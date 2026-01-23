Ni Diablos Locos ni Bambones: esta es la murga más antigua de Canarias, que actúa en el Carnaval de Tenerife

El Concurso de Murgas del Carnaval de Tenerife regresará la próxima semana con una nueva edición de uno de los eventos más esperados por los santacruceros. A partir del próximo lunes, los grupos críticos volverán a subirse al escenario del Recinto Ferial de Tenerife para dar continuidad a una tradición histórica que define la esencia del Carnaval. Una cita aún más especial si se tiene en cuenta que la murga más antigua de Canarias nació y sigue viva en Tenerife.

Muchas personas consideran que este Concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no es solo una competición musical, también es el altavoz social del pueblo tinerfeño, el espacio donde cada febrero se canta lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir.

Las Murgas del Carnaval de Tenerife tiene más de un siglo

Desde hace más de cien años, las murgas han retratado la realidad política, económica y social de Canarias con ironía, humor y una crítica afilada que las ha convertido en patrimonio cultural vivo del Archipiélago.

Ni fu Ni fa y ambiente / María Pisaca

Su origen está en 1917, cuando la tripulación del cañonero 'Laya', de origen gaditano, participó en el Carnaval de Santa Cruz interpretando coplas satíricas al estilo de las chirigotas de Cádiz. Aquella actuación improvisada causó un impacto inmediato entre los tinerfeños.

Un año después nació 'Los Bigotudos', considerada la primera murga de Tenerife y germen directo de lo que hoy es la Afilarmónica NiFú-NiFá, la decana del concurso. A partir de ese momento, el Carnaval cambió para siempre, porque la crítica cantada pasó a ocupar el centro de la fiesta.

E. D.

A diferencia de Cádiz, la murga tinerfeña desarrolló una identidad propia basada en percusión potente y pitos de caña, creando un sonido más estruendoso y reconocible.

En los años 60 nace el Concurso de Murgas

El gran punto de inflexión llegó en 1961, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz organizó el primer Concurso Oficial de Murgas en la Plaza de Toros. A partir de ahí, el certamen se institucionalizó y comenzó a crecer en calidad, número de participantes y seguimiento popular. Ese mismo año irrumpió con fuerza la Afilarmónica NiFú-NiFá, dirigida por Enrique González Bethencourt, una figura clave en la historia del Carnaval.

Nifú-Nifá - La Zarzuela- Fin de Fiestas- Exhibición pirotécnica / Nifú-Nifá - La Zarzuela- Fin de Fiestas- Exhibición pirotécnica

NiFú-NiFá, la madre de todas las murgas

El germen de la murga nace en los años 50, cuando en plena dictadura franquista el Carnaval sobrevivía bajo el nombre de Fiestas de Invierno. En ese entonces, un grupo de amigos llamados 'Los Bigotudos' cantaba coplas satíricas que esquivaban la censura. En 1961 fue cuando nació esta agrupación que aún perdura hasta hoy.

Un enfado que cambió la historia del Carnaval para siempre

Según cuenta la Murga en su página web, el nombre de esta agrupación histórica surgió durante un ensayo, tras el conocido como "incidente del bombo". El grupo pintó en su instrumento el nombre de una empresa comercial, una acción que al propietario no le hizo ninguna gracia y exigió que lo borraran de inmediato, espetando una frase que pasaría a la historia: "Pongan lo que quieran, pongan Ni Fú Ni Fá, pero mi nombre lo quitan".

A Enrique González le encantó esta expresión y decidió convertirla en el nombre definitivo de la murga. Así nació la Afilarmónica NiFú-NiFá. La murga que ganó el concurso de forma consecutiva entre 1961 y 1965, sentando las bases de uno de los eventos más esperados de esta festividad. Desde entonces, abre cada año el certamen, como signo de esa herencia histórica que le da su veteranía.

Al siguiente año, en un gesto histórico de generosidad, decidieron retirarse de la competición y participar fuera de concurso, papel que mantienen hasta hoy como maestros de ceremonias del Carnaval. La Fufa es la autora de 'el Cubanito', uno de los himnos del Carnaval de Tenerife, que sigue sonando hoy con nuevas versiones.

Tras la muerte de su fundador, el grupo atravesó una etapa de adaptación compleja, pero sigue viva. Ha modernizado parte de su repertorio sin renunciar a su esencia: vocalización clara, ritmo pausado y humor elegante, porque cuando canta la Afilarmónica NiFú-NiFá, canta la historia del Carnaval de Tenerife.