El Carnaval de Santa Cruz versiona un clásico como canción oficial de la fiesta este 2026: así suena ahora 'Baila la calle'

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha dado a conocer la canción oficial del Carnaval 2026, una versión actualizada de la reconocida canción Baila en la calle, que incorpora el estilo alegre y bailable de sus intérpretes, el archiconocido grupo cubano Los 4, convirtiéndolo en el himno perfecto de esta edición, dedicada a los Ritmos latinos.

Los 4, además de ser los protagonistas de la canción oficial, estarán presente en dos momentos clave del Carnaval: el Carnaval de Calle, en el que actuarán haciendo bailar a miles de personas al son de su música, y la Gala de la Reina Adulta, donde realizarán una actuación junto a las agrupaciones musicales en lo que se prevé será uno de los momentos cumbre de la noche.

Anuncio de la publicación de canción del Carnaval de Tenerife 2026 en todas las plataformas / El Día

Privilegio

Para el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, “es todo un privilegio que nuestro carnaval cuente con una canción interpretada por Los 4 en su edición dedicada a los ritmos latinos”, a lo que añade que “es una de esas melodías que nunca pasan de moda y que ya forman parte del ADN de nuestra fiesta”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, apunta a que “contar con un grupo internacional como Los 4 en el Carnaval de Calle y en la Gala de la Reina Adulta es todo un honor”, ya que “sumado al talento local con el que contamos cada año y el resto de las sorpresas que tenemos preparadas, hará que esta edición de la fiesta sea memorable”.

Con esta apuesta, Santa Cruz refuerza el carácter internacional de su carnaval y consolida su posición como uno de los carnavales más importantes del mundo.