y Naara Hernández
- Diseñador: Lito Díaz
- Componentes: 39
- Fundación: 1991
- Lugar: La Salud
Ferrusquentitos
Estreno en Santa Cruz de los embajadores de la Isla Baja y la segunda murga del Norte que actúa esta edición en la capital. Fundados hace ocho años, vienen curtidos en Carnaval de la mano de sus adultos, Ferrusquentos, y han participado en los festivales infantiles que se desarrollan en el marco del Concurso Comarcal del Norte de la Isla.
- Directora: Nayara Acosta
- Directores musicales: Aitana y Leonardo Gutiérrez
- Presidente: Airam Trujillo
- Letrista: Leonardo Gutiérrez
- Diseñador: Raúl Pérez
- Componentes: 37
- Fundación: 2018
- Lugar: Garachico
Castorcitos
Junto a Distraídos, han dejado huella, y de la buena, en sus veinte años de historia. Vienen de un tercero y son siempre favoritos a estar en lo alto. Ángel Cabrera deja la dirección en manos de su hija. Grupo cohesionado, cambio en las letras. De Yone Expósito a Sebid González, un zeta-zeta que como letrista creció con Retorciditos. Uno de los mayores valores.
- Directora: Daniella Cabrera
- Director musical: Óscar Gómez
- Presidente: José Antonio Marrero
- Letrista: Sebid González
- Diseñador: Josua Sánchez
- Componentes: 44
- Fundación: 2006
- Lugar: La Verdellada
Pita - Pitos
A nadie le amarga un dulce. El objetivo de su director es estar entre las mejores del concurso. Óliver ha consolidado equipo y eso ha tenido recompensa, como el accésit del año pasado y volver a hablarse, y bien, de una murga que cantó la lotería, entre otras joyas. La ley de vida se impone y Hugo, hijo del director, viene pidiendo paso; este año, subdirector.
- Director: Oliver Yanes
- Subdirector: Hugo Yanes
- Director musical: Julito Alfonso
- Presidente: Tere Plasencia
- Letrista: Gara García
- Diseñador: Nauzet Salazar
- Componentes: 40
- Fundación: 1995
- Lugar: La Salud
Triqui-Traquitos
Treinta y siete componentes salen a defender el nombre de una de las instituciones del Carnaval que afronta uno de los cambios más intensos. El gran artífice del grupo, Yone Delgado, quien también ha renovado la dirección tanto artística como musical. El objetivo: “nunca perder la inocencia con la esencia de una auténtica murga infantil”.
- Director: Ubay Hernández Bravo
- Director musical: Dani Melo
- Presidente: Jose M. Otero
- Letrista: Nisamar Couto/Dani Melo
- Diseñadora: Juliana Serrano
- Componentes: 37
- Fundación: 1985
- Lugar: La Noria
Sofocados
Ensolerada en la cantera, toma la dirección Paula Sánchez que sustituye a Paola Tosco, hija del célebre Jesús Tosco ‘El Compinche’, que da nombre al premio que entrega este grupo a la murga con más niños pequeños en la fila. Sofocados es una de las eternas favoritas; pasen los años o haya cambios, siempre mantienen su estilo.
- Directora: Paula Suárez
- Director musical: Cristhian Mapesi
- Presidenta: Dulce María Rodríguez
- Letrista: la murga y Gara García
- Diseñadora: Sara Castilla
- Componentes: 45
- Fundación: 1983
- Lugar: María Jiménez
