Bermúdez defiende el diálogo para proteger el Carnaval de la calle

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, vuelve a defender el diálogo como vía prioritaria para resolver cualquier conflicto relacionado con el Carnaval, frente al recurso a los tribunales, en un contexto marcado por la presencia en la capital tinerfeña de Yomara García, conocida como la abogada contra el ruido, que este sábado pronuncia una conferencia sobre contaminación acústica y derechos fundamentales. La letrada se presenta en la capital tinerfeña con la suspensión del Carnaval en las calles de Las Palmas de Gran Canaria como mérito.

Bermúdez advirtió de los riesgos que entraña la judicialización de la fiesta más emblemática de la ciudad y recordó que existen precedentes cercanos que han tenido consecuencias directas sobre el desarrollo del Carnaval. «Los tribunales no son un buen camino para llevar los asuntos del Carnaval. Cuando las cosas entran en los juzgados se sabe cómo entran, pero no cómo salen», afirmó, en alusión explícita a lo ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria, donde las resoluciones judiciales han derivado en la suspensión de los bailes en la calle.

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento ha optado históricamente por acuerdos y medidas correctoras consensuadas, como la limitación de los horarios de la música, implantadas hace años y que, según defendió, “se han cumplido a rajatabla” durante las últimas ediciones. A su juicio, ese camino ha permitido compatibilizar el desarrollo del Carnaval con el descanso vecinal, evitando conflictos mayores.

Bermúdez dejó clara que, si finalmente se opta por la vía judicial, el Consistorio actuará con firmeza. «Si se plantea cualquier denuncia, el Ayuntamiento defenderá el Carnaval con uñas y dientes ante los tribunales, porque es nuestra obligación y porque los grupos del Carnaval y el pueblo de Santa Cruz nos lo pedirían», aseguró.

Las declaraciones del alcalde coinciden con la visita a Santa Cruz de Tenerife de la letrada que ha logrado sentencias clave contra el ruido en Las Palmas de Gran Canaria. Invitada por la Asociación de Vecinos del Perenquén, ofrece este sábado una conferencia en el hotel Príncipe Paz.

La abogada ha recordado que basta la denuncia de un solo vecino para poner en jaque la celebración del Carnaval en la calle, especialmente cuando existen antecedentes judiciales. En el caso de Santa Cruz, señala la existencia de una sentencia firme de 2007 que establecía límites y medidas correctoras en materia de ruido, cuya ejecución nunca se solicitó, pese a que el plazo para hacerlo ya haya expirado.

Aunque García asegura que actualmente no tiene encargo para presentar una demanda contra el Carnaval santacrucero, la coincidencia temporal de su conferencia con el inicio de los actos carnavaleros ha reavivado viejos temores. n