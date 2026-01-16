El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife arranca esta noche en la plaza de España

El Carnaval de Santa Cruz arranca hoy a las 21:30 horas, con la gala inaugural en el entorno de la plaza de España, enclave testigo de momentos icónicos como el récord Guinness de Celia Cruz, en 1987, o las recordadas galas de Jaime Azpilicueta, con fantasías tan icónicas como Egipto, El Cine o Los Cuentos Infantiles.

Regreso a la plaza de España por Carnaval

El acto tendrá lugar en el Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud, frente a la plaza, con casi mil localidades disponibles a las que se accederá mediante invitación por orden de llegada desde las 20:00 horas.

Así será la gala inaugural

La gala, que comenzará a las 21:30 horas y se prolongará durante algo más de una hora, estará presentada por Elvis Sanfiel y supondrá el auténtico pistoletazo de salida del Carnaval de los Ritmos Latinos. Por el escenario pasarán las 32 aspirantes a reina en sus tres modalidades, quienes conocerán el orden de participación en sus respectivos certámenes.

¿Quién actúa esta noche?

Como novedad, el acto contará con la mayor representación del Carnaval de Santa Cruz de la historia, con la presencia de las reinas del Carnaval 2025, las artistas canarias Anaé y Zaida Almeida, y las comparsas del Carnaval capitalino.

¿Por dónde se puede ver en la televisión?

Bajo la dirección de Daniel Pages, la gala será retransmitida en directo por Radio Televisión Canaria para todo el Archipiélago.

Un acto venido a más

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, subrayó la relevancia de un evento que “en los últimos años ha tenido una acogida enorme por parte de los carnavaleros y carnavaleras” y que servirá para presentar oficialmente a todas las candidatas a reinas en una edición que está generando una gran expectación. En la misma línea, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, agradeció “la implicación de candidatas, diseñadores, patrocinadores y familias”, convencido de que el nivel de esta edición “va a estar muy alto”.