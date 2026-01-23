Drones, cámaras y más policías para garantizar la seguridad del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife afronta la celebración de su Carnaval con un refuerzo integral de la seguridad, la movilidad y los servicios públicos, un despliegue extraordinario que movilizará a 1.550 efectivos y que incorpora nuevas herramientas tecnológicas, más coordinación interinstitucional y un refuerzo específico en los eventos de mayor concentración de público.

Así se puso de manifiesto en la Junta Local de Seguridad, celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Plata, con la presencia de todos los servicios municipales implicados, además de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.

El dispositivo especial abarca seguridad ciudadana, emergencias, transporte público, limpieza, movilidad, atención sanitaria y vigilancia preventiva para garantizar el normal desarrollo de la fiesta.

Del 1.550 efectivos, 1.160 corresponden a agentes de seguridad, integrados por Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Canaria y Policía Portuaria, además de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y personal sanitario. Este operativo implica, además, el desplazamiento de equipos procedentes de Gran Canaria y de la Península, lo que refuerza el carácter excepcional del dispositivo.

Se incrementa el número de cámaras de videovigilancia, coordinadas desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), con especial incidencia en el Cuadrilátero y en calles secundarias. Se suma el mantenimiento de los drones de la Policía Local y la Policía Nacional, enfocado a la prevención, el control de grandes concentraciones de público y el apoyo a los dispositivos desplegados a pie.

La Policía Nacional desplegará unos 620 efectivos, mientras que la Guardia Civil aportará alrededor de 250 agentes, además de medios especializados procedentes de la Península, como unidades de la UIP de Madrid en los actos multitudinarios.

También habrá presencia policial en puntos clave como el Hospital del Carnaval, el PMA, el Cuadrilátero y la zona portuaria. Especial atención se prestará a la Feria de Atracciones, ubicada en el recinto portuario, donde se desplegará un dispositivo conjunto sectorizado entre Policía Nacional y Guardia Civil, incluyendo la instalación de un puesto fijo de la Policía Local en los aledaños del Cabildo Insular y la integración de enlaces de Guardia Civil en el PMA.

Un transporte seguro

Uno de los ejes fundamentales del operativo será el transporte público. Durante los bailes nocturnos y el Carnaval de calle, el tranvía circulará hasta la plaza de La Paz, mientras que en el Carnaval de Día la última parada será el Teatro Guimerá.

En cuanto a Titsa, se han programado 617 servicios extraordinarios, con una planificación de carácter insular que contempla salidas especiales desde puntos como San Isidro, Puerto de la Cruz, La Orotava o Los Cristianos. Las previsiones apuntan a superar las 417.000 personas transportadas en la semana grande del Carnaval.

El sector del taxi también refuerza su presencia, con una parada específica y ampliada en la parte baja de la avenida Tres de Mayo. En el Intercambiador y la plaza de La Paz se establecerán medidas especiales de seguridad, con seguimiento de itinerarios por parte de la UPR de la Policía Nacional.

Los drones volverán a jugar un papel esencial, con una base operativa situada en el centro del Cuadrilátero. Su uso será clave durante la Cabalgata Anunciadora, el Coso Apoteosis, el Entierro de la Sardina y los Carnavales de Día, ofreciendo apoyo en materia de tráfico, control de masas y seguimiento de recursos sanitarios, siempre conectados con el PMA.

La Concejalía de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual refuerza su actuación con dos Puntos Violeta y Arco Iris, uno junto al edificio de Correos y Telégrafos y otro en el interior del Hospital de Campaña que garantizará la seguridad en un Carnaval para todos. n