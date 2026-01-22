Agotadas en media hora las entradas para los concursos coreográficos y de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Las entradas para los concursos de agrupaciones coreográficas y de comparsas del Carnaval 2026 se agotaron en apenas media hora, tras salir a la venta a las 17:00 horas a través de la plataforma entradascarnavaltenerife.es, confirmando nuevamente la alta demanda de los certámenes carnavaleros.

En el caso concreto del concurso de agrupaciones coreográficas, el aforo se completó en 30 minutos, mientras que las localidades para el certamen de comparsas se despacharon en tan solo 35 minutos desde la activación del servicio de venta telemática.

Esta misma expectación se registró horas antes con la venta de entradas para la final del Concurso de Murgas Adultas, cuyas 3.785 localidades puestas a disposición del público por Fiestas de Santa Cruz del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se agotaron poco más de una hora y media después de abrirse el proceso de compra, a las 10:00 horas, según informó la organización en una nota de prensa.

Del total de entradas vendidas por internet, 2.585 correspondían exclusivamente a la final del certamen, mientras que las 1.200 restantes formaban parte de los bonos habilitados para las cuatro fases y la final, que también se agotaron en ese mismo intervalo de tiempo.

Distribución del aforo de la final

Fiestas de Santa Cruz distribuirá el resto de las entradas entre las murgas participantes en el Carnaval 2026, mientras que las localidades que completan el aforo se reparten, previo pago de su importe, entre las empresas patrocinadoras y colaboradoras del Carnaval. Todas las entradas que conforman el aforo total de la final se abonan, sin excepción.

La final del Concurso de Murgas Adultas tendrá lugar el sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas, en el escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, y contará con la participación de las formaciones mejor puntuadas en las cuatro fases previas.

Venta de entradas para las galas de las reinas

Las galas de elección de la Reina Adulta y de la Reina Infantil saldrán a la venta mañana viernes, 23 de enero, a partir de las 09:00 horas, a través de la misma plataforma de venta online.

Venta en taquilla

La expedición de localidades en las taquillas del Recinto Ferial dará comienzo igualmente mañana, 23 de enero, a las 17:00 horas. Los días en los que se celebren concursos y galas, el horario de apertura se mantendrá hasta la finalización de cada acto. El horario habitual de las taquillas es de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

En el caso de la Gala de los Mayores, el acceso será gratuito mediante invitación, que se distribuirá el miércoles 4 de febrero, día de su celebración, en un espacio habilitado y debidamente señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

Por su parte, el Concurso de Rondallas, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Auditorio de Tenerife, permitirá la adquisición de entradas tanto por internet como en las taquillas del Recinto Ferial, al precio único de 8 euros, además de la apertura de las taquillas del propio Auditorio el día del certamen.