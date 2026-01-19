Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las entradas de las fases del concurso de murgas del Carnaval del Norte salen a la venta el lunes 26 de enero

Las fases previas se desarrollarán entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero en un recinto con carpa junto a la plaza Quinto Centenario de La Orotava; la final, el sábado 7

El alcalde de La Orotava, junto a los concejales de los municipios con representación en el concurso de murgas del Norte de Tenerife.

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Villa de La Orotava se prepara para acoger, en la primera semana de febrero, el XV Festival Infantil de Murgas del Norte y el XXXII Concurso de Murgas del Norte, dos de las citas más destacadas del Carnaval del Norte de Tenerife. Con motivo de estos certámenes, el Ayuntamiento anuncia de las fechas y precios de venta de las entradas, que se podrán adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Tickety.

Las entradas para el certamen infantil, que se celebrará el domingo 1 de febrero a partir de las 17:30 horas, así como para cada una de las fases del concurso de murgas adultas, previstas entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero, saldrán a la venta a partir del lunes 26 de enero, al precio único de 3 euros por sesión.

Por su parte, las entradas para la gran final, que tendrá lugar el viernes 7 de febrero, estarán disponibles desde el 5 de febrero, con un precio de 7 euros.

Participantes en el certamen infantil y el concurso adulto

El certamen infantil celebrará su XV edición el domingo 1 de febrero, apostando por el relevo generacional. El orden de actuación de las cinco murgas participantes será: Menudos Irónicos, Ferrusquentitos, Tiralengüines, Raviscuditos y Minivirgues,

El XXXII Concurso de Murgas del Norte se desarrollará en tres fases, en las que participarán un total de once murgas.

En la primera fase, el día 2 de febrero, actuarán Irónicos (Los Realejos), Ferrusquentos (Garachico), Pizzicatos (La Orotava) y Tras con Tras (Santa Cruz de Tenerife).

La segunda fase, el día 3 de febrero, contará con Parlanchinas (Puerto de la Cruz), Virgueritos (La Orotava), Malcriadas (La Laguna) y Chaladas (Icod de los Vinos), mientras que la tercera fase, el día 4 de febrero, estará protagonizada por Oxidadas (Garachico), Deslenguadas (Icod de los Vinos) y Trinkosos (La Orotava). 

Una gran carpa para el certamen

El edil de Fiestas del Ayuntamiento de La Orotava, Alexis Pacheco, detalló que el recinto habilitado en la explanada anexa a la Plaza Quinto Centenario contará con un aforo aproximado de 1.300 personas, y estará acondicionado con una gran carpa que cubrirá tanto el escenario como al público, garantizando el correcto desarrollo del concurso incluso en caso de lluvia.

Ambos certámenes reunirán a once murgas adultas y cinco infantiles, procedentes de los municipios de la Comunorte —La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos y Garachico— y, como novedad este año, también a formaciones llegadas de la zona metropolitana, como Tras Con Tras, con más de treinta años de historia, o la novel Malcriadas, en un resurgir del concurso comarcal.

Desde el Ayuntamiento se anima al público a adquirir sus entradas con antelación y a disfrutar de unos concursos convierten a La Orotava en uno de los grandes referentes del Carnaval del Norte de Tenerife.

