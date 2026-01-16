El público gaditano del teatro Falla se ríe de Los Legías del Carnaval de Tenerife al grito de "campeones, campeones"
El grupo de la Canción de la Risa de Fran Trillo intenta disfrazarse de chirigota y evita ser los Negacionistas de 2026 y que le bajen el telón en plena actuación
Fran Trillo y los componentes del grupo de la Canción de la Risa en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife querían cumplir un sueño: cantar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Y lo consiguieron, con un público que prefirió tomarse a guasa la actuación antes que enfadarse y que terminó proclamándolos «campeones, campeones».
Una actuación agónica
Fue casi media hora de una actuación agónica, con una presentación cantada de lado, que dio paso a dos intentos de pasodobles. Con el tipo de legionarios, en el primero demostraron su habilidad para rimar con calzador, incluso forzando la métrica, incrustando una referencia para que los gaditanos no sufran como los valencianos.
En el segundo supuesto pasodoble, el hipocondríaco, llevaron la referencia al límite al intentar buscar similitudes entre la mujer y una botella, «de mucho culo y estrecho cuello». Saltaron los colores a más de uno, aunque puntuaban alto en humor en su intento de asemejarse a un pasodoble.
Felipe Ravina, el personaje que ganó enteros
Más que Fran Trillo, mentor del grupo, fue Felipe Ravina, con boina de cabrero, el personaje de Los Legionarios de Cádiz que ganó enteros con los supuestos cuplés y referencias a Rufián, en un guiño a Jordi Hurtado y la muerte. Podía ser peor, como demostraron en su segundo cuplé, que más parecía un intento de tirarse a la piscina en busca del aplauso del público por mentar al barrio de La Viña, donde se habían ido de maniobras.
Pero demostraron no haber pasado ni la instrucción para merecer el privilegio de actuar en el Gran Teatro Falla. Lo mejor fue que no les bajaron el telón y evitaron ser los Negacionistas de 2026. Ni cuplenitas ni cuplés…
El más difícil todavía: el popurrí
Cabía el más difícil todavía, el popurrí, con un chiste del florero ya para desterrar, salpicado de imitaciones. Lo mejor, su referencia a la actual canción de Nueva Línea, «Quiero que me des un beso», aunque no se dejaron querer.
Risas en la retransmisión de Onda Cádiz
En la retransmisión de Onda Cádiz, la presentadora Miriam Peralta no paraba de reírse del grupo de la Canción de la Risa, mientras uno de sus componentes, ya entre bastidores, le juraba amor eterno.
Felipe Ravina agradeció la acogida en Cádiz, en particular por la paciencia del público, mientras con sorna la locutora le preguntaba si tenían más repertorio por si pasaban a cuartos de final, después de elogiar a Los Legías, a los que atribuyó haber inventado un nuevo estilo.
¿Chirigota o experimento?
En realidad, dos o tres estilos, porque ni los pasodobles ni los cuplés, ni prácticamente el repertorio, se asemejaban al formato de una chirigota, más allá de anunciar los temas según el estilo. Decían que querían cumplir un sueño, pero los sueños, sueños son… y a veces se tornan en pesadilla, aunque presumirán de haber sido el primer grupo de Tenerife en "cantar" en el concurso del Falla.
Un público con más humor que la agrupación
Lo mejor fue que el público gaditano se lo tomó con más humor que el que mostró el propio grupo de la Canción de la Risa, que intentó disfrazarse de chirigota. Flaco favor para quien entienda que son lo mejor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción