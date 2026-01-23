Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Última hora de la fiesta

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

Noticias relacionadas

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

¡Vuelven los Bambas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife! Andrés Gutiérrez

FrikyWiky's se sube a las tablas del escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Andrés Gutiérrez

Raviscuditos, los primeros en estrenar el Recinto Ferial en este Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Andrés Gutiérrez

Humberto Gonar ¡Sigue en directo la 1ª Fase del Concurso de Murgas Infantiles! El Recinto Ferial estrena escenario con la cantera murguera.

Humberto Gonar Esta tarde comienza la 1ª Fase de las Murgas Infantiles. Arrancan los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y, con ello, se estrena el nuevo escenario del Recinto Ferial. Toda la información de las 'murguitas' en EL DÍA. Concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden de actuación de la 1ª fase de las Murgas Infantiles

Humberto Gonar Dos periodistas en el jurado de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 Nueve profesionales del espectáculo y la comunicación valorarán los repertorios y tres los disfraces de los grupos. Leer más.

Humberto Gonar Mamel’s crea un premio para la murga infantil que más utilice la trompeta El galardón lleva el nombre del artesano murguero y el objetivo es fomentar entre la cantera el sonido tradicional de esta modalidad del Carnaval. Leer más.

Humberto Gonar Drones, cámaras y más policías para garantizar la seguridad del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Un dispositivo coordinado con más de 1.500 efectivos garantizará la seguridad, la movilidad y la atención sanitaria durante las fiestas. Leer más.