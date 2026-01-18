Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo la situación del tiempo en las islasCD TenerifeDEA traficantesVuelos cancelados en Los RodeosParque Científico y Tecnológico de TenerifeEcotasa en el Teide
instagramlinkedin

Designados los jurados de murgas infantiles y grupos coreográficos del Carnaval de Tenerife 2026

Un miembro de Abubukaka entre los que valorará la Interpretación de la cantera y Genaro Arteaga, a los grupos coreográficos

La Infantilmónica Triqui-Traquitos se va a la playa este Carnaval.

La Infantilmónica Triqui-Traquitos se va a la playa este Carnaval. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El concurso de murgas infantiles, que inaugurará el escenario del Recinto Ferial el próximo viernes 23, y que continuará con su segunda fase el sábado 24, ya cuenta con jurado oficial para valorar a los dieciséis grupos de la cantera carnavalera.

La organización ha seleccionado a profesionales de reconocido prestigio procedentes de ámbitos como las artes plásticas, el diseño, la música, el teatro, la comunicación y el espectáculo, garantizando una valoración plural y especializada.

Jurado de murgas infantiles

Los encargados de valorar el apartado de Interpretación serán:

  • Kris Falcón (María Cristina Falcón Naranjo), redactora de informativos de Televisión Canaria.
  • J. J. Rodríguez-Lewis (Juan José Rodríguez Rodríguez), periodista, escritor, doctor en Derecho y exdirector gerente del OAFAR.
  • María José Cámara, presentadora, profesora de música, cantante de musicales y actriz de teatro.
  • Aura Reyes (Aura Lorena Reyes García), cantante, ganadora del Festival Nuevos Talentos de Granadilla de Abona 2025, actriz y cantante del musical El Príncipe y el Mendigo.
  • Rocío González Romero, profesora de percusión y percusionista.
  • Darío Cardona (Nicholls), director de la compañía de teatro Tragaluz.
  • Diego Lupiáñez (Dego Lupiáñez Frías), actor, carnavalero y miembro del grupo Abubukaka.

En el apartado de Presentación, el jurado estará compuesto por:

  • Patricia Hodgson González, licenciada en Bellas Artes y docente.
  • Susana Guerra Mejías, artista plástica, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de La Laguna.
  • Esther Rufino García, diseñadora gráfica.
  • Rafael Santos Rufino, diseñador gráfico y especialista en arte conceptual para videojuegos y animación.
  • María del Carmen Rodríguez Ortega, directora de arte y diseñadora de vestuario teatral.

Orden de actuación en la primera fase

En la primera fase, que se celebrará el viernes 23, actuarán por este orden: Raviscuditos, Frikywikys, Bambas, Distraídos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados.

Orden de actuación en la segunda fase

El sábado 24 será el turno de El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui-Traquitos y Sofocados.

Jurado del Concurso Coreográfico

Fiestas también ha designado el jurado del Concurso Coreográfico, que se desarrollará el domingo 25 en el Recinto Ferial, con profesionales especializados en danza, coreografía y artes escénicas.

El apartado de Interpretación estará valorado por:

  • Genaro Arteaga (Genaro Ramos Arteaga), profesor de danza y coreógrafo.
  • Casandra Hernández Rodríguez, bailarina, coreógrafa, instructora de dance fitness y profesora de baile.
  • Patricia Dávila (Ventura), coreógrafa especializada en danza urbana y bailes latinos.
  • Elide Fabbretti, profesora de danza, bailarina y coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet.
  • José Cuéllar (Fernández), profesor de bailes cubanos, director de la Escuela de Baile Santa Úrsula Baila, bailarín y coreógrafo.

Noticias relacionadas y más

En Presentación, el jurado estará formado por:

  • Rebeca Skog (Claudia Rebeca Skog Linares), licenciada en Bellas Artes, docente y artista visual.
  • Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de Carnaval y director artístico.
  • Ami Rodríguez (Miriam Rodríguez Romero), costurera y diseñadora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
  4. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  5. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  6. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  7. Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
  8. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción

Designados los jurados de murgas infantiles y grupos coreográficos del Carnaval de Tenerife 2026

El director de la gala inaugural del Carnaval destaca que el público agradece los cambios

El director de la gala inaugural del Carnaval destaca que el público agradece los cambios

Anaé: «En este carnaval me siento como un pez en el agua»

Anaé: «En este carnaval me siento como un pez en el agua»

Cuando me llega al alma

Cuando me llega al alma

Una drag en el equipo de dirección del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Una drag en el equipo de dirección del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

¿Qué artistas internacionales actuarán en la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026?

¿Qué artistas internacionales actuarán en la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026?

Artistas confirmados para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 comienza con mucho ritmo

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 comienza con mucho ritmo
Tracking Pixel Contents