Paula Vázquez presentará la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 con Alexis Hernández

Paula Vázquez, presentadora del programa de La 1 de TVE Hasta el fin del mundo, será la maestra de ceremonias de la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial.

Un tándem con la voz del Carnaval

La comunicadora hará tándem con la voz del Carnaval chicharrero, Alexis Hernández, que desde que se subió en 2016 al escenario ha presentado todas las finales de murgas y siete de las diez elecciones de la reina. Su experiencia profesional en Radiotelevisión Canaria está más que acreditada, pues está en el ente desde su estreno, y la andadura carnavalera se completa como miembro y fundador de Bambones y Chinchosos, además de su dilatada trayectoria como letrista de murgas adultas.

Una elección vinculada a los Ritmos Latinos

El director de la gala, Daniel Pages, explicó que se fijó en Paula Vázquez no solo por su perfil profesional, sino también por la labor desarrollada como comunicadora en el programa de viajes por Latinoamérica, precisamente en una edición en la que el Carnaval está dedicado a los Ritmos Latinos.