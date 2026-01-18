Designados los jurados de murgas infantiles y grupos coreográficos del Carnaval de Tenerife 2026
Un miembro de Abubukaka entre los que valorará la Interpretación de la cantera y Genaro Arteaga, a los grupos coreográficos
El concurso de murgas infantiles, que inaugurará el escenario del Recinto Ferial el próximo viernes 23, y que continuará con su segunda fase el sábado 24, ya cuenta con jurado oficial para valorar a los dieciséis grupos de la cantera carnavalera.
La organización ha seleccionado a profesionales de reconocido prestigio procedentes de ámbitos como las artes plásticas, el diseño, la música, el teatro, la comunicación y el espectáculo, garantizando una valoración plural y especializada.
Jurado de murgas infantiles
Los encargados de valorar el apartado de Interpretación serán:
- Kris Falcón (María Cristina Falcón Naranjo), redactora de informativos de Televisión Canaria.
- J. J. Rodríguez-Lewis (Juan José Rodríguez Rodríguez), periodista, escritor, doctor en Derecho y exdirector gerente del OAFAR.
- María José Cámara, presentadora, profesora de música, cantante de musicales y actriz de teatro.
- Aura Reyes (Aura Lorena Reyes García), cantante, ganadora del Festival Nuevos Talentos de Granadilla de Abona 2025, actriz y cantante del musical El Príncipe y el Mendigo.
- Rocío González Romero, profesora de percusión y percusionista.
- Darío Cardona (Nicholls), director de la compañía de teatro Tragaluz.
- Diego Lupiáñez (Dego Lupiáñez Frías), actor, carnavalero y miembro del grupo Abubukaka.
En el apartado de Presentación, el jurado estará compuesto por:
- Patricia Hodgson González, licenciada en Bellas Artes y docente.
- Susana Guerra Mejías, artista plástica, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de La Laguna.
- Esther Rufino García, diseñadora gráfica.
- Rafael Santos Rufino, diseñador gráfico y especialista en arte conceptual para videojuegos y animación.
- María del Carmen Rodríguez Ortega, directora de arte y diseñadora de vestuario teatral.
Orden de actuación en la primera fase
En la primera fase, que se celebrará el viernes 23, actuarán por este orden: Raviscuditos, Frikywikys, Bambas, Distraídos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados.
Orden de actuación en la segunda fase
El sábado 24 será el turno de El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui-Traquitos y Sofocados.
Jurado del Concurso Coreográfico
Fiestas también ha designado el jurado del Concurso Coreográfico, que se desarrollará el domingo 25 en el Recinto Ferial, con profesionales especializados en danza, coreografía y artes escénicas.
El apartado de Interpretación estará valorado por:
- Genaro Arteaga (Genaro Ramos Arteaga), profesor de danza y coreógrafo.
- Casandra Hernández Rodríguez, bailarina, coreógrafa, instructora de dance fitness y profesora de baile.
- Patricia Dávila (Ventura), coreógrafa especializada en danza urbana y bailes latinos.
- Elide Fabbretti, profesora de danza, bailarina y coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet.
- José Cuéllar (Fernández), profesor de bailes cubanos, director de la Escuela de Baile Santa Úrsula Baila, bailarín y coreógrafo.
En Presentación, el jurado estará formado por:
- Rebeca Skog (Claudia Rebeca Skog Linares), licenciada en Bellas Artes, docente y artista visual.
- Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de Carnaval y director artístico.
- Ami Rodríguez (Miriam Rodríguez Romero), costurera y diseñadora.
