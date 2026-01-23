Agotadas en 30 minutos las 4.191 entradas para la Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval 2026

Las 4.191 localidades puestas a la venta este martes a través de la plataforma entradascarnavaltenerife.es para la Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval 2026 se agotaron en apenas 30 minutos, sin que se registrara ningún tipo de incidencia durante el proceso de compra.

Fiestas de Santa Cruz del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vuelve a constatar, de este modo, el enorme interés que despiertan los actos del Carnaval de la capital tinerfeña. La rapidez con la que se despacharon las entradas evidencia, un año más, la expectación que genera uno de los eventos más emblemáticos de las fiestas.

La Gala se celebrará el próximo 11 de febrero en el Recinto Ferial y contará con la dirección artística de Daniel Pages. El acto será retransmitido en directo por Televisión Canaria y Televisión Española, permitiendo así que miles de espectadores puedan seguir el evento desde sus hogares.

El aforo total del Recinto Ferial se completa con las localidades reservadas para las candidatas, así como para sus patrocinadores y diseñadores, garantizando un espectáculo lleno de color, música y emoción.

Con el objetivo de evitar la saturación de usuarios en las plataformas de venta, este año se ha vuelto a aplicar una estrategia de venta escalonada. De este modo, las entradas para la Gala de Elección de la Reina Adulta salieron a la venta un día después de las correspondientes a los concursos, lo que ha permitido una gestión más ágil y sin contratiempos.

La venta de las localidades para la Gala se suma a lo ocurrido en la jornada de ayer, cuando se agotaron todas las entradas disponibles para el concurso de comparsas, el festival coreográfico y la final de murgas adultas, reflejando nuevamente la gran respuesta del público a los actos centrales del Carnaval.

Venta en taquilla para otros eventos

Las personas interesadas en asistir a otros concursos y certámenes del Carnaval podrán adquirir sus entradas en las taquillas del Recinto Ferial, que abrirán al público a partir de las 17:00 horas de hoy. El horario de atención será de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, ampliándose hasta la finalización de los actos en los días de celebración.

En cuanto a la Gala de los Mayores, el acceso será gratuito mediante invitaciones, que se distribuirán el miércoles 4 de febrero en un espacio habilitado en el exterior del Recinto Ferial.