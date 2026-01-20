En Directo
Carnaval de Tenerife 20256, en directo | Última hora de la fiesta
La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.
Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.
De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.
Pedro Mengibar
Carnaval de Tenerife
Un nuevo espectáculo
El mundo de los feriantes resulta ser interesante, no se si tanto como para un documental de Netflix, pero casi.
Humberto Gonar
Carnaval de Tenerife
La comparsa Tropicana infantil, de Candelaria, cumple 30 años en el Carnaval de Tenerife
La Villa Mariana puede presumir no solo de tener la comparsa infantil decana de la fiesta sino de ‘fabricar’ Carnaval. En la actualidad, niños que militaron en este grupo salen en cuerpos de baile de ‘grupos grandes’.
Humberto Gonar
Carnaval de Tenerife
Abierto el plazo para ser jurado en las galas de las reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Un sorteo deparará el nombre de los elegidos para sentarse a valorar las fantasías en las elecciones de las soberanas infantil, adulta y de mayores
Humberto Gonar
Carnaval de Tenerife
Las entradas de las fases del concurso de murgas del Carnaval del Norte salen a la venta el lunes 26 de enero
Las fases previas se desarrollarán entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero en un recinto con carpa junto a la plaza Quinto Centenario de La Orotava; la final, el sábado 7
Humberto Gonar
Carnaval de Tenerife
El pórtico de un palacete preside el escenario de Carnaval de Santa Cruz en el Recinto Ferial
El decorado de Sergio Macías es como una canción buena de murga, en la que se descubren detalles cada vez que se contempla
Humberto Gonar
Carnaval de Tenerife
EduCarnaval ya se imparte en quince colegios públicos de Santa Cruz de Tenerife
Tras la formación de profesorado, la programación sobre la cultura de Carnaval se desarrolla en el segundo trimestre
Pedro Mengibar
Carnaval de Tenerife
Gala de alto riesgo
La opinión diaria de Pedro Mengibar sobre el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
