Mamel’s crea un premio para la murga infantil que más utilice la trompeta

La Casa del Miedo, espacio emblemático del movimiento murguero en el que ensayan históricamente Mamelucos y Mamelones, suma un nuevo hito a su trayectoria vinculada a la defensa de la esencia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La Asociación Músico Cultural Mamel’s ha anunciado la creación del Premio Óscar Celso Hernández Hernández, un galardón que nace con el objetivo de fomentar, visibilizar y proteger el uso del instrumento más característico de las murgas: el pito de murga o kazoo, conocido popularmente como trompeta murguera.

La iniciativa surge como respuesta a una realidad cada vez más evidente en los concursos, especialmente en el ámbito infantil: la disminución progresiva del uso del kazoo dentro de los repertorios. Ante esta situación, la asociación promotora impulsa este reconocimiento como una medida de puesta en valor de los elementos identitarios del Carnaval y como estímulo para que las nuevas generaciones mantengan vivo el sonido que históricamente ha definido a las murgas.

El Premio Óscar Celso Hernández Hernández se concederá a la murga inscrita en el Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que mayor tiempo haya utilizado el pito de murga durante su participación en las fases del certamen. El jurado, compuesto por dos miembros de la Sociedad Mamel’s, contabilizará el tiempo acumulado de uso del kazoo en los dos temas interpretados en fase, quedando excluidos expresamente el pasacalle y la despedida, con el fin de no alterar piezas musicales de profundo arraigo histórico dentro del repertorio murguero.

Además del tiempo de utilización del instrumento, el jurado valorará el diseño, la creatividad y el soporte del kazoo, siempre que se trate de una pieza de elaboración artesanal, sin que sea obligatorio que reproduzca la forma de un instrumento de viento convencional. En caso de empate, el premio recaerá en la murga que cuente con un mayor número de componentes menores de 15 años, reforzando así el carácter formativo y de cantera del galardón.

Con este reconocimiento, la Asociación Músico Cultural Mamel’s pretende incentivar la recuperación y continuidad del sonido más característico de las murgas, reforzando su presencia en los concursos y garantizando su transmisión a las futuras generaciones como parte esencial del patrimonio inmaterial del Carnaval.

La entrega del premio se realizará en el marco del festival anual organizado por la propia asociación, concebido como un punto de encuentro del movimiento murguero y de difusión de la cultura carnavalesca. Este acto servirá como espacio de reconocimiento público a la murga infantil galardonada por su apuesta decidida por el uso del kazoo y su compromiso con la preservación de uno de los elementos sonoros más representativos de la modalidad. La organización informará con antelación de la fecha, el lugar y el formato del acto, que se integrará dentro de la programación del citado festival.

¿Quién fue Óscar Celso Hernández Hernández?

Óscar Celso Hernández Hernández fue un artesano murguero que, desde la década de los noventa, confeccionó cientos de trompetas y kazoos destinados al Carnaval. Tras visitar el taller del entonces director de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, Enrique González, uno de los grandes referentes artesanos de la fiesta, quedó profundamente marcado por el trabajo manual y creativo que allí se desarrollaba.

Perfeccionista y defensor de la artesanía tradicional, Óscar elaboró instrumentos para más de 14 murgas durante más de dos décadas, convirtiéndose en una figura muy apreciada dentro del movimiento murguero. Formó parte de la Sociedad Mamel’s durante los últimos diez años de su vida, hasta su fallecimiento en 2020, dejando un legado íntimamente ligado al sonido, la tradición y la identidad del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.