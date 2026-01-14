Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasNarcotráfico en TenerifeBajas emisiones Santa CruzCarnaval de TenerifePrograma del Carnaval
instagramlinkedin

Guía para comprar las entradas del Carnaval de Santa Cruz: precio, fechas y dónde adquirirlas

Fiestas saca en días distintos las localidades del concuros de murgas y de la Gala de Elección de la Reina para evitar colpsos en la web

Público asistente al Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz

Público asistente al Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz / Arturo Jiménez

M. Plasencia

M. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya calienta motores y da el primer paso hacia la fiesta con la venta online de las entradas para concursos y galas.

Las localidades para los distintos certámenes saldrán a la venta en internet a partir de las 9:00 horas del miércoles 21 de enero, apenas dos días antes del inicio oficial de los concursos con la primera fase de murgas infantiles, que, un año más, será de acceso gratuito.

El área de Fiestas ha confirmado que el enlace habilitado será el mismo que en la pasada edición: entradascarnavaltenerife.com. Cada comprador podrá adquirir hasta seis entradas por concurso utilizando la misma tarjeta.

Para quienes prefieran la compra presencial, las taquillas del Recinto Ferial abrirán para las entradas no vendidas por internet en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. En los días de concursos y galas, el horario se ampliará aproximadamente hasta la finalización de cada acto.

Las entradas para la Gala de Elección de la Reina del Carnaval se pondrán a la venta un día después, el jueves 22 de enero, también a través de la web oficial. Los precios varían en función del espectáculo y del público

Gratis

Algunos actos mantendrán su carácter gratuito, como el concurso de murgas infantiles, el de agrupaciones musicales, la Gala de Elección de la Reina de los Mayores y el Concurso de Disfraces. En el caso de la gala de los mayores, será necesario retirar invitación, que se distribuirá el miércoles 4 de febrero, día de la celebración, en un punto señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

Precios de las entradas

Festival Coreográfico

  • Menores de 10 años: 3 €
  • Adultos: 5 €

Gala Reina Infantil

  • Menores de 10 años: 6 €
  • Adultos: 8 €

Murgas Adultas

  • Primera, segunda, tercera y cuarta fase: 8 €
  • Final (entrada general): 12 €
  • Final (de pie): 8 €
  • Bono murgas adultas: 28 €

Comparsas

  • Entrada general: 10 €
  • Precio reducido: 6 €

Gala Reina Adulta

  • Entrada general: 15 €

Noticias relacionadas y más

Certamen de Rondallas

  • Entrada general: 8 €

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
  4. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  5. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  6. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  7. Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
  8. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción

Guía para comprar las entradas del Carnaval de Santa Cruz: precio, fechas y dónde adquirirlas

Guía para comprar las entradas del Carnaval de Santa Cruz: precio, fechas y dónde adquirirlas

La venta de entradas para los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha

La venta de entradas para los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha

El público entra por primera vez en el jurado de las galas de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El público entra por primera vez en el jurado de las galas de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Pagan 65.000 euros por montar un mesón diez días de Carnaval en la plaza de España

Los Legías se cita con la historia este jueves en el concurso del teatro Falla en el Carnaval de Cádiz

Los Legías se cita con la historia este jueves en el concurso del teatro Falla en el Carnaval de Cádiz

El kiosco más caro en la historia del Carnaval estará en la Plaza de España

Quién es quién en las candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Quién es quién en las candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Ayuntamiento de Don Benito, condenado por plagiar el cartel del Carnaval de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Don Benito, condenado por plagiar el cartel del Carnaval de Santa Cruz
Tracking Pixel Contents