El bono murguero regala la cuarta fase de murgas adultas
Fiestas congela el precio de las entradas que salen a la venta el miércoles en internet: más fases murgueras al mismo precio
Fiestas mantiene los precios de las entradas de los concursos y galasrespecto al año pasado, cuando los actualizó, y refuerza su apuesta por las murgas. El bono de murgas adultas permite asistir a cuatro fases por el precio de tres, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas. Se incrementaron las previas pero se congela el precio.
Las localidades para los distintos concursos estarán disponibles exclusivamente online en la plataforma habitual, entradascarnavaltenerife.com, con un máximo de seis entradas por espectáculo y tarjeta. La venta se activa dos días antes del inicio oficial de los concursos, que comenzarán el viernes con la fase inaugural de murgas infantiles, un certamen que se mantiene gratuito por segundo año.
Cada una de las cuatro fases mantiene el mismo precio que en ediciones anteriores, al igual que la final. El bono murguero, fijado en 28 euros, permite el acceso a las cuatro fases, lo que en la práctica supone que la cuarta noche de concurso salga gratis para los incondicionales.
Las entradas para la Gala de Elección de la Reina del Carnaval saldrán a la venta un día después, el jueves 22 de enero, también a través de la web oficial. Otros concursos, como el Festival Coreográfico, la Gala Infantil, el Certamen de Rondallas, las comparsas o la Gala de la Reina Adulta, mantienen los mismos importes del pasado año.
