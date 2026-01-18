El director de la gala inaugural del Carnaval destaca que el público agradece los cambios

La gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, celebrada el viernes 16 de enero, se saldó con un notable éxito, marcando el inicio de la programación con dinamismo, innovación y una respuesta muy positiva por parte del público. Así lo valora su director, Daniel Pagés, quien se mostró satisfecho con el resultado global del espectáculo y con el feedback recibido al término del evento justo en su estreno en esta tarea.

Un resultado coral: el valor del equipo artístico

Daniel Pagés evita hablar en primera persona y se refiere en todo momento al equipo artístico, que está “contento con el resultado” y con la percepción general de que la gala funcionó ante el público. No obstante, reconoce que, como ocurre en toda primera gran cita del Carnaval, existen aspectos mejorables.

“La inaugural siempre es la primera, el equipo todavía está frío, la escenografía es nueva y los tiempos de montaje y ensayo son ajustados”, explicó.

Aun así, destacó que las dificultades logísticas durante los ensayos, especialmente en lo relacionado con la participación de todos los grupos, sirvieron para afinar el espectáculo y conseguir una gala ágil, dinámica y con buen ritmo, uno de los objetivos principales de la dirección.

Las candidatas, eje central del espectáculo

Uno de los aspectos en los que más insiste el director es el protagonismo de las candidatas, que se mantuvo como eje central del espectáculo pese a la amplia presencia de los grupos del Carnaval.

“Es importante que ellas sean el epicentro, que no queden en un segundo plano”, señaló, remarcando que la duración contenida y el ritmo constante fueron claves para evitar que la gala decayera en ningún momento.

Confianza y trabajo en equipo, la base del éxito

En su valoración personal, Daniel Pagés destacó como uno de los mayores logros la confianza mutua dentro del equipo de trabajo.

“Me siento satisfecho de percibir que el equipo confía en mí y de yo confiar en el equipo”, afirma, reivindicando el valor del trabajo colectivo. Defendió que tanto en el diseño como en la dirección artística, el talento individual solo funciona cuando está respaldado por un equipo sólido, coordinado y capaz de sumar.

Novedades escénicas y apuesta por el cambio

El director también puso en valor las novedades introducidas en esta edición, como la eliminación de ciertos elementos escénicos tradicionales y la incorporación de dinámicas como las minicabalgatas, que permitieron representar a todos los grupos del Carnaval de una forma visual, simbólica y atractiva.

La puesta en escena evocó un desfile de carácter casi olímpico o un sambódromo, y culminó con el acto institucional de inauguración, reforzando el carácter ceremonial del inicio de las fiestas.

El público agradece la innovación

Para Pagés, una de las principales conclusiones que deja esta gala es clara: el público agradece los cambios.

“A veces nos da miedo cambiar, quitar o poner cosas, pero cuando ofreces algo nuevo, la gente lo valora”, afirmó, señalando que esta experiencia servirá para extraer aprendizajes de cara a futuras ediciones del Carnaval.

La Gala de la Reina mantendrá el ritmo

De cara a la Gala de Elección de la Reina, el director adelanta que se mantendrá la línea marcada por la inaugural en cuanto a ritmo y dinamismo, con una estructura centrada en las candidatas y en su desfile, acompañada por la participación de los grupos del Carnaval. Todo ello, sin grandes experimentos, pero cuidando cada detalle para que el espectáculo no pierda intensidad.