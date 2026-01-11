Dos velocidades, un mismo latido: así se prepara el Carnaval desde dentro

De la misma forma que cuando se habla del Carnaval existen diferentes etapas -ensayos, concursos y calle-, también hay diferentes ritmos a la hora de afrontar cada edición.

La finalización de las fiestas navideñas, marcadas por la celebración del Día de Reyes, marca el pistoletazo de salida del frenesí en los ensayos. Atrás quedan los tres días a la semana con los que los grupos iniciaron en septiembre los preparativos y se imponen ahora jornadas de trabajo de lunes a domingo, y este último día incluso con doble sesión de mañana y tarde, como ocurre hoy en Triqui-Traques, la murga decana de cuantas participan en concurso.

Sin duda, y sin ánimo de que nadie se rasgue las vestiduras, existen dos velocidades: aquellos que van a tope y quienes se lo toman más relajado. La diferencia es más elocuente cuando se compara el Carnaval de Villa Abajo -la calle de La Noria, donde tienen su sede media docena de grupos- con el de Villa Arriba -el antiguo mercado de La Salud-, donde solo aparcar se torna en misión imposible para propios y extraños…

Antes de que el próximo viernes 23 de enero se enciendan los focos que iluminarán el escenario del recinto ferial por el que se sucederán diez mil personas que han sorteado lluvia, gripe, diferencias familiares y problemas laborales durante cinco meses, los locales han sido testigos de sacrificios personales para que el charcutero, la enfermera o el conductor de guagua… se disfrace de artista, más allá de la fantasía que vista cada grupo.

Triqui-Traques ensayando en su local / Arturo Jiménez

Pero es que a la mayoría de los componentes de los 107 grupos oficiales que protagonizarán concursos, galas y desfiles les cuesta dinero subir a cantar… En el caso particular de las murgas, abonan cuotas que, con Mamelucos como referencia, rondan los doscientos euros, a lo que se suman publicidades o venta de loterías.

Comparsas como las todopoderosas Joroperos y Cariocas mueven presupuestos que multiplican por tres o por cuatro los 16.000 euros de subvención -contratación, término oficial- que les abona el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Desde la capital del Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional el 18 de enero de 1980, se destinan 772.000 euros a la contratación de los grupos que participan en el Carnaval 2026, una cifra que supone un incremento del 15% en dos años y consolida la apuesta municipal por el movimiento asociativo que sostiene la fiesta. La cantidad se reparte entre 107 formaciones -dos más que en la pasada edición- pertenecientes a todas las modalidades: murgas adultas e infantiles, comparsas, agrupaciones musicales, rondallas, grupos coreográficos, mayores, lírico-musicales y Canción de la Risa.

Esta edición es la primera tras la implantación del nuevo modelo de gestión, que ha supuesto la conversión del Organismo Autónomo de Fiestas en Entidad Pública Empresarial. Eso no ha variado el vínculo económico del Ayuntamiento, que como es tradición adelanta el primero de los dos pagos anuales antes del Carnaval, con la salvedad en esta edición de que lo realizó semanas después de los primeros ensayos.

Cada grupo percibió el 50% de la ayuda en octubre, lo que permite afrontar con antelación gastos clave como vestuario, costureras, diseño, dirección musical, letras o alquiler de locales de ensayo. Este primer desembolso alcanza los 386.000 euros, mientras que el resto se abonará tras el Carnaval, una vez justificada la participación en concursos y actos oficiales.

Un componente de la rondalla Mamel's durante el ensayo en Diablos / Arturo Jiménez

Por modalidades, las comparsas son las mejor dotadas, con 17.313 euros por grupo, seguidas de las rondallas, que reciben 10.743 euros, y las murgas adultas, con 9.302 euros. Las agrupaciones musicales perciben 8.541,02 euros, mientras que las murgas infantiles cuentan con 7.789,32 euros, en reconocimiento a su papel como cantera del Carnaval. Los grupos coreográficos reciben 4.578 euros y la Canción de la Risa, modalidad más modesta en estructura, 1.050 euros por colectivo.

A este esfuerzo municipal se suma este año en particular el respaldo del Cabildo de Tenerife, que duplicó su apoyo al Carnaval de Santa Cruz con más de medio millón de euros, entre subvenciones nominativas y patrocinio directo. En concreto, la Corporación insular aporta 300.000 euros para sufragar los gastos artísticos del Carnaval de Día y 195.920 euros destinados al patrocinio de los grupos, prácticamente el doble de lo asignado en 2025. Esta última cuantía es superior si se incluyen en el cómputo los 22.000 euros que desembolsa a la Federación de Rondallas de Tenerife para su labor anual.

La aportación insular también se distribuye por modalidades y, en algunos casos, mejora las cuantías municipales, como en el caso de los grupos de la Canción de la Risa, que perciben del Cabildo 1.200 euros por formación frente a los 1.050 de Fiestas.

Las comparsas infantiles ingresan de la Corporación insular 1.300 euros; las murgas infantiles y los grupos coreográficos, una cantidad similar; mientras que comparsa adulta, murga adulta y rondalla perciben 2.640 euros cada una, casi el doble que el pasado año. Las formaciones lírico-musicales, como La Zarzuela y Los Fregolinos, ingresan 1.530 euros.

En total, los grupos se pueden beneficiar de un millón de euros que permite paliar una parte de sus fantasías, repertorios y músicos… Aunque no existen datos oficiales en un mundo donde reina la economía sumergida, el esfuerzo que hacen las administraciones los colectivos lo multiplican por tres.

Trescientos euros es lo que le cuesta a un grupo de media cada componente, incluyendo el gasto de disfraz y la aportación a los gastos derivados de letras, montaje musical y otras necesidades. Ya no es una excepción que algunas sociedades se hayan visto abocadas a contratar asesorías para cumplimentar el cada vez más engorroso trámite de contratación. A esto se suma el siempre dispar dinero que se recauda con las contrataciones en otros municipios para alimentar los otros carnavales.

A pie de calle

Mientras los presidentes y directivos son los que asumen la gestión económica y administrativa de los grupos del Carnaval, que se dividen en nueve modalidades, los componentes son el pulmón de la fiesta, como se percibe en la calle de La Noria y, en especial, en La Salud.

El jueves, dos días después de la celebración de Reyes, la rondalla Mamel’s, a las órdenes de David Duque, retomaba los ensayos en la recta final de cara al tradicional certamen de rondallas que tendrá lugar el domingo 8 de febrero. Fernando Rivero, presidente de esta formación lírica integrada en la Sociedad Mamel’s, agradecía la ayuda de la murga Diablos Locos. Y es que los chicos de Masi Carvajal prestaron su sede social de la calle Candelaria a la rondalla de Mamelucos mientras los trónicos repasaban su repertorio en el local de Miramar.

En la formación de la Rondalla Mamel’s, rostros de carnavaleros infatigables como Berto Vargas, personaje del Carnaval con Las Lecheritas, o el histórico y reconvertido murguero Juan Cruz Ormazábal, tras su transición de la crítica a la lírica. Esencia de Carnaval.

Son las nueve y media de la noche y una pareja de turistas extranjeros, que se recogen después de un día de visita a Tenerife, se asoman a la puerta de Diablos Locos para ver de dónde sale el sonido internacional de la obra que interpretan los de David Duque. De la calle de Candelaria a La Noria, a dos pasos, con la agrupación musical Sabor Isleño, del histórico Pedro Ortega, cerrada, lo que contrasta con su habitual ritmo de ensayos.

Enfilando La Noria rumbo a los arcos del Galcerán, sede de la Ni Fú-Ni Fá, que también permanece cerrada este jueves, mientras en el local vecino de la Peña del Lunes una docena y media de personas repasan clásicos populares propios de guachinche con tanta intensidad que obvian la visita. Era el grupo folclórico de la Peña del Lunes, que estaba afanado preparando una actuación para La Gomera.

Más arriba, la Casa del Miedo, que es como un Círculo de Amistad donde reina Manolo Peña, pero en miniatura, con la murga adulta Mamelucos, la infantil Mamelones, la rondalla Mamel’s, el grupo de la Canción de la Risa No Tengo el Chichi Pa’ Farolillos y hasta acoge a Las Jediondas, también de la misma modalidad, entre otros.

El mejor local del Carnaval, una casona del año 1712 -de cuatro plantas y oratorio-, se queda chico para los ensayos de Mamelucos, que se reparten por cuerdas en la recta final, mientras su presidente y director artístico, Carlos González ‘Mamelón’, participa en el recinto ferial en la reunión para fijar necesidades del sonido de cara al concurso que se celebrará en la semana del 26 de enero.

Corona la calle, casi bajo los arcos de La Noria, Triqui-Traques, con José Miguel Otero en la presidencia desde el año pasado y Emilio López Foronda en la dirección, que acude corriendo del trabajo, que finaliza a las diez de la noche, para incorporarse. Antes, ‘El Guti’ prepara a la murga a la espera de que llegue también de su trabajo el director musical Alberto Déniz.

De La Noria a La Salud, donde encontrar sitio para aparcar ya es un milagro. La intensidad se deja sentir en cada local, como Burlonas, que ultima un montaje para un concurso para redes convocado por una empresa portuaria y con la ilusión de volver este año a la final, de la que se quedaron fuera el pasado tras siete ediciones consecutivas.

Sus vecinas Guachinquietas, de las murgas más jóvenes y numerosas, desbordan el local de la infantil Guachi, mientras Zeta-Zetas pelea con orgullo por volver a estar arriba. Cada una con su historia, esfuerzo y apuestas, sin darse tregua ya hasta que comiencen los concursos y luego… el carrusel de actuaciones por la Isla, para preparar la siguiente edición.