Paula Vázquez presentará la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 con Alexis Hernández
El director del espectáculo puso sus ojos en la comunicadora por su perfil profesional y su programa ‘Hasta el fin del mundo’ en TVE
Paula Vázquez, presentadora del programa de La 1 de TVE Hasta el fin del mundo, será la maestra de ceremonias de la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial.
Un tándem con la voz del Carnaval
La comunicadora hará tándem con la voz del Carnaval chicharrero, Alexis Hernández, que desde que se subió en 2016 al escenario ha presentado todas las finales de murgas y siete de las diez elecciones de la reina. Su experiencia profesional en Radiotelevisión Canaria está más que acreditada, pues está en el ente desde su estreno, y la andadura carnavalera se completa como miembro y fundador de Bambones y Chinchosos, además de su dilatada trayectoria como letrista de murgas adultas.
Una elección vinculada a los Ritmos Latinos
El director de la gala, Daniel Pages, explicó que se fijó en Paula Vázquez no solo por su perfil profesional, sino también por la labor desarrollada como comunicadora en el programa de viajes por Latinoamérica, precisamente en una edición en la que el Carnaval está dedicado a los Ritmos Latinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción