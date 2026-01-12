Quién es quién en las candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió la recepción de las treinta y dos candidatas que aspiran a ser reinas en el Carnaval que arranca este viernes, con la gala que se desarrollará en la plaza de España desde las 21:30 horas bajo la dirección de Daniel Pages.

No faltó ni una a la cita convocada a las cinco de la tarde y en la que la jefa de Protocolo, Vicky Fariña, aprovechó para instruir a las once candidatas adultas, otras tantas de mayores y diez infantiles de la relevancia del lugar en donde se celebraba la primera cita de las carnestolendas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recordó cuando el sorteo de aspirantes se desarrollaba en instalaciones municipales, a diferencia del empaque que ha ganado en las últimas décadas. De hecho, el viernes el acto, que será presentado por Elvis Sanfiel, contará con las actuaciones de las artistas canarias Anaé y Zaida Almeida.

Recepción a las 32 candidatas a reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca

Las candidatas que repiten experiencia

Entre las 32 candidatas a los cetros del Carnaval, solo tres repiten y ninguna en la modalidad adulta. Dos en mayores, caso de María de los Ángeles Ramos, que representará al Ayuntamiento de La Laguna con una creación de Borja Abreu, y María Isabel González, que lo hará con Antonio Santos Arteaga, con el patrocinio del Centro Comercial Concorde, Gador Producciones y Eventos Mi Residencial Senior.

En la modalidad infantil, repite experiencia Ciara Luz Álvarez, que vuelve a confiar en su diseñador, José Javier Santana, y en el patrocinio de Multicentro Comercial El Trompo y Radio Marca.

Once aspirantes adultas, once historias

Para las once protagonistas de la gala adulta del miércoles 11 de febrero la experiencia será inédita. Desde estudiantes a profesionales sanitarias, pedagogas, alguna madre, trabajadoras del sector servicios o vinculadas al arte; más allá de disfrutar del mundo de la moda en muchos casos o de la experiencia de participar en grupos de Carnaval —tanto familiares como alguna comparsa— nunca han asumido la condición de candidata en una gala de la reina de las carnestolendas.

Una de ellas será la reina

A continuación se detalla el perfil de cada una de las aspirantes adultas y cómo fueron elegidas por su diseñador.

Carla Castro Castellano.

Diseño: Alexis Santana.

Representa: McDonald’s y EL DÍA.

Con 24 años, graduada en Turismo y estudiante de un máster en Marketing Internacional y Digital, Carla Castro llega al Carnaval con una trayectoria consolidada en certámenes. Fue reina de las Fiestas de El Sauzal en 2022 y Miss World Tenerife 2023. Su vínculo con el Carnaval viene de la infancia, cuando incluso participó en concursos de disfraces, logrando el premio grupal en 2004. Su diseñador la define como una candidata con presencia natural y carisma para una fantasía Icónica.

Leire García Santana.

Diseño: Jorge González.

Representa: Broker Mediterráneo.

«Mi candidata es Leire García», resume Jorge González con la cercanía de quien habla desde lo personal. Tiene 20 años y estudia Magisterio Infantil. No pertenece a ningún grupo del Carnaval, pero la danza ha estado presente en su vida desde pequeña, disciplina que sigue cultivando. Existe vínculo familiar entre diseñador y candidata. Leire ya fue candidata a reina infantil en 2016, con el propio Jorge González, logrando entonces el título de tercera dama de honor. El pasado año fue candidata a Romera de San Benito, en La Laguna.

Alianara León Hernández.

Diseño: Yosué Riverol.

Representa: Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de El Paso.

Yosué Riverol conoció a Alianara en los ensayos de la comparsa Samba Do Corazao, en Los Llanos de Aridane. Desde entonces, su trayectoria ha ido ligada al mundo de los certámenes de belleza, tanto a nivel regional como nacional. Fue él quien la preparó para Miss Global Canarias y Miss Global Spain. Tiene 22 años, es graduada en Logopedia y cursa un máster en Atención Temprana. Su conexión con el Carnaval viene de familia y de la comparsa.

Arlena Rubí Mantecón Hernández.

Diseño: Santi Castro.

Representa: Centro Comercial Añaza Carrefour.

Arlena llegó al equipo de Santi Castro a través del mundo de la moda, el maquillaje y los castings. «Desde el primer momento supimos que tenía algo especial», explica el diseñador. Tiene 20 años y se prepara para ser tripulante de cabina, con la vista puesta en el futuro. Fue Miss Norte, el único certamen en el que ha participado, y lo ganó. Desde pequeña ha participado en festivales escolares, desfiles de Carnaval e incluso presentando una gala de elección de reina en su municipio, Santa Úrsula. Luminis es una propuesta que busca reflejar esa luz propia.

Melissa Mayor Peña.

Diseño: Ruymán Pérez Jorge.

Representa: Hidráulica Tinerfeña.

Con 28 años, Melissa Mayor es una de las candidatas con mayor proyección internacional. Fue Miss Belleza Canarias 2023 y Miss Belleza España 2024, lo que la llevó a competir fuera del país, donde logró un Top 10 y el título de Miss Fitness Supermodel World Europa 2025. Trabaja como técnico de laboratorio y cursa el Grado de Enfermería. De ascendencia cubana, el ritmo y el baile forman parte de su identidad, hasta el punto de formarse en ritmos latinos, motivos de este Carnaval.

Alexia Hernández Adrián.

Diseño: Juan Carlos Armas.

Representa: Centro Comercial Alcampo La Laguna.

Juan Carlos Armas no tuvo dudas desde el primer encuentro. Conoció a Alexia cuando acudió a su atelier para vestirse con motivo de un evento y, desde ese primer contacto, el diseñador percibió en ella algo especial. «Me pareció una chica fantástica y enseguida me di cuenta de que tenía muchas posibilidades de ser la candidata perfecta para la fantasía que tenía en mente», explica. A partir de ahí mantuvieron el contacto y, cuando el proyecto tomó forma, Armas no dudó en proponérselo. Alexia tampoco necesitó demasiado tiempo para decidirse.

Daniela Sánchez Padilla.

Diseño: Team Santana Carnaval.

Representa: Repsol Grupo González Canarias.

Daniela fue seleccionada tras un casting. Tiene 25 años —cumplirá 26 pocos días antes de la gala— y es enfermera. Su historial en certámenes es amplio: Romera de Arafo 2017, Segunda Dama de Miss Universe Tenerife 2018, Reina de Santa Ana 2018 y Miss Norte 2019. Forma parte de la comparsa Tropicana, de Candelaria, y ha estado siempre ligada al espectáculo. Atamande es una fantasía para alguien que entiende el escenario como un lugar natural.

Lara Rodríguez Lorenzo.

Diseño: Asociación del Carnaval de Los Realejos Nira (Arganda Lorenzo Padrón).

Existe relación entre candidata y diseñadora, su tía. Tiene 25 años, es pedagoga infantil y estudia mediación comunicativa. Ha sido candidata en certámenes infantiles y adultos, tanto en Los Realejos como en Santa Cruz, donde fue dama de honor. Creció entre plumas y pedrería, ayudando a crear trajes, lo que le ha dado un profundo respeto por el trabajo artesanal del Carnaval. Este proyecto es un sueño compartido.

Cecilia Esther Díaz Hernández (Ceci Wallace).

Diseño: Sedomir Rodríguez de la Sierra.

Representa: Dormitorum y Diario de Avisos.

Ceci no había participado anteriormente en certámenes. Sedomir la conoció cuando trabajaba en Bobbi Brown, en El Corte Inglés, y más tarde diseñó su vestido de novia. «Es una chica espectacular y la fantasía está hecha para ella», explica. Sueños de cristal nace de esa confianza mutua.

Melania Hernández Torres.

Diseño: Equipo Jorán Torres.

Representa: Candy Torres y Michelle Aldana Estilistas, Taller de Chapa y Pintura Hernández Torres y Restaurante Amigos del Norte.

Melania tiene 35 años, es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de La Laguna y trabaja como responsable de administración en una empresa de joyería internacional. Es madre y murguera de afición, formando parte del grupo familiar en Carnaval. Ya fue reina en su barrio y candidata en fiestas patronales de Los Realejos.

Elizabeth Beltrán Correa.

Diseño: Dani Mena.

Representa: Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper.

Elizabeth tiene 35 años y trabaja en Mercadona. No ha participado antes en certámenes de belleza, por lo que esta experiencia es completamente nueva para ella. Dani Mena la conoce desde hace años gracias a la pasión compartida por el Carnaval. Forma parte de la comparsa Ritmo Sureño.

Entre ellas está la reina del Carnaval que arranca este viernes.