El público entra por primera vez en el jurado de las galas de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Fiestas, ha puesto en marcha una iniciativa histórica de cara al Carnaval 2026: por primera vez, el jurado de las galas de elección de la Reina contará con un representante del público. La medida busca reforzar la participación ciudadana en uno de los actos más emblemáticos y seguidos del Carnaval capitalino.

La elección de este representante popular se realizará mediante un sorteo abierto, una vez finalice el periodo de inscripciones, que permanecerá activo del 19 al 22 de enero a través de la web oficial www.carnavaldetenerife.com. Podrá inscribirse cualquier persona mayor de edad y residente en Tenerife, que tendrá la oportunidad de vivir desde dentro una experiencia única del Carnaval.

Elizabeth Ledesma Laker, reina del Carnaval 2026 en representación de McDonald's y El Día, con una fantasía de Alexis Santana. / Andrés Gutiérrez

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que esta decisión responde al espíritu de la fiesta: “El Carnaval es la fiesta de todos y queríamos dar un paso más para que la ciudadanía se sintiese parte activa, no solo como público, sino participando directamente en uno de los momentos más simbólicos del programa”. El regidor subrayó además que esta apertura del jurado “refuerza el carácter participativo, abierto y democrático del Carnaval de Santa Cruz, una celebración que forma parte de nuestra identidad colectiva”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso en valor el respaldo del propio sector carnavalero a la iniciativa. “Ayer nos reunimos con los diseñadores y la propuesta fue aprobada por unanimidad, lo que demuestra que el colectivo entiende esta medida como una oportunidad para acercar aún más las galas a la ciudadanía”, señaló. Caraballero añadió que “nunca antes se había hecho algo así en la historia del Carnaval, y estamos convencidos de que aportará una mirada diferente y que llega para quedarse como una nueva fórmula de implicación del público”.

El representante del público seleccionado formará parte del jurado en las galas de elección de la Reina Adulta, Infantil y de los Mayores, compartiendo mesa con profesionales del diseño, la moda y la comunicación. Con esta iniciativa, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife da un paso más en su evolución, integrando de forma directa a la ciudadanía en la toma de decisiones de uno de sus actos más icónicos.