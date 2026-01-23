Las murgas ya cantan el nuevo himno del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: "No me busquen en febrero, que llegó mi carnaval"

El "no puedo, tengo ensayo" que llega cada año meses antes de los Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene una versión similar en forma de canción. "No me busques en febrero, que llegó mi carnaval" comienza a retumbar por toda la Isla entre los amantes de las fiestas carnestolendas. Ray Castellano y Yuliet Abreu "La Papina" lanzaron hace unos días el que parece convertirse en un nuevo himno carnavalero para este 2026.

Castellano es uno de los artistas más considerados en el ámbito urbano de Canarias. Dj, productor y locutor de radio, siempre ha ido de la mano con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ya sea haciendo temas por estas fechas o actuando en distintos puntos de la capital durante la época de los disfraces y el color.

Las murgas se apuntan

Una canción que ha llegado a los locales de ensayo de varias de las murgas más señeras del panorama murguero. La decana, la NiFú-NiFá, la Afilarmónica Triqui-Traques o los Mamelucos se han grabado cantando esta canción a pleno pulmón, cada uno con su estilo.

Este viernes comienzan los concursos con la 1ª Fase de las Murgas Infantilesy la canción de Ray Castellano y "La Papina" sirve como calentamiento para todos los amantes carnavaleros. Promete ser uno de los temas que suenen en concursos y carrozas... junto a Nueva Línea, el fenómeno viral del momento.