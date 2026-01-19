Las entradas de las fases del concurso de murgas del Carnaval del Norte salen a la venta el lunes 26 de enero

La Villa de La Orotava se prepara para acoger, en la primera semana de febrero, el XV Festival Infantil de Murgas del Norte y el XXXII Concurso de Murgas del Norte, dos de las citas más destacadas del Carnaval del Norte de Tenerife. Con motivo de estos certámenes, el Ayuntamiento anuncia de las fechas y precios de venta de las entradas, que se podrán adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Tickety.

Las entradas para el certamen infantil, que se celebrará el domingo 1 de febrero a partir de las 17:30 horas, así como para cada una de las fases del concurso de murgas adultas, previstas entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero, saldrán a la venta a partir del lunes 26 de enero, al precio único de 3 euros por sesión.

Por su parte, las entradas para la gran final, que tendrá lugar el viernes 7 de febrero, estarán disponibles desde el 5 de febrero, con un precio de 7 euros.

Participantes en el certamen infantil y el concurso adulto

El certamen infantil celebrará su XV edición el domingo 1 de febrero, apostando por el relevo generacional. El orden de actuación de las cinco murgas participantes será: Menudos Irónicos, Ferrusquentitos, Tiralengüines, Raviscuditos y Minivirgues,

El XXXII Concurso de Murgas del Norte se desarrollará en tres fases, en las que participarán un total de once murgas.

En la primera fase, el día 2 de febrero, actuarán Irónicos (Los Realejos), Ferrusquentos (Garachico), Pizzicatos (La Orotava) y Tras con Tras (Santa Cruz de Tenerife).

La segunda fase, el día 3 de febrero, contará con Parlanchinas (Puerto de la Cruz), Virgueritos (La Orotava), Malcriadas (La Laguna) y Chaladas (Icod de los Vinos), mientras que la tercera fase, el día 4 de febrero, estará protagonizada por Oxidadas (Garachico), Deslenguadas (Icod de los Vinos) y Trinkosos (La Orotava).

Una gran carpa para el certamen

El edil de Fiestas del Ayuntamiento de La Orotava, Alexis Pacheco, detalló que el recinto habilitado en la explanada anexa a la Plaza Quinto Centenario contará con un aforo aproximado de 1.300 personas, y estará acondicionado con una gran carpa que cubrirá tanto el escenario como al público, garantizando el correcto desarrollo del concurso incluso en caso de lluvia.

Ambos certámenes reunirán a once murgas adultas y cinco infantiles, procedentes de los municipios de la Comunorte —La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos y Garachico— y, como novedad este año, también a formaciones llegadas de la zona metropolitana, como Tras Con Tras, con más de treinta años de historia, o la novel Malcriadas, en un resurgir del concurso comarcal.

Desde el Ayuntamiento se anima al público a adquirir sus entradas con antelación y a disfrutar de unos concursos convierten a La Orotava en uno de los grandes referentes del Carnaval del Norte de Tenerife.