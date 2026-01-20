Lolo Expósito, un murguero de raza

La asociación Factoría de Carnaval ha otorgado la mención especial Murguero del Año a Lolo Expósito, un reconocimiento que pone en valor a uno de los directores de murgas infantiles que estuvo presente desde el primer concurso de esta modalidad, celebrado en 1972. En esta misma edición, Patri Martínez, de Burlonas, recibe el título de Murguera del Año.

Nacido en 1967 en el barrio de La Salud, Lolo Expósito se subió por primera vez a una murga en 1972, con apenas cinco años, en Lengüines, la formación infantil impulsada por su padre, Manuel Expósito Trujillo, una de las figuras más recordadas del Carnaval de aquella época. Años más tarde daría el salto a la modalidad adulta con Lenguas.

Aquel debut coincidió con los primeros pasos del concurso infantil, que se celebraba entonces en la Plaza del Príncipe, bajo la organización de históricos del Carnaval como el recordado Enrique González, fundador y director de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá; Ramón González Sanabria, secretario de la institución, o los letristas Jesús Olivós Navarro ‘Navarrito’ y Nicolás Mingorance. Lolo fue entonces mascota y testigo directo de un Carnaval que se celebró bajo la denominación de Fiestas de Invierno hasta 1977.

Una trayectoria sin pausas

Con el paso de los años, Lolo Expósito creció en las murgas infantiles y adultas, asumiendo distintos roles —percusionista, director y componente— siempre desde una actitud de servicio. Tras su etapa en Lengüines y Lenguas, su recorrido lo llevó también por murgas del norte de la Isla, como Trastocadas y Cacarrabias, además de Trabachones, en Santa Cruz, formación con la que mantuvo un vínculo especialmente estrecho a través de su hijo Yone, director y letrista.

En ese tránsito, colaboró también con Rebeldes, tanto en el diseño de disfraces como en la confección de instrumentos, faceta en la que se ha convertido en un referente. Heredero de los conocimientos transmitidos por su padre y su tío, Lolo Expósito es además artesano de instrumentos, especialmente de trompetas de murga.

Desde sus primeros trabajos con Trasnochado hasta encargos para colectivos de Tenerife y Fuerteventura, ha fabricado decenas de instrumentos, siempre con una premisa clara: paciencia y aprendizaje a base de errores.

Memoria, artesanía y espíritu crítico

Recuerda con especial cariño los tiempos en los que las trompetas se elaboraban con cartón y papel charol, pegadas con engrudo casero hecho a base de harina y agua, cuando el reglamento prohibía el uso de plástico o metal. «Lo que suena es la pita; lo demás es embellecer», resume.

Lolo Expósito observa el Carnaval actual con una mezcla de cariño y preocupación, especialmente en lo que respecta a las murgas infantiles. Defiende que existe compañerismo, pero considera que desde la organización se cuida poco a los niños. Reivindica más mimo, más espacios compartidos y menos rigidez en los concursos.

Se muestra contrario a la existencia de finales infantiles y lamenta la pérdida de convivencia: antes —recuerda— las murgas se quedaban a escuchar a las demás; hoy, muchas veces, cada grupo actúa y se marcha.

Más que un título

El reconocimiento de Murguero del Año no distingue solo una trayectoria prolongada, sino una forma de entender el Carnaval basada en el compromiso colectivo, la transmisión de valores y el respeto por la cantera. Lolo Expósito ha sido niño, mascota, director, artesano y vecino.

Ha sido -y sigue siendo Carnaval.