Dos periodistas en el jurado de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Nueve profesionales del espectáculo y la comunicación valorarán los repertorios y tres los disfraces de los grupos
El jurado de Interpretación del concurso de murgas adultas estará compuesto por nueve miembros. Entre ellos figuran dos periodistas: Marta Rodríguez Díaz, presentadora y redactora de Televisión Canaria, y Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación Mundial de Periodistas de Turismo en España.
Completa el tribunal de Interpretación Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y actual presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariadna Cabero Lemus (Ariann), cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; y Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Asimismo, forman parte de este tribunal Melanie Henríquez (Melanie Alexandra Henríquez Mena), narradora, actriz de doblaje internacional y locutora; Martha Sofía Quiñones Barragán, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, además de directora de escuelas de teatro en Tenerife; y Carolina Gil Hernández, clown y artista del colectivo Farandulitis Aguda.
En el apartado de Presentación ejercerán como jurado Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; María del Mar Martorell Mensugo, conocida profesionalmente como Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.
