Acuerdo a tres bandas para crear la cátedra del Carnaval en la Universidad de La Laguna

Un acuerdo a tres bandas entre el Aula de la Cultura del Carnaval de Tenerife, la Concejalía de Fiestas de Santa Cruz y la Universidad de La Laguna (ULL) podría fructificar en la creación de una cátedra universitaria dedicada a las carnestolendas, un proyecto largamente gestado que podría convertirse en realidad a partir del próximo curso académico.

La iniciativa aspira a situar la fiesta más representativa de Canarias dentro del marco académico, como objeto de estudio histórico, social y antropológico.

Empeño del Aula de Cultura del Carnaval de Tenerife

El germen del proyecto nace de una inquietud personal y persistente del Aula de la Cultura del Carnaval, Pedro Mengíbar, que se remonta a hace más de tres años. Tras la lectura de la tesis doctoral de Carmen Marina Barreto, antropóloga y autora del único trabajo académico de este nivel centrado en el Carnaval, se inicia un primer contacto con la investigadora en la propia universidad. A partir de ahí, se suceden reuniones y gestiones que, aunque ralentizadas durante años por la falta de concreción presupuestaria, proyecto que se retomó hace un año.

El impulso definitivo llega tras una reunión con el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, en la que se analiza la viabilidad económica del proyecto. La redacción del marco normativo de la cátedra está previsto para la segunda quincena de febrero, con el objetivo de ponerla en marcha el próximo curso académico