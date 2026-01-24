Diecinueve grupos coreográficos protagonizan este domingo el concurso viral en el Carnaval de Tenerife

El escenario del Carnaval 2026, ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, acoge este domingo 25, a partir de las 17:00 horas, el concurso de Agrupaciones Coreográficas, uno de los actos más esperados del programa festivo y que, desde hace tres años, logra colgar el cartel de aforo completo tras su conversión de festival a certamen con premios.

Un nuevo estilo ha irrumpido de la mano de las academias y en esta edición regresa Yu-Funk, mientras que quienes acapararon los primeros premios en los tres últimos años con LS Tribu están ahora en Wonder, con su coreógrafa al frente, Diana Rucabado. Será la formación más numerosa que tome el escenario, con 270 bailarines y un espectáculo tan secreto como esperado.

Diecinueve grupos sobre el escenario

En esta edición serán 19 las formaciones participantes, que subirán al escenario tras el sorteo celebrado el pasado mes de noviembre y en el siguiente orden: Ballet Dance, V Dance, Onys, Beanky, Crew of Dreams, Ibaute, LS Tribu, Odali, C.D. Andreína Acosta, La Vica, Loli Pérez, Moana, Crazy Dancer, Wild Dance, Wonder, Star Dance, Yu-Funk, LKS Dance y Patronato de Arona.

Más de mil bailarinas y bailarines darán vida a un espectáculo en el que el público podrá disfrutar del trabajo coreográfico y artístico desarrollado durante meses de preparación, así como de los vistosos y elaborados vestuarios diseñados específicamente para esta edición del Carnaval.

Un jurado especializado

El jurado de Interpretación lo integran Genaro Arteaga, profesor de danza y coreógrafo; Casandra Hernández Rodríguez, bailarina, coreógrafa e instructora de dance fitness; Patricia Dávila, coreógrafa de danza urbana y bailes latinos; Elide Fabbretti, profesora de danza, bailarina y coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet; y Andrea Arruti Aramburu, directora de la Escuela de Baile 9/11.

En el apartado de Presentación, los responsables de valorar los trabajos serán Rebeca Skog, licenciada en Bellas Artes, docente y artista visual; Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de Carnaval y director artístico; y Ami Rodríguez, costurera y diseñadora. Que comience el espectáculo.