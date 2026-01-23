La actuación mágica de Mamelones y las letras de oro de Redoblones, lo mejor de la primera fase de murgas infantiles

La actuación mágica de Mamelones, ganadores de Interpretación en 2025, y las letras de oro de Redoblones marcaron la diferencia en la primera fase de murgas infantiles en las que Distraídos también peleó por estar entre las tres mejores de las nueve que protagonizaron el concurso inaugural del Carnaval y que estrenó el escenario.

El regreso de Bambas, después de siete años, una de las mejores noticias, junto al trabajo realizado por las murgas que, aunque tienen menos componentes, dicen que ensayan desde septiembre para mostrar el repertorio.

Malo sería que algunas de las murgas infantiles que actuaron en la primera fase sus componentes no tengan más y mejores habilitades en el fútbol u otras actividades.

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge desde las 18:30 horas de hoy viernes la primera fase del concurso de Murgas Infantiles, acto con el que se pone en marcha el calendario de certámenes del Carnaval 2026.

La sesión inaugural contará con la participación de Raviscuditos, encargada de abrir el escenario, seguida por Frikywiky’s, Bambas, Distraídos, MamelonesChinchositosCarricitosRedoblones y Disimulados, que cerrará la noche. Todas las agrupaciones interpretarán dos temas de concurso, además de su presentación y despedida.

Tantas ganas había de Carnaval que a las 18:30 horas, salieron los presentadores y dieron paso a la primera murga infantil; pero se volvió al kilómetro cero porque se habían dejado por el camino presentar a los miembros del jurado que en esta edición están emplazados en un palcoi de lujo, en medio de las gradas, como si fuera una balconada y con el fondo de unas favelas de fondo.

1. Raviscuditos / Andrés Gutiérrez

Se volvió al kilómetro cero. Volvieron los presentadores, presentaron al jurado y ahora sí... comienza el concurso.

Andrés Gutiérrez

1. Raviscuditos (2008).

Abrió el concurso la murga infantil decana del Norte de cuantas participan en Santa Cruz de Tenerife. Presentación y pasacalle. Mi Carnaval, tu Carnaval... A las órdenes de Nayi Álvarez, comenzaron a desgranar su repertorio 'made in' Sebid González, que en el pasado escribiera a Retorciditos, una de las grandes ausentes este año.

Primer tema de concurso, un concurso con formato de Eurovisión, ahora que España no participa. El ingenio de Sebid González se sinónimo de éxito. El primer cantante de su particular festival musical fue Pepe Benavente, para seguir con una mención a los artistas de las murgas infantiles, mientras sostenían carteles con el nombre de los tres grupos de la cantera ausente: Lenguas Largas, Retorciditos... Incrutaron una referencia a los 'artistas' del equipo de fútbol de Tacoronte, en un guiño a su lugar de origen. Buena idea, aunque referencias incrustradas. Cierran con un brindis a los artistas de la tierra, cuando parece que la letra se desploma. Lo bueno: se le entiende. Lo malo: pone en evidencia la letra. Eurovisión acabó en fiesta fin de curso.

De Eurovisión, al Niño piñata, el segundo tema. Había comenzado la actuación con un buen sabor de boca, pero el tema más que una piñata se convirtió en un saco sin fondo, perdiendo el encanto del primer tema. En su primera estrofa encontraron en su piñata la trompeta de murga que no tocaron, para como si fuera lo mismo abordar el bullying, rechazando esta situación en los colegios. Y a partir de ahí, en vez de pareados, tópicos tras tópicos. ¿Estuvo bien su actuactión? Si, tal vez el mejor año en su trayectoria. La murga defendió una actuación que superó la calidad del segundo tema, llamado a más logros.

Despedida y satisfacción por uno de los mejores años de los niños de Ruky.

Andrés Gutiérrez

2. Frikywiky's (1998).

Segundos en actuar. Su presentación, un alegato para llamar la atención de la necesidad de cuidar a la cantera, para seguir con un tributo a los familiares que no los acompañan ya físicamente. Los niños de Katy Rancel y Víctor Pérez son un fiel reflejo de que los milagros existen: la murga es un fiel reflejo gracias a los pequeños que integran esta edición Frikywiky's.

El colectivo de Las Retamas puede presumir de ser una de las más infantiles. Comenzaron con un pasacalle para en su primer tema a la vivienda social y la cruda realidad que se vive en la sociedad. En el segundo tema, cantaron como niños las cosas que le preocuparon, para rendir tributo a la murga Bambas, que vuelven al Carnaval después de siete años de ausencia, para hacer un tributo a Desbocados, que este año no sale en la modalidad adulta, y brindaron con el público por una feliz edición. Nos vemos en la calle. Cantaron que este año no había sido fácil para salir a la calle, y entonaron un canto al cielo. Lo mejor, su bonita despedida.

Andrés Gutiérrez

3. Bambas (1974).

Seis o siete años han pasado desde que la cantera de El Cardonal había dejado el concurso y regresaron como una bomba, con su directora al frente Cloe Martín. En su reencuentro, la murga de doña Mary regresa con la tercera generación y la apuesta por un artista como Arón Morales.

Bambas enamora con su pasacalle. Le valía con esa declaración de amor. Precioso. A partir de ahí todo era más complicado porque pusieron muy alto el listón.

Primer tema, El país de nunca jamás, en el que hacen un repaso por circunstancias que le afectan a los niños. Sensacional cuando despliegan un reglamento para hacer un repaso por la tarea doméstica y la agenda que tiene que realizar en casa y a diario, para ahondar en la necesidad de que en los colegios se atienda las necesidades de los alumnos según sus capacidades. Fue un tema al corazón, como el canto por la integración, con una solista que protagonizó otra declaración de amor.

Intentaron ser más comerciales en su segundo, en el que se metieron en el trastero para en uno de los momentos de la letra invitar previsamente a donar los juguetes. Un tema desenfadado se fue cogiendo cuerpo, con un trastero repleto de cosas, hasta un cartel del primer premio. Se hacía densa la canción. Querían cantar lo de siete años en media hora y por momentos parecían haber dejado las voces en el trastero. Gracias por venir, Bambas!. Feliz reencuentro.

4. Distraídos (2006).

Veinte aniversario de los niños de Tana Rodríguez López. Se les esperaba como bálsamo para los oídos después de un inicio duro y con ganas de conocer qué había preparado para esta edición el ingenioso Airám Bazzocchi. Solo la presentación merecía la pena. Al ritmo de la canción de Nueva Línea, ¡Un beso', declaración de amor. Bonito, bonito. Y su faltaba algo, su pasacalle, una de las bandas sonoras del Carnaval chicharrero. Presentación y pasacalles con méritos sobrados para estar en la final de murgas adultas. Y no había comenzado a desgranar su repertorio. Se esperaba mucho de ellos.

Su primera canción, Cuestión de gustos, una visión adolescente y también sobre asuntos cercanos a la infancia como el Loro Parque. Cobró protagonismo las ilustraciones de unos dragones animados que se proyectaron, para sacar unos libros en la era internet y referirse a la realida virtual. A las órdenes de Irama Martín, la hija de componentes fundadores de Distraídos, fueron un huracán, con un ritmo trepidante que dificultaba por momento la letra pero obligaba a atender y contagiaba. Acaparon con la referencia a cómo han quedado atrás los juegos tradicionales, con un montaje de Javier Suárez Plata.

Siguen con una vídeollamada, con la que viajan a Madrid, para volver a Tenerife, y con el hilo conductor de la conversación telemática, contactan con Gaza para solidarizarse con las penurias que han pasado allí, y persisten. Entre los pasillos del recinto ferial, Distraídos hace un guiño a sus compañeros de Castorcitos, otro de los eternos favoritos a estar en lo alto del pódium.

Por favor, ¿pueden volver a repetir la videollamada al cielo? Qué momento tan entrañable. Fueron arrolladores, con un rap de las mascotas, otro momento viral de su actuación. Y cortaron a treinta segundos. Sensacionales.

Andrés Gutiérrez

5. Mamelones (1980).

La cantera de la Casa del Miedo sonó no como si se hubiera enchufado un CD; no, era un concierto reproducido en Spotify. Dirigidos por Aray Suárez, un niños que se ha hecho grande en Mamelones, la murga fue una delicia sobre el escenario, con una presentación para sacar punta al lobo y los tres cerditos, en los que se inspira su diseñador Josua Sánchez, un niño que se inició en Castorcitos y que ya grande y referente firma una línea fresca e infantil en Mamelones, o también en Marchilongas, desde hace tres años.

El montaje de Xerach Casanova cautivaba, y los niños lo volvieron a demostrar en su primeta letra, del trónico Idafe González. Una canción sobre los cinco sentidos, bien cantada, ordenada. Vienen de un primero de Interpretación y este año están un piso por encima del año pasado. Y si faltaba algo, el baile de un componente, en un canto a la igualdad sello ya de la casa, con unas acrobacias propias de medalla de oro.

Con un motivo claro, cada uno de los sentidos, animaron a los jóvenes a denunciar situaciones de acoso a través de redes sociales. Cabía el más difícil todavía y pasaron por encima cuando se refirieron a echar una mano y pusieron en valor al batería, todo un ejemplo de hijo y entrega con su padre, víctima de cáncer...

Siguieron con un tema que echó de menos, precisamente este año, los escenarios de antaño, como los de Superchicha, cuando los propios componentes no habían nacido. Ejecutan como reyes la retahíla. Por colores, van pidieron al jurado que descubran cartulinas. El tribunal elegía un color y ellos adaptaban la estrofa. Así fue el verde y luego el violeta. Para cantar a las reinas y a los mejores Carnavales, y a sus diseñadores. Por momento parecía que los colores iban por un lado y la temática por otro, cuando empezaron a proyectar fotos de los diseñadores, entre reinas. Llegó el azul. Y cantaron al concurso de murgas del Norte. Lo de menos era los colores; la letra y la parodia desbordaba el patio de sillas del recinto ferial con todas las murgas infantiles del Norte. Rosa, y entretenimiento, con mención a la Canción de la Risa.

Roban corazón con el homenaje a los fundadores de las murgas infantiles y luego hacen una locura de interpretación: cierran su actuación con una estrofa que ordenan sobre la marcha en el mismo orden que el jurado fue eligiendo los colores. Y luego, 'Un beso'. Mamelones fue una locura. Impresionante actuación. Para la historia.

Andrés Gutiérrez

6. Chinchositos (1987).

Su presentación realzó su diseño, de Carmen Quevedo. No se complicaron la vida en su inicio en el concurso y sonaron bonito sin grandes montajes, pero fueron infantiles hasta con la selección musical. Presentación, pasacalle, y Emily García, directora, tiró del grupo sobre el escenario. Para abrir boca, Chicholandia, una puesta en escena con la que hasta lograron multiplicar el número de componentes.

Los niños disfrutaban con un juego cantado. Bien resuelto el primer tema. Lograron aguantar el huracán Mamel's que acabada de pasar por la plaza colonial en la que se ha convertido el recinto ferial.

El segundo, La juguetería, con un enfoque infantil: un juguete de premio para quien respete a su profesor. El director musical, Cristo Casas -segundo director en menos de 15 días-, ha realizado una gran labor y ha sacado punta a letras de Romén Soriano, que fuera director de la infantil Rebobinados. Con la parodia y de la forma que vistieron la juguetería mantuvieron el tipo, se multiplicaron e hicieron un papel más que discreto para ser tan pocos.

Otra murga infantil a la que levantar un monumento.

7. Carricitos (1993)

Lizet Ramos y el equipo Carri son los artífices de otros de los milagros del Carnaval: Carricitos, una formación infantil que tiene más de tres décadas y que mejora musicalmente y pone en escena una fantasía de la factoría de Ángel Ramos, fundador y padre de la directora.

Presentación y pasacalle para disfrutar antes de convertirse en reporteros para enumerar sus noticas en su primer tema. Buena selección musical y adaptación a la canción para poner en valor el trabajo de las murgas infantiles. Fueron a temas de esencia: niños de las murgas infantiles, fiestas de mayo... con una llamada de atención a que están desapareciendo estas señas de identidad.

De su segundo tema, La granja, el juego que hacen con el patito feo para reclamar un mejor trato a los niños y subir enteros en la despedida al ritmo de la canción Que levante la manos. Carricitos rinde homenaje a la murga infantil; enorme trabajo para salir.

Andrés Gutiérrez

8. Redoblones (2019)

Octavos de la noche y el tiempo que tardaron en montar es sello de la casa de Jose El Pirata. El público aguantó con una de las aficiones más entregadas al grito de Redoblones. De los nueve de la primera fase, Mamelones había tocado el cielo por delante de unos Distraídos. Estaba todo abierto, pero se jugaba saber quién era el mejor de la noche, a la espera de Disimulados, que cerraban.

Mano a mano de estilos entre factoría KK (Carlos Casanova), por Redoblones, y Airám Bazzocchi, del bambón de Distraídos, y entre ambos volvió a irrumpir, y romper el concurso el trónico Idafe González.

La marcha de Joel Arias permitió el regreso a la dirección de su fundador, el niño grande Jose El Pirata, que se planta al frente como quien tiene en sus manos la orquesta sinfónica. Habría que cobrar entrada por verlo dirigir. Pasión en estado puro. Compensó la media de edad la mascota que presentó el pasacalle.

Din don y empieza Redoblones a desgranar sus perlas. De primero, Viaje a Redoblolandia, en la que hacen un recorrido por esta ciudad imaginaria, en donde no oyen gritar a sus padres, ni hay que pagar los libros de texto... Allí sí se puede circular por la calle sin miedo a ser atropellado, a diferencia como en Santa Cruz. La letra se crece cuando se refiere a la escultura del parque o van a la avenida de Anaga en un repaso por esculturas, las que existen en la ciudad y con qué lo identifican. Momento estrella: el Cubanito con el que cantan a Nicolás Mingorante, mientras en la pantalla central del escenario se proyectaba al célebre letrista que parecía saludar al público.

Los ganadores del segundo premio en 2025, mostraron sus méritos para revalidar, por más de que aún restan nueve murgas por cantar. Su primer tema es un espectáculo, con una selección musical que realza el viaje al alcalde Bermúdez porque Santa Cruz no es una ciudad accesible. Pero advierten que hablan de una ciudad imaginaria. Enamoran en fuerza y con la calidad de la letra, en la que no dejan atrás el Plenilunio, también para reclamar más protagonismo para los niños y que puedan disfrutarla todos los niños.

En su segundo tema, El Rebaño, uno de los más originales en la temática. Vestidos de oveja, arrancan dando un rajanzo a profesores de los colegios que son peninsulares y alertan de que imparten clases con su acento. Referencia luego a la abuela para recordar cómo se pierde hasta vocablos canarios por la incorporación de maestros foráneos, Casanova se viene arriba con ingenio cuando saca punta al "mee" de las ovejas, e hilvana una sucesión de golpazos.

La letra es una exhibición del buen gusto por la buena letra, sorprendiendo con enfoques originales, como la referencia a las etiquetas. Sensacional actuación. La letra de Casanova ya los coloca en otro nivel.

Andrés Gutiérrez

9. Disimulados (2022)

Tenían ante sí el reto de cerrar la primera fase, la más larga, con nueve participantes, y con el añadido de las actuaciones protagonizadas por Mamelones, Redoblones y Distraídos, que marcó la diferencia. Pero no por ser un grupo con menos componentes se desmerece el trabajo y entusiasmo de David Mederos, ni siquiera bajo del sol, como intentaban entonar en su primer tema.

Después de dos parones en el primer tema, el cambio de ropa anunciaba el inicio del segundo. El traductor de mentiras, un tirón de orejas a los padres que anunció el director. Entre las menciones, las recriminaciones por las mentiras que recriminaron los niños, para pedir más atención a los padres, sobre todo cuando vienen a casa con problemas del cole. Tienen premio solo por actuar a las doce de la noche, quizás de las pocas veces que alguno de sus componentes se acostaría tan tarde...

Que los percusionistas se bajen del carro y no vayan el mismo día de concurso y que sobre la marcha se arme una alternativa con la ayuda de murgueros de otras murgas a minutos de subir al escenario no tiene precio. Fue lo que le ocurrió a Disimulados, aunque lo disimuló.

Un concurso con dieciséis murgas

En total, 16 murgas infantiles toman parte este año en el certamen, distribuido en dos únicas fases que concluirán mañana sábado, 24 de enero. La entrada será gratuita por segundo año consecutivo, tras la decisión renovada por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y al término de la segunda sesión se conocerá el fallo del jurado y la identidad de las murgas ganadoras.

Jurado de Interpretación

El jurado de Interpretación está integrado por Cris Falcón, redactora de informativos de Televisión Canaria; J.J. Rodríguez-Lewis, periodista, escritor, doctor en Derecho y exdirector gerente del OAFAR; María José Cámara Cabeza, presentadora, profesora de música, cantante de musicales y actriz de teatro; Aura Reyes, cantante, ganadora del Festival Nuevos Talentos de Granadilla de Abona 2025 y actriz musical; Rocío González Romero, profesora de percusión del colegio Hispano Inglés y percusionista; Darío Cardona, director de la compañía de teatro Tragaluz; y Diego Lupiáñez, actor, carnavalero y miembro de Abubukaka.

Jurado de Presentación

Para el apartado de Presentación, el jurado estará formado por Patricia Hodgson González, licenciada en Bellas Artes y docente; Susana Guerra Mejías, artista plástica, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de La Laguna; Esther Rufino García, licenciada en Bellas Artes y responsable del departamento creativo “Qué bueno Canarias”; Rafael Santos Rufino, graduado en diseño gráfico y especialista en arte conceptual para videojuegos y animación; y María del Carmen Rodríguez Ortega, directora de arte y diseñadora de vestuario teatral.

Dónde seguir el concurso

La conducción de las dos fases del concurso corre a cargo de los periodistas José Marrero y Marian Moragas. Las entradas, de carácter gratuito, pueden retirarse en las puertas de acceso al Recinto Ferial hasta completar aforo. Además, el certamen podrá seguirse en directo a través de Mírame Televisión, Canal 4, Ahora TV y Tenerife Plus, mientras que Televisión Canaria prevé su emisión en diferido.