Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeUrgencias del HUCDe Canarias a GroenlandiaCB CanariasTeideAccidente de Córdoba
instagramlinkedin

En Directo

Carnaval de Tenerife 20256, en directo | Última hora de la fiesta

La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta

Gala inauguración carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Gala inauguración carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

María Pisaca

M. Plasencia

M. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
  4. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  5. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  6. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  7. Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
  8. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción

Llega la cola virtual del Carnaval: este miércoles arranca la venta de entradas para los concursos y las galas

Llega la cola virtual del Carnaval: este miércoles arranca la venta de entradas para los concursos y las galas

Carnaval de Tenerife 20256, en directo | Última hora de la fiesta

Carnaval de Tenerife 20256, en directo | Última hora de la fiesta

Un nuevo espectáculo

Un nuevo espectáculo

La comparsa Tropicana infantil, de Candelaria, cumple 30 años en el Carnaval de Tenerife

comparsa Tropicana infantil

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

Abierto el plazo para ser jurado en las galas de las reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Abierto el plazo para ser jurado en las galas de las reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Las entradas de las fases del concurso de murgas del Carnaval del Norte salen a la venta el lunes 26 de enero

Las entradas de las fases del concurso de murgas del Carnaval del Norte salen a la venta el lunes 26 de enero
Tracking Pixel Contents