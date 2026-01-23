Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden de actuación de la 1ª fase de las Murgas Infantiles

Este viernes los focos del Recinto Ferial se encienden para iluminar el nuevo escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Inspirado en los ritmos latinos, la 1ª fase de las Murgas Infantiles abrirá las actuaciones que se darán cita en la capital de Tenerife y por la que pasarán murgas, grupos coreográficos, agrupaciones musicales, componentes de la Canción de la Risa, comparsas, rondallas y las candidatas a Reina Infantil, Adulta y de Mayores. Nueve son las 'murguitas' que, desde las 18:30 de la tarde de este viernes, 23 de enero, se subirán a las tablas del Recinto.

¡Luces, cámaras, maquillaje, purpurina y acción!

Orden de actuación

Raviscuditos. El empeño de Ruky Álvarez ha convertido a este grupo en el referente de la comarca del Norte, al ser la más antigua de cuantas participan en Santa Cruz, que este año se ven representadas por dos; la otra, los Ferrusquentitos, de Garachico. 'Ravis' estrena el escenario y el concurso, un certamen que mantiene por segundo año su formato a dos fases en vez de tres.

Directora: Nayi Álvarez. Director musical: Ruky Álvarez. Presidente: Manuel Álvarez. Letrista: Sebid González. Diseñador: Joan Díaz. Fundación: 2008. Ubicación: Tacoronte.

Frikywiky´s / Arturo Jiménez

Frikywiky's. Más de un cuarto de siglo haciendo realidad un milagro: sacar una murga infantil incluso con los cambios de hábitos entre las nuevas generaciones, lo que dificulta más aún el resto. Junto a Víctor Pérez, Katy Rancel, quien hace posible una obra social de integración que se reconstruye cada año. No hay premios para reconocer su entrega total.

Directora: Sheyla Alfonso Pérez. Director musical: Airam Hernández. Presidente: Víctor Pérez. Letrista: Cris Morales. Diseñador: la murga. Fundación: 1998. Ubicación: Las Retamas.

Ensayo de los intengrantes de Bambas 2026. / El Día

Bambas. El Carnaval está de enhorabuena con el regreso de Bambas, siete años después de su último concurso. La tercera generación de fundadores, José Jiménez y María García, logran el retorno de la mano de Raisa Jiménez, nieta de la presidenta; de su esposo, Yeray Lorenzo; y de Bentor Reyes, entre otros. El artista Arón Morales se estrena como montador.

Directora: Cloe Martín Cámara. Director musical y diseñador: Arón Morales. Presidenta: María García. Letrista: la murga. Fundación: 1974. Ubicación: El Cardonal.

Distraídos / E. D.

Distraídos. Encarna la pasión por las murgas infantiles. Aquellos niños que se hicieron grandes en la cantera fundaron hace ya veinte años su propia murga fraguada desde la amistad. Tienen desde el año pasado a un director musical que cotiza al alza, Javier Plata, venido de la escuela de María Jiménez, con las perlas engarzadas de uno de los mejores letristas: Airam Bazzocchi.

Directora: Iraima Martín González. Director musical: Javier Plata. Presidente y diseñador: Tana Rodríguez López. Letrista: Airam Bazzocchi. Fundación: 2006. Ubicación: Ofra.

Mamelones / Arturo Jiménez

Mamelones. No figura en los créditos de la cantera de los Mamel's pero el gran mentor de esta generación es Alberto Justo. Por encima de los colores, ha creado en la última década un equipo que prima la amistad, con Idafe, de Diablos, en letras o la apuesta por Xerach Casanova, que hizo historia en la adulta. Fichan a un joven diseñador. Ganadores en 2025.

Director: Aray Suárez. Director musical: Xerach Casanova. Presidente: Manolo Peña. Letrista: Idafe González. Diseñador: Josua Sánchez. Fundación: 1980. Ubicación: La Noria.

Chinchositos / E. D.

Chinchositos. Casi cuarenta años de historia 'fabricando' Carnaval dan para mucho. De la etapa de Lorencito Marichal al relevo que tomó su recordado hermano Berto y en la última década, Cristina, también hermana. Afrontan un año duro y su participación es el mejor tributo a sus padres. Contra viento y marea, su presidenta hace posible el sueño del murguero.

Directora: Emily García. Director musical: Sergio Arnaldi. Presidente: Cristina Marichal. Letrista: Romen Soriano. Diseñadora: Carmen Quevedo. Fundación: 1987. Ubicación: La Salud.

Carricitos / Arturo Jiménez

Carricitos. Cuando parecía que languidecía el proyecto que había puesto en marcha a comienzos de los noventa Ángel Ramos, llegó su hija y ha protagonizado una nueva etapa que combina la calidad de las fantasías que idea su progenitor y con repertorios que mejoran cada año. Esta edición tienen el impulso de antiguos componentes que suman esfuerzos.

Directora y directora musical: Lizett Ramos. Presidente y diseñador: Ángel Ramos. Letrista: Equipo Carris. Fundación: 1993. Ubicación: La Salud.

Redoblones / E. D.

Redoblones. Han sorteado cambios en la dirección artística, con la marcha del carismático Joel Arias y en el montaje, con Francis 'La Juana'. Redoblones tiene sello propio: 'El Pirata', un niño grande que ha contagiado su locura a la presidenta. Apuesta segura en interpretación con un equipo que triunfó en la desaparecida Rebobinados. Vienen de un segundo.

Director: Paco Cortés 'El Pirata'. Presidenta: Mercy Llarena. Directores musicales: Sara Rincón, Romén Soriano y Rubén García. Letrista: Carlos Casanova. Dsieñador: Josué Quevedo. Fundación: 2017. Ubicación: Santiago Apóstol.

Disimulados en 2024 / Carsten W. Lauritsen

Disimulados. Cierra la primera fase de murgas infantiles el colectivo más joven de los dieciséis. Regresan tras su ausencia el pasado año con un formato pensado más para que los niños disfruten que con la vista en los premios. Digna de mención es la ausencia este año de Retorciditos, de Granadilla, de Fran Conde, y también de Lenguas Largas, de Graci Martín.

Director artístico y presidente: David Mederos Rodríguez. Letrista: la murga. Diseñador: Jonás Ruiz Suárez. Fundación: 2022. Ubicación: Llano del Moro.