En Directo
Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Última hora de la fiesta
La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.
Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.
De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.
¡Vuelven los Bambas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife!
FrikyWiky's se sube a las tablas del escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
Raviscuditos, los primeros en estrenar el Recinto Ferial en este Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
Humberto Gonar
¡Sigue en directo la 1ª Fase del Concurso de Murgas Infantiles!
El Recinto Ferial estrena escenario con la cantera murguera.
Humberto Gonar
Esta tarde comienza la 1ª Fase de las Murgas Infantiles. Arrancan los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y, con ello, se estrena el nuevo escenario del Recinto Ferial. Toda la información de las 'murguitas' en EL DÍA.
Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden de actuación de la 1ª fase de las Murgas Infantiles
Humberto Gonar
Dos periodistas en el jurado de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Nueve profesionales del espectáculo y la comunicación valorarán los repertorios y tres los disfraces de los grupos.
Humberto Gonar
Mamel’s crea un premio para la murga infantil que más utilice la trompeta
El galardón lleva el nombre del artesano murguero y el objetivo es fomentar entre la cantera el sonido tradicional de esta modalidad del Carnaval.
Humberto Gonar
Bermúdez defiende el diálogo para proteger el Carnaval de la calle
Si alguien pone en peligro la fiesta, «la defenderemos con uñas y dientes», dice.
Humberto Gonar
Drones, cámaras y más policías para garantizar la seguridad del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Un dispositivo coordinado con más de 1.500 efectivos garantizará la seguridad, la movilidad y la atención sanitaria durante las fiestas.
Víctor de Castro
Las murgas ya cantan el nuevo himno del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: "No me busquen en febrero, que llegó mi carnaval"
Ray Castellano y Yuliet Abreu "La Papina" han lanzado un tema que se ha viralizado en la Isla.
