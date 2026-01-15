Viaje al imperio de ‘César a gusto’, antes de Carnaval

La fábrica de Cervecera de Canarias en la capital tinerfeña fue el lugar elegido por Dorada para presentar su anuncio publicitario, que tradicionalmente marca en las redes sociales el inicio del Carnaval. Y ya van catorce.

Un viaje a los orígenes del Carnaval

En esta ocasión, la compañía propone un viaje para conocer los orígenes de las carnestolendas, por lo que se traslada a la época de ‘César a gusto’, al siglo I ‘antes de Carnaval’, cuando incluso ya había concejala de Fiestas, Lucrecia, y se vivía al ritmo de salsa, bachata, merengue y pachanga.

Aarón Gómez, protagonista del spot

El actor y humorista Aarón Gómez hizo acto de presencia para reivindicarse y recordar el primer anuncio que protagonizó en 2013, y que luego repetiría en 2014. Aarón es un genio, y aunque su primer personaje fue Aladdín, siempre provoca carcajadas. En su mirada retrospectiva a aquel spot, hacía un repaso de cómo han cambiado los disfraces: entonces estaban de moda los ositos de peluche, y emplazó al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, a darles protección como traje típico, incoando el correspondiente expediente en el Boletín Oficial de Canarias.

Inteligencia artificial y guiños al Carnaval

El talento del humorista no tiene comparación con la inteligencia artificial, que se utiliza en el anuncio de Dorada por primera vez para recrear escenarios. Entre el público asistente a la presentación, Laura, la Lecherita del Carnaval, que se convierte en imagen corporativa del cartel que vuelve a editar la cervecera, junto al propio ‘César a gusto’, de gran parecido a Aarón y un personaje con el que se pueden identificar murgueros o comparseros, según plazca.

Dos pases y respaldo institucional

La presentación del anuncio incluyó dos pases del cómico. El primero, en un guiño al spot de hace catorce años, para luego aparecer como ‘César a gusto’. En medio, tomó la palabra el alcalde Bermúdez para agradecer la colaboración de Dorada, hasta el punto de recordar que hay tres actos tradicionales que marcan la antesala del Carnaval: la recepción a las candidatas en el Ayuntamiento de Santa Cruz, la visita de autoridades a los grupos de la calle de La Noria y la presentación del anuncio.

«El Carnaval lo hace el pueblo y lo organiza el Ayuntamiento con el equipo pequeño, pero muy motivado, del concejal de Fiestas, Javier Caraballero».

Gusanillo de Carnaval

El anuncio de Dorada, dijo el alcalde, alimenta el gusanillo: llega el tiempo de las mediciones, de las reuniones de grupos y de los miedos porque «no llegamos» con los preparativos del disfraz.

El emperador del humor

Segundo pase del emperador del humor, Aarón, en su papel de ‘César a gusto’, con una clase práctica de cómo hay que saludarlo antes de anunciar sus primeras decisiones: asume la toma de decisiones y decreta ocho meses de Carnaval y uno para la limpieza de la ciudad… ¡ah, y Dorada gratis para todos!, además de incluir una lección práctica del paso de las noches de Carnaval. Otra decisión más: recuperar la Unipol, «que era lo más parecido a los cicerones romanos».

El anuncio y sus guiños carnavaleros

El humorista pidió a los invitados abandonar el papel de ‘minions’ y tomar parte activa antes de que se descubriera el cartel y, luego, el esperado anuncio que arranca en un lugar tan conocido por los carnavaleros del imperio romano como El Kilium. La voz de José Luis de Madariaga aportaba más solemnidad e incluso imprimía crédito al audiovisual. Entre los golpazos de Aarón, cuando pide cinco Doradas y hace el signo con los dedos en forma de victoria, con la V de número romano…

La música y el espíritu del Carnaval

A partir de ahí, se lanza a la búsqueda de una sintonía de Carnaval con el asesoramiento de Lucrecia. Ritmos latinos… ¿La ventanita del amor? ¿O… dos Doradas (gardenias en la versión original) para ti…? Así pasaron tres días César y su concejala de Fiestas hasta elegir la canción, hasta que desde el cielo se pronunció la mismísima Celia Cruz, con «la vida es un Carnaval».

Una campaña con esencia carnavalera

Un anuncio divertido, corto y con esencia de Carnaval, con el ingenio de Aarón, que realza el sabor de la fiesta de la mano de Dorada. «A nuestro ritmo se baila mejor» se titula la campaña publicitaria… porque «no hay Carnaval sin una edición especial».