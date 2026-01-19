El pórtico de un palacete preside el escenario de Carnaval de Santa Cruz en el Recinto Ferial

Volumen y color son las principales señas de identidad del escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, con el que se estrena en el Recinto Ferial el escenógrafo grancanario Sergio Macías.

La propuesta llega coincidiendo con el 30 aniversario del traslado del Carnaval al Centro de Ferias y Congresos, un espacio que vuelve a acoger una escenografía de gran formato inspirada en el mundo latino. Un decorado que invita a descubrir detalles cada vez que se observa, como las canciones buenas de murgas.

La temática recrea una gran plaza colonial que integra elementos de diez países latinoamericanos, ampliando y enriqueciendo el primer motivo que se desarrolló en estas instalaciones, cuando el Carnaval estuvo dedicado a México. El diseño dialoga con la arquitectura del recinto, obra de Santiago Calatrava, y aprovecha al máximo sus dimensiones.

El escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, casi a punto. / Andrés Gutiérrez

"Es la mejor"

Durante la visita institucional al Recinto Ferial, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, afirmó de forma categórica que esta escenografía dedicada a los ritmos latinos es la mejor que se ha instalado durante sus casi quince años al frente de la Alcaldía.

Bermúdez se mostró especialmente satisfecho con un diseño que, según explicó, se adapta perfectamente al proyecto presentado hace meses y del que destacó su potente volumetría, con un pórtico de 74 metros de boca y una superficie total de 1.400 metros cuadrados.

Inicio del montaje del escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Aforo

El alcalde también subrayó que la nueva disposición del escenario mantiene el aforo para unas 7.000 personas, recuperado ya el pasado año, lo que refuerza la funcionalidad del espacio sin renunciar al impacto visual.

Por su parte, el concejal de Fiestas puso el acento en la instalación de pantallas LED y en la calidad de una escenografía que, aseguró, deja huella tanto en el público como en los artistas. En este sentido, animó a la ciudadanía a adquirir las entradas de los concursos, que salen a la venta este miércoles para las murgas adultas y el jueves para las galas de las reinas. Caraballero definió el escenario como un espacio “con impronta y con vida artística”.

300 piezas

El autor del diseño, Sergio Macías, explicó que el escenario es un auténtico puzle gigante compuesto por más de 300 piezas. Destacó como ventaja el trabajo a cubierto, aunque reconoció la intensidad del montaje, realizado en tiempo récord y en coordinación con numerosas empresas. Gracias al trabajo del equipo, señaló, se ha superado la complejidad del ensamblaje, que en algunos momentos requirió una atención especial.

Alcalde, concejal y escenógrafo coincidieron en subrayar que el resultado final es totalmente fiel al diseño presentado meses atrás. Macías agradeció la acogida del proyecto e insistió en que el decorado construido reproduce exactamente la morfología y composición del diseño original, con la única variación del colorido, concebido para reflejar la impronta de los artistas que han hecho posible un decorado llamado a pasar a la historia del Carnaval.