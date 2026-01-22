Agotadas en 50 minutos las entradas del concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Treinta y cinco minutos bastaron para que se colgara el cartel de entradas agotadas, lo que en el formato virtual se traduce en el temido “completo”, tanto para los bonos como para las localidades de pie de la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Quince minutos después, a las 10:50 horas, ya no quedaba “papel” npara la final, salvo para aquellas personas que permanecían en la pasarela virtual y lograron culminar la compra o se beneficiaron de desistimientos de última hora.

A las 15:00 horas, la organización comunicaba que las entradas referentes a la final de murgas y bonos del concurso de murgas adultas se vendieron en su totalidad en poco más de hora y media. A esa hora seguían quedando entradas para las cuatro fases del concurso a través de la web. Esta misma tarde, desde las 17:00 horas se abrirá la venta para agrupaciones coreográficas, rondallas y comparsas. A las 16:45 horas se abrirá la cola virtual.

Segundo día y los mismos problemas

Segundo día de venta de entradas y se repitieron los problemas del miércoles. Son numerosas las personas que en redes sociales han mostrado su indignación tras esperar en la cola virtual, acceder a la página, elegir el concurso y comprobar cómo, al proceder al pago, el sistema informático se bloqueaba o los devolvía a la cola. Como en la película de García, “Volver a empezar”.

Decepción entre los aficionados

Sensaciones de decepción e indignación marcaron el ánimo de muchos aficionados que, tras padecer los problemas del día anterior, incluso desistieron de adquirir las localidades.

«Este año me quedo sin murgas», lamentó Deli Torres, comparsera e incansable aficionada de Diablos Locos. «Me saca del todo y ahora mira en qué número de cola me deja», añadió, aportando un pantallazo en el que se leía el puesto 22.315.

«No es problema de la empresa de la cola, es de la web del Ayuntamiento; con Azure y 3.000 euros por un día eso no se cae ni queriendo, ni adrede se puede hacer tan mal», afirmaba Jorge Fernández, que tenía el encargo de un amigo de intentar conseguir unas entradas para las murgas.

"Estaba en el 1089 y conseguí para la final de pie, no había manera de comprar con asiento. Me llevo 48 minutos poder hacer el pago. Chiquito estrés", comentó otro usuario en las redes.

Errores antes y después de la hora anunciada

En el día después del fiasco que llevó al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, a mandar a parar y reactivar la venta con el objetivo de sortear los problemas técnicos, el malestar comenzó cinco minutos antes de la hora anunciada para la venta, las 10:00 horas. Algunos usuarios aseguraron que se pudieron adquirir localidades antes del horario previsto.

Y no fue lo único. Del ya conocido error 502 Bad Gateway se pasó al Gateway Timeout, aumentando la desesperación de muchos usuarios que decidieron tirar la toalla y desistir en su intento de lograr las codiciadas entradas.

¿Y el mapa del recinto dónde está?

Pero cabía el más difícil todavía respecto al primer día de la venta de entradas. De hecho, el perfil de Facebook Críticos Tenerife aseguraba que "la cola virtual antes de la hora y con miles de espera. Aún no son las 10 y son más de 3.000 personas en cola".

Quien tuvo el número 16 en la cola, como otros cientos de usuarios, se encontró que desde las diez menos cinco que comenzó la venta hasta media hora después se perdieron en la plataforma virtual de la venta de entradas porque alguien se olvidó de incluir el mapa que le permitiera elegir precisamente el sitio en el recinto ferial, lo que se corrigió en minutos nada más percatarse del fallo la organización del Carnaval de Tenerife y recriminárselo a la empresa que gestiona la venta.

Aforo completo en menos de una hora

Entre caídas del sistema y bloqueos justo cuando se iba a culminar la compra, desde Fiestas se confirmó que en menos de una hora se completó el aforo, incluso el correspondiente a las fases de murgas. Palabra de la organización.

Próximas ventas de entradas

La tarde de este jueves, a partir de las 17:00 horas, y en la misma plataforma, está previsto que se pongan a la venta las entradas para los concursos de agrupaciones coreográficas, comparsas y rondallas.

Entradas para las galas de la Reina

Este viernes 23 de enero, desde las 9:00 horas, se podrán adquirir las entradas correspondientes a la Gala de Elección de la Reina Adulta y a la Reina Infantil.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se abrirán las taquillas del Recinto Ferial para la venta de aquellas localidades que no se hubieran vendido por internet, ante la previsión de que puedan repetirse nuevas incidencias.