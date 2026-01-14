Guía para comprar las entradas del Carnaval de Santa Cruz: precio, fechas y dónde adquirirlas

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya calienta motores y da el primer paso hacia la fiesta con la venta online de las entradas para concursos y galas.

Las localidades para los distintos certámenes saldrán a la venta en internet a partir de las 9:00 horas del miércoles 21 de enero, apenas dos días antes del inicio oficial de los concursos con la primera fase de murgas infantiles, que, un año más, será de acceso gratuito.

El área de Fiestas ha confirmado que el enlace habilitado será el mismo que en la pasada edición: entradascarnavaltenerife.com. Cada comprador podrá adquirir hasta seis entradas por concurso utilizando la misma tarjeta.

Para quienes prefieran la compra presencial, las taquillas del Recinto Ferial abrirán para las entradas no vendidas por internet en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. En los días de concursos y galas, el horario se ampliará aproximadamente hasta la finalización de cada acto.

Las entradas para la Gala de Elección de la Reina del Carnaval se pondrán a la venta un día después, el jueves 22 de enero, también a través de la web oficial. Los precios varían en función del espectáculo y del público

Gratis

Algunos actos mantendrán su carácter gratuito, como el concurso de murgas infantiles, el de agrupaciones musicales, la Gala de Elección de la Reina de los Mayores y el Concurso de Disfraces. En el caso de la gala de los mayores, será necesario retirar invitación, que se distribuirá el miércoles 4 de febrero, día de la celebración, en un punto señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

Precios de las entradas

Festival Coreográfico

Menores de 10 años: 3 €

Adultos: 5 €

Gala Reina Infantil

Menores de 10 años: 6 €

Adultos: 8 €

Primera, segunda, tercera y cuarta fase: 8 €

Final (entrada general): 12 €

Final (de pie): 8 €

Bono murgas adultas: 28 €

Entrada general: 10 €

Precio reducido: 6 €

Gala Reina Adulta

Entrada general: 15 €

Certamen de Rondallas