¿Qué artistas internacionales actuarán en la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026?

Si la música latina tiene siempre un lugar especial en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, este año, además, lo hará con nombre propio, ya que la fiesta está dedicada, precisamente, a estos ritmos. El merengue o la salsa, sonidos que no pueden faltan ningún año en los concursos y bailes en la calle, serán los protagonistas que pondrán a bailar a todos los carnavaleros.

Y, junto a las orquestas y cantantes locales, artistas internacionales traerán su música para animar la fiesta, tanto en los actos programados como en el Carnaval en la calle.

Pero, ¿quiéres saber quiénes son los artistas que ya están confirmados para actuar en la gala de la Reina, que tendrá lugar el miércoles 11 de febrero?

Artistas confirmados para la gala

Los 4 de Cuba

El primer grupo confirmado para la gala de la Reina es Los 4 de Cuba. 'Tú de qué vas', 'Aléjate de mí' o 'Ya te olvidé' son algunos de los grandes éxitos que podrán sonar sobre el escenario en la voz de Jorge Junior, líder de la banda. Pero los amantes de la música cubana y del estilo propio de Los 4 tendrán otra oportunidad para verlos en directo, puesto que también actuarán durante el primer viernes de Carnaval.

Además, los cubanos tendrán mucho protagonismo en la fiesta chicharrera, gracias a ser los autores de la canción oficial del Carnaval, en la que versionan uno de los temas que no pueden faltar en las carnestolendas, 'Baila la calle'.

Manny Manuel

Este viernes, durante la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la organización anunció a un nuevo artista para esta fecha: Manny Manuel.

La música del puertorriqueño sueña cada año en la fiesta carnavalera y, en esta ocasión, lo hará en vivo en uno de los principales actos. Así, Manny Manuel volverá a los escenarios tinerfeños para cantar en la edición dedicada a los ritmos latinos.