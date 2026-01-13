Pagan 65.000 euros por montar un mesón diez días de Carnaval en la plaza de España

La organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife adjudicó 41 de los 52 puestos que sacó a licitación en la subasta que permite la ocupación de suelo público con bares y mesas de confituras desde la Cabalgata anunciadora, que sale a la calle el viernes 13 de febrero, hasta diez días después, con el Domingo de Piñata.

Un mesón bate récords y triplica el precio de salida

Esta edición que arranca el viernes se vuelve a pagar el precio más alto por un puesto. Un mesón de la plaza de España, junto a la fuente central, que salió a 17.584 euros se adjudicó por 65.063 euros, lo que supone que se multiplicó por tres veces y media el precio de partida en la subasta.

«¡Prepárate como te llueva!», le desafió una de las turroneras que se hizo con su puesto de toda la vida por 656 euros. Eran de los más baratos, pero no el más económico.

El puesto más barato quedó desierto

De hecho, el puesto de menor valor, por 620 euros, una mesa de venta de artículos de Carnaval como pelucas y complementos que tradicionalmente se coloca en la esquina de la calle de El Castillo, junto a la sede del Banco Santander, quedó desierto.

«Ya eso no se lleva», sentenciaba uno de los 71 feriantes que se acreditaron –treinta menos respecto a la pasada edición– y que se dieron cita en la subasta que se desarrolló en el salón de actos de Cajasiete.

Dos rondas para cerrar las adjudicaciones

A diferencia del año pasado, se celebró en dos rondas. En la primera, de los 52 puestos ofertados se adjudicaron 32, mientras que los nueve restantes se remataron en la segunda vuelta.

El kiosco más caro vuelve a la plaza de España

El kiosco más caro del Carnaval de los Ritmos Latinos volverá a instalarse en la plaza de España, junto a la charca. La empresa que lo explota, Mesón Brasil, repite la odisea de hace dos años, cuando abonó justo en la puja la misma cuantía: 65.063 euros por el puesto número 33 –un mesón de 12 metros por 4–.

Manuel, uno de los feriantes que se hicieron con ese puesto, recuerda que lleva diez años desplazándose desde Jaén para participar en el Carnaval.

Otros puestos con subidas aún mayores

Fue el más caro pero, en proporción, se llegó a pujar más por otros dos. Son los casos del autobar sin sonido en la plaza de España, de seis por dos metros, con precio de salida de 3.284 euros y adjudicado por 13.138, lo que supone multiplicar por cuatro el valor inicial.

Otro autobar en la calle San José, que salió por 1.115 euros, se remató por 5.353, casi cinco veces más. En este puesto, el número 60, ya se auguraba una puja intensa desde el primer momento.

Puestos modestos y reproches entre feriantes

Otros puestos más modestos, como una máquina de papas de cuatro por dos metros en la plaza del Chicharro, salió por 729 euros y se adjudicó por 2.042, lo que no evitó la contrariedad del feriante Santi Martín, que lanzó reproches a otro empresario.

El puesto del puerto de Villalba Hervás, en la acera de la plaza del Príncipe, pasó de 4.196 euros a 7.184.

Balance económico de la subasta

En la primera de las dos subastas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se adjudicaron 32 de los 52 puestos, por un importe de 172.000 euros. En segunda vuelta se adjudicaron otros nueve, recaudando 22.000 euros más.

La previsión inicial se situaba en 148.307 euros, cifra que fue ampliamente superada.

A los ingresos de la puja pública –194.285 euros– hay que sumar los puestos reservados para patrocinadores, que supondrán un ingreso directo adicional de 181.000 euros.

Ingresos totales y puestos pendientes

Contabilizando la subasta (194.295 euros) y la aportación de los patrocinadores por los kioscos reservados (181.069 euros), la organización ha logrado un total de 375.334 euros, cifra que podría incrementarse con el remate a sobre cerrado de uno de los once puestos que quedaron libres.

Subasta de los kioscos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / Arturo Jiménez

Momentos de tensión y puestos más codiciados

La subasta se desarrolló en dos rondas y no estuvo huérfana de momentos de tensión, especialmente en los puestos de mayor interés comercial, como los autobares de la plaza de España o la calle Bethencourt Afonso, considerada la joya de la corona.

Aunque con cifras más moderadas, la competencia también fue intensa en las mesas de turrones, más como nota de color que como aportación económica relevante.

Reproches de los feriantes históricos

Durante la jornada no faltaron reproches de feriantes históricos, algunos de tercera generación, que criticaron el desplazamiento de puestos tradicionales a zonas con menor afluencia.

«Han cambiado ubicación y a los puestos pequeños los colocan en la mierda», dijo uno de los miembros de Turrones y Golosinas Yuly, denunciando la falta de diálogo con la organización.

Respuesta de Fiestas y oferta de diálogo

La directora gerente de la Entidad Pública Empresarial de Fiestas, Patricia Castillo, agradeció las palabras y se puso a disposición de los críticos. «Cuando vayan a Fiestas pregunten por mí, que los atiendo sin problemas», señaló en tono conciliador.

Críticas por los puestos reservados a patrocinadores

Otra de las quejas reiteradas es que Fiestas «deja para la subasta los puestos de menor relevancia y reserva los grandes para los patrocinadores».

De los 52 puestos ofertados, solo un mesón salió a subasta entre los más caros, mientras que la organización se reservó cuatro de los 31 destinados a patrocinadores, además de la churrería de la avenida marítima.

Memoria viva del Carnaval

Entre el público, Miguel ‘El Chaleco’, de 83 años, recordaba toda una vida montando en el Carnaval desde la década de los sesenta. «Recuerdo venir con mi padre, Antonio ‘El Chaleco’, cuando tenía 13 años», narraba con nostalgia.

Este año su familia no logró puesto en la primera subasta, aunque Miguel anunció que compaginará la actividad entre el Carnaval de Tenerife y Teruel.

Mucho ruido y menos recaudación

Fue una subasta con mucho ruido y menos dinero recaudado que el año pasado, al reservar la organización los puestos más caros para los patrocinadores. Ahora, solo queda que el buen tiempo haga rentable la apuesta de quienes se juegan sus ahorros.