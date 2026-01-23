Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Última hora de la fiesta

La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta

Gala inauguración carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

María Pisaca

M. Plasencia

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

La actuación mágica de Mamelones y las letras de oro de Redoblones, lo mejor de la primera fase de murgas infantiles

Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Última hora de la fiesta

Dos periodistas en el jurado de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Mamel’s crea un premio para la murga infantil que más utilice la trompeta

Bermúdez defiende el diálogo para proteger el Carnaval de la calle

Drones, cámaras y más policías para garantizar la seguridad del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Las murgas ya cantan el nuevo himno del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: "No me busquen en febrero, que llegó mi carnaval"

Ni Diablos Locos ni Bambones: esta es la murga más antigua de Canarias, que actúa en el Carnaval de Tenerife

