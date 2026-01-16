El Orfeón La Paz vuelve a concurso y con coro mixto por primera vez en 60 años de historia

El cambio al frente de la presidencia del Orfeón La Paz de La Laguna, con el regreso de Esteban Afonso, ha permitido también al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife recuperar a la rondalla decana de la modalidad, cuyo origen se remonta al año 1918. Junto al retorno, la buena noticia del nombramiento de su director, Juan Felipe Rodríguez, quien comenzó su andadura con el recordado Manuel Hernández cuando tenía 14 años y que ahora, con 60, se pone al frente de la formación.

Orgullo, pertenencia y legado

La conversación con Juan Felipe, músico, organista y docente, que antes de asumir la responsabilidad musical de la rondalla también dirigía los coros, transmite orgullo, sentido de pertenencia, afabilidad y pasión por el Carnaval.

«Don Manuel Hernández no solo fue mi director, fue mi maestro y una persona excepcional. Primero hay que ser persona y luego, profesional. Esa era su filosofía y, también, la mía».

Una dirección nacida de la urgencia

Juan Felipe Rodríguez asume la dirección del Orfeón hace aproximadamente un año, en un contexto marcado por cambios en la junta directiva y una situación interna convulsa. «Fue casi una solución de urgencia», reconoce. El primer objetivo no fue el concurso, sino cumplir con una cita ineludible: la misa del 2 de febrero en la Basílica de Candelaria, fecha fundacional del Orfeón.

«A partir de ahí empezamos a construir», explica. Aquella actuación marcó un punto de inflexión. Gustó y sirvió de base para una nueva etapa que se cristaliza ahora con el regreso al Carnaval.

El regreso del coro mixto

Una de las grandes novedades de esta etapa es la recuperación del coro mixto, algo que no sucedía desde hace más de seis décadas. Aunque durante muchos años el Orfeón participó únicamente con voces masculinas, en sus orígenes fue una formación mixta, y así vuelve a ser ahora.

Este año, el Orfeón La Paz subirá al escenario con 62 componentes, de los cuales una treintena forman el coro, junto a cuerda, solistas y músicos.

Transformación, no refundación

Rodríguez evita hablar de refundación. Prefiere el término transformación. La rondalla, admite, no es una fórmula fácil en pleno siglo XXI. «Somos casi como dinosaurios», bromea. «Hacemos un tipo de música que no es tan popular como otras, pero aquí estamos, resistiendo». En ese contexto, el esfuerzo de los componentes cobra aún más valor.

Nuevas voces y relevo generacional

El Orfeón actual poco tiene que ver, en cuanto a componentes, con el de otras épocas. Quedan pocos veteranos. En su lugar, han llegado personas que nunca habían cantado. Entre las nuevas incorporaciones destaca un barítono de 14 años, el más joven del grupo, símbolo del relevo generacional que garantiza futuro.

La comparación con las épocas doradas

Juan Felipe no esquiva la comparación con etapas gloriosas, como la de Juan Ramón Vinagre, con 17 primeros premios, que siguió a la del propio Manuel Hernández, cuando el Orfeón «barría» en los concursos.

El legado humano de Manuel Hernández

Juan Felipe reivindica el legado humano y musical de Hernández: «Fue una leyenda, pero no solo por los premios, sino por la forma de tratar a las personas».

Disfrutar antes que ganar

El regreso al concurso no implica obsesión por ganar. «El objetivo primordial es volver a disfrutar de lo que hacemos». Eso no quita ambición. «Soy competitivo», admite. «Siempre quiero hacerlo lo mejor posible y quedar lo más arriba posible». Primero disfrutar; luego, ya hablará el jurado.

Pistas sobre el repertorio

El director ofrece pinceladas del repertorio con el que el Orfeón vuelve al concurso tras dos años de ausencia: una zarzuela cubana, una ópera de Bizet y un tema libre sorprendente.

El Orfeón, esencia del Carnaval

El mensaje es claro y contundente: el Carnaval no se entiende sin el Orfeón La Paz. Por eso, la decisión de volver a concurso estaba tomada desde el principio. «Teníamos que acudir a la cita», subraya.

Con casi 108 años de historia, esta formación encara el futuro con respeto al pasado, apertura al cambio y una convicción firme: seguir cantando. Mientras haya voces jóvenes, habrá Orfeón.

Y, por ende, Carnaval.