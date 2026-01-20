Llega la cola virtual del Carnaval: este miércoles arranca la venta de entradas para los concursos y las galas

Quedan apenas tres días para que el Recinto Ferial de Tenerife se disfrace de Ritmos Latinos: el viernes arrancan los concursos del Carnaval de Santa Cruz 2026 con la primera fase del concurso de murgas infantiles. A partir de entonces, tres semanas de certámenes antes de que la fiesta dé el salto a la calle.

Algunos de ellos tienen cada vez más adeptos, aunque los más multitudinarios siguen siendo la final de murgas, que se celebrará el próximo 31 de enero y la Gala de Elección de la Reina, el 11 de febrero. El reto es conseguir una entrada, que se pondrán mañana miércoles a la venta en internet.

Las localidades para los distintos certámenes estarán disponibles en internet a partir de las 9:00 horas del miércoles 21 de enero, solo dos días antes del arranque de los concursos, que comenzarán con la primera fase de murgas infantiles, de nuevo con entrada gratuita.

Home de la web en la que se pondrán a la venta las entradas / El Día

El área de Fiestas ha confirmado que la venta se realizará a través del mismo portal que en la pasada edición, entradascarnavaltenerife.com. Cada persona podrá adquirir hasta seis entradas por concurso utilizando una única tarjeta.

Quienes opten por la compra presencial podrán hacerlo en las taquillas del Recinto Ferial, donde se pondrán a la venta las entradas que no se hayan agotado por internet, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. En los días de concursos y galas, el horario de atención se ampliará hasta, aproximadamente, la finalización de cada acto.

Las entradas para la Gala de Elección de la Reina del Carnaval saldrán a la venta un día más tarde, el jueves 22 de enero, también a través de la web oficial. Los precios variarán en función del espectáculo y del tipo de público.

Actos gratuitos

Algunos eventos mantendrán su carácter gratuito, entre ellos el concurso de murgas infantiles, el concurso de agrupaciones musicales, la Gala de Elección de la Reina de los Mayores y el Concurso de Disfraces. En el caso de la gala de los mayores, será necesario retirar invitación, que se distribuirá el miércoles 4 de febrero, coincidiendo con el día de la celebración, en un punto habilitado y señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

Precios de las entradas

Festival Coreográfico

Menores de 10 años: 3 €

Adultos: 5 €

Gala Reina Infantil

Menores de 10 años: 6 €

Adultos: 8 €

Primera, segunda, tercera y cuarta fase: 8 €

Final (entrada general): 12 €

Final (de pie): 8 €

Bono murgas adultas: 28 €

Entrada general: 10 €

Precio reducido: 6 €

Gala Reina Adulta