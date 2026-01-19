Abierto el plazo para ser jurado en las galas de las reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

La organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene abierto, desde este lunes y hasta el jueves 22 de enero, el plazo de inscripción para participar en el sorteo que elegirá, por primera vez en la historia, a un representante del público que formará parte del jurado en cada una de las tres galas de elección de la Reina del Carnaval 2026: adulta, Infantil y de mayores.

Esta medida supone un hito en la participación ciudadana dentro de uno de los actos más emblemáticos de las carnestolendas capitalinas y responde al objetivo de reforzar el carácter abierto y participativo del Carnaval. Con esta iniciativa, la organización apuesta por integrar directamente al público en la toma de decisiones de las galas más simbólicas de la fiesta.

Un jurado con representación ciudadana

Con la puesta en marcha de este sistema, se elimina el voto popular por vía telefónica, una petición planteada por el colectivo de diseñadores, y se implanta una fórmula pionera que permite que el público tenga un asiento en la mesa del jurado, compartiendo responsabilidad con profesionales del diseño, la moda y la comunicación.

La inscripción debe realizarse exclusivamente a través de la web oficial del Carnaval, www.carnavaldetenerife.com, dentro del plazo establecido. Podrá inscribirse cualquier persona mayor de edad y residente en Tenerife, que desee vivir desde dentro una experiencia única del Carnaval.

Sorteo público y requisitos

Una vez cerrado el periodo de inscripción, se celebrará un sorteo público del que saldrán tres personas, una para cada una de las galas, que se integrarán como jurado popular en la deliberación final.

Las bases del proceso recogen además limitaciones específicas para garantizar la imparcialidad, ya que no podrán participar en el sorteo aquellas personas que mantengan vínculos directos con los participantes en las galas. Con esta iniciativa, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife da un paso más en su evolución, abriendo la puerta a una mayor implicación ciudadana en uno de los momentos más esperados del programa festivo.