Redoblones estrena murga adulta en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Recinto Ferial de la capital tinerfeña acoge la tarde de este viernes 23 de enero, desde las 18:30 horas, el concurso inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el trigésimo aniversario del desembarco de la fiesta como acto de inauguración del recinto ferial.

Tres décadas han transcurrido también desde que José Cortés, ‘El Pirata’, y Merci Llarena se conocieron en el mundo de las murgas. Él, como hijo del pionero de la modalidad infantil, Paco Cortés, y en calidad de componente de Rebeldes; ella, como madre de dos integrantes, cuando su hija Pay comenzaba con apenas doce años.

Con el paso de los años, formaron un tándem que permitió la fundación de la murga infantil Redoblones en 2017, formación que se ha hecho grande y que hoy cuenta además con un colectivo crítico adulto, Redoblonas.

Una historia construida desde la base

De aquella primera generación de Redoblones apenas quedan Diego y Adriel. «Los niños son la materia prima», resume Merci, que no duda en afirmar que sin ellos no existiría Redoblones ni ninguna murga infantil.

Si algo define a Redoblones, explica su representante, es el trabajo constante. «Nos gusta trabajar, trabajar y trabajar para que los niños salgan bien, tanto en los disfraces como en la interpretación. Eso no se consigue de otra manera». A esta filosofía se suma una identidad muy particular: el taller, conocido internamente como el ‘taller chino’, donde colaboran sin tregua entre diez y doce padres, antiguos componentes e incondicionales.

Aunque los ensayos comienzan formalmente en septiembre, José ‘El Pirata’ ya piensa en el siguiente Carnaval nada más terminar el anterior. Las primeras ideas llegan en abril, las letras suelen aparecer entre septiembre y octubre y, cuando el diseño está definido, el taller se activa. Este año, incluso, el trabajo comenzó antes.

Una vida ligada a las murgas

Merci llegó a Rebeldes hace más de 30 años, acompañando a su hija Patricia, conocida como Pae Pay, y más tarde se sumó su hijo Kevin, que pasó 13 años en la murga. Cuando los hijos se fueron, ella se quedó. «Los niños y las niñas son mis hijos».

Reportaje con Redoblonas, murga femenina nueva en el Carnaval / Andrés Gutiérrez

Cree que cada vez hay menos niños, en parte por la competencia de otras actividades, especialmente el fútbol, y por la falta de relevo generacional, que a su juicio pone en riesgo la continuidad de estas agrupaciones. «No hay niños, así de sencillo», se lamenta.

Este Carnaval ha supuesto un paso histórico para la casa del Pirata: el nacimiento de Redoblonas, la murga adulta femenina surgida del seno de Redoblones. «Yo me resistía, porque esto lleva muchísimo trabajo», confiesa Merci, que reconoce que Redoblones le ocupa el 90% de su tiempo.

El nacimiento de Redoblonas

La clave estuvo en que las antiguas niñas ya eran adultas y estaban preparadas para asumir responsabilidades de gestión. Alba, Brenda, Aitana, Medichel, Erika y Nayadi, con edades comprendidas entre los 20 y 24 años, lideraron el impulso definitivo. Desde Redoblones se tuteló el proceso, pero con una premisa clara de José Cortés: el nombre Redoblones lo han construido los niños con su trabajo y hay que estar a su altura.

Redoblonas cuenta este año con unas 70 componentes, sumando voces y percusión, mientras que Redoblones mantiene alrededor de 50 niños y niñas.

La fantasía de Redoblonas corre este año a cargo de Iván Sosa Zamorano, un creador muy ligado al grupo desde hace años y responsable de materializar muchos de los grandes diseños ideados por Josué Quevedo para los niños. En el caso de Redoblonas, el diseño nació casi de forma espontánea, una noche de taller, cuando Iván vio un gorro y tuvo la idea clara.

Música, gestión y estreno

En el apartado musical, Redoblones ha mantenido su nivel con la incorporación de Romén Soriano, Sara Febles y Rubén García como directores musicales, con letras de Carlos Casanova. En Redoblonas, las letras llevan la firma de Félix Padilla, Sary Martín —directora del grupo— y miembros de Los Cornucas, de la Canción de la Risa.

Compaginar una murga infantil y otra adulta es «una locura». Este año ha sido clave aprender a delegar, aunque admite que muchas decisiones finales han recaído en ella. Redoblones mantiene su calidad y su sello, con una parodia que promete impactar, mientras que Redoblonas ha sorprendido muy positivamente en su estreno. Su deseo para este Carnaval: que los niños y la adulta tengan un buen concurso. El premio, dice, ya dependerá del jurado.

Orden de actuación

Redoblones viene de un segundo premio de Interpretación en 2025 y será la octava en intervenir la tarde de este viernes 23 de enero. La primera fase la abre Raviscuditos, seguidos de Frikywiky’s, Bambas —que regresa tras siete años—, Distraídos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimuladas.

Las entradas son gratuitas y se podrán retirar en el Recinto Ferial. Desde la organización se invita a los mayores a mimar la cantera con su presencia.