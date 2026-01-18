Designados los jurados de murgas infantiles y grupos coreográficos del Carnaval de Tenerife 2026

El concurso de murgas infantiles, que inaugurará el escenario del Recinto Ferial el próximo viernes 23, y que continuará con su segunda fase el sábado 24, ya cuenta con jurado oficial para valorar a los dieciséis grupos de la cantera carnavalera.

La organización ha seleccionado a profesionales de reconocido prestigio procedentes de ámbitos como las artes plásticas, el diseño, la música, el teatro, la comunicación y el espectáculo, garantizando una valoración plural y especializada.

Jurado de murgas infantiles

Los encargados de valorar el apartado de Interpretación serán:

Kris Falcón (María Cristina Falcón Naranjo), redactora de informativos de Televisión Canaria.

(María Cristina Falcón Naranjo), redactora de informativos de Televisión Canaria. J. J. Rodríguez-Lewis (Juan José Rodríguez Rodríguez), periodista, escritor, doctor en Derecho y exdirector gerente del OAFAR.

(Juan José Rodríguez Rodríguez), periodista, escritor, doctor en Derecho y exdirector gerente del OAFAR. María José Cámara , presentadora, profesora de música, cantante de musicales y actriz de teatro.

, presentadora, profesora de música, cantante de musicales y actriz de teatro. Aura Reyes (Aura Lorena Reyes García), cantante, ganadora del Festival Nuevos Talentos de Granadilla de Abona 2025, actriz y cantante del musical El Príncipe y el Mendigo.

(Aura Lorena Reyes García), cantante, ganadora del Festival Nuevos Talentos de Granadilla de Abona 2025, actriz y cantante del musical El Príncipe y el Mendigo. Rocío González Romero , profesora de percusión y percusionista.

, profesora de percusión y percusionista. Darío Cardona (Nicholls), director de la compañía de teatro Tragaluz.

(Nicholls), director de la compañía de teatro Tragaluz. Diego Lupiáñez (Dego Lupiáñez Frías), actor, carnavalero y miembro del grupo Abubukaka.

En el apartado de Presentación, el jurado estará compuesto por:

Patricia Hodgson González , licenciada en Bellas Artes y docente.

, licenciada en Bellas Artes y docente. Susana Guerra Mejías , artista plástica, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de La Laguna.

, artista plástica, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de La Laguna. Esther Rufino García , diseñadora gráfica.

, diseñadora gráfica. Rafael Santos Rufino , diseñador gráfico y especialista en arte conceptual para videojuegos y animación.

, diseñador gráfico y especialista en arte conceptual para videojuegos y animación. María del Carmen Rodríguez Ortega, directora de arte y diseñadora de vestuario teatral.

Orden de actuación en la primera fase

En la primera fase, que se celebrará el viernes 23, actuarán por este orden: Raviscuditos, Frikywikys, Bambas, Distraídos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados.

Orden de actuación en la segunda fase

El sábado 24 será el turno de El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui-Traquitos y Sofocados.

Jurado del Concurso Coreográfico

Fiestas también ha designado el jurado del Concurso Coreográfico, que se desarrollará el domingo 25 en el Recinto Ferial, con profesionales especializados en danza, coreografía y artes escénicas.

El apartado de Interpretación estará valorado por:

Genaro Arteaga (Genaro Ramos Arteaga), profesor de danza y coreógrafo.

(Genaro Ramos Arteaga), profesor de danza y coreógrafo. Casandra Hernández Rodríguez , bailarina, coreógrafa, instructora de dance fitness y profesora de baile.

, bailarina, coreógrafa, instructora de dance fitness y profesora de baile. Patricia Dávila (Ventura) , coreógrafa especializada en danza urbana y bailes latinos.

, coreógrafa especializada en danza urbana y bailes latinos. Elide Fabbretti , profesora de danza, bailarina y coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet.

, profesora de danza, bailarina y coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet. José Cuéllar (Fernández), profesor de bailes cubanos, director de la Escuela de Baile Santa Úrsula Baila, bailarín y coreógrafo.

En Presentación, el jurado estará formado por: