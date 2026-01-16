Artistas confirmados para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, dedicado a los ritmos latinos, arranca este viernes con el acto inaugural, en el que se presentarán las candidatas a reinas de las fiestas. Una cita que cada año congrega a más personas y que, en esta ocasión, tendrá lugar en el entorno de la Plaza de España.

Pero si hay algo que los carnavaleros están deseando conocer son esos artistas que los acompañarán durante todas las fiestas, ya sea en los propios actos o en la calle.

Los primeros actuarán esta misma noche, en la gala inaugural, donde predominará el talento canario. En concreto, serán Anaé y Zaida Almeida las que pongan la nota musical de la noche.

Cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / E. D.

Artistas internacionales

Cada año, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está marcado por la buena música, con artistas internacionales que actúan en la gala de la reina, los carnavales de día o durante las noches de baile.

Para este 2026, la organización ya ha anunciado al primer artista invitado: Los 4 de Cuba.

El grupo cubano actuará en la gala de la Reina, el próximo 11 de febrero, pero también en el carnaval en la calle el primer viernes tras la cabalgata anunciadora, donde pondrán a bailar a miles de personas al ritmo de cubatón, salsa y timba cubana, estilos que predominan en sus canciones.

Los 4 de Cuba no solo tendrán protagonismo durante sus actuaciones, sino en toda la fiesta, ya que son los autores de la canción oficial del Carnaval. Famosos por hacer versiones de temas históricos, en esta ocasión han adaptado el clásico 'Baila en la calle', uno de los himnos de las carnestolendas que no falta en ninguna edición.

Referentes de la música cubana

'Tú de qué vas', 'Aléjate de mí' o 'Ya te olvidé' son algunos de los grandes éxitos de esta formación surgida en 2009, que se ha convertido en todo un referente en el ámbito de la música cubana.

En los últimos años, el grupo liderado por Jorge Junior ha tenido a la isla como un punto fijo de sus giras por España, actuando en la capital tinerfeña en 2023 y 2024.

Por el momento, habrá que esperar para saber qué otros artistas internacionales actúan este año en el Carnaval chicharrero.