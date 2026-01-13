La venta de entradas para los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife toca a la puerta con la salida a la venta en internet de las entradas para los diferentes concursos y galas. Las localidades para los concursos estarán disponibles en internet a partir de las 9:00 horas del miércoles 21 de enero, dos días antes del primer concurso, la fase inaugural de murgas infantiles, que se mantiene gratis desde el año pasado.

Fiestas comunicará este miércoles el enlace que se habilitará el mismo miércoles, cuando se active la venta y que el año pasado fue https://entradascarnavaltenerife.com/

Como es habitual, se podrá comprar un máximo de seis localidades para el mismo concurso con la misma tarjeta.

Las entradas para la Gala del Carnaval se pondrán a la venta el día siguiente, el jueves 22 de enero también en la web.

En cuanto a los precios, las entradas tendrán los siguientes importes según el espectáculo:

Festival Coreográfico:

Menores de 10 años: 3,00 €

Adultos: 5,00 €

Gala Reina Infantil:

Menores de 10 años: 6,00 €

Adultos: 8,00 €

1ª Fase: 8,00 €

2ª Fase: 8,00 €

3ª Fase: 8,00 €

4 Fase: 8,00 €

Final (entrada general): 12,00 €

Final (de pie): 8,00 €

Bono Murgas Adultas: 28,00 €

Entrada general: 10,00 €

Precio reducido: 6,00 €

Gala Reina Adulta

Entrada general: 15,00 €

Certamen de Rondallas

Entrada general: 8,00 €

El concurso de rondallas, que se celebrará el domingo 23 de febrero en el Auditorio, contará con entradas a precio único de 8 euros, que podrán adquirirse tanto a través de internet como en las taquillas del Recinto Ferial, además de en las taquillas del Auditorio el mismo día del certamen.

Por otro lado, los siguientes espectáculos serán gratuitos: el concurso de murgas infantiles, el concurso de agrupaciones musicales y la Gala de Elección de la Reina de los Mayores.

La gala de los mayores, de carácter gratuito, requerirá invitación, que se distribuirá el miércoles 19 de febrero, día de su celebración, en un espacio habilitado y debidamente señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

De forma presencial, para las entradas que no se vendan en internet porque sobran, las taquillas del recinto ferial abrirán en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los días en los que se celebren concursos y galas, el horario de apertura se mantendrá, aproximadamente, hasta la finalización del acto.