Fiestas saca a subasta 53 puestos para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde 148.307 euros

El salón de actos de Cajasiete acogerá este martes, a partir de las 10:00 horas, uno de los actos tradicionales que marcan el arranque real del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: la subasta pública de los kioscos que ocuparán la vía pública durante las fiestas. Un procedimiento clave para la financiación del Carnaval y que cada año despierta el interés de feriantes, hosteleros y empresas vinculadas a la actividad festiva.

84 kioscos autorizados en la vía pública

Para esta edición, la organización del Carnaval autorizará la instalación de un total de 84 kioscos, de los cuales 53 saldrán a subasta pública y 31 quedarán reservados para patrocinadores oficiales. Se trata de una distribución que, sin contemplar posibles pujas al alza, permitirá a Fiestas ingresar 329.376 euros en caso de adjudicarse la totalidad de los puestos disponibles.

Como dato llamativo, la recaudación prevista por los kioscos reservados a patrocinadores —31 puestos por un total de 191.069 euros— supera a la de los 53 que salen a subasta, cuyo importe conjunto asciende a 148.307 euros. Una circunstancia que pone de relieve el peso creciente de los acuerdos de patrocinio dentro del modelo de financiación del Carnaval.

Referencia de años anteriores

A modo de referencia, la subasta celebrada el pasado año cerró con una recaudación cercana a los 220.000 euros, unos 20.000 euros menos que en 2024, aunque la mayoría de los puestos registraron puja. Desde la organización confían en que la edición de este año mantenga un comportamiento similar y permita reforzar los ingresos destinados a sufragar parte de los gastos de la fiesta.

Precios de salida sin cambios

Los precios de salida de los kioscos se mantienen sin cambios respecto a años anteriores, tal y como recoge la ordenanza municipal. Así lo confirmó el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien explicó que no se ha producido ninguna actualización de tarifas.

Entre los puestos más económicos, hasta una quincena podrá adquirirse desde 620 euros, como es el caso del kiosco ubicado en la calle del Castillo, a la altura de la oficina del Banco Santander, destinado a la venta de artículos de Carnaval. Las mesas de turrones, dulces y productos similares parten de 656 euros.

Los puestos más caros

En el extremo opuesto se sitúan los puestos de mayor envergadura. El mesón que se oferta en la plaza de España, junto a la charca, sale a subasta desde 17.584 euros, mientras que otro mesón en la misma plaza tiene un precio de salida de 13.603 euros.

Además, la organización se reserva para patrocinadores dos mesones adicionales en la plaza de España, también valorados en 17.584 euros cada uno, así como una churrería en la avenida marítima cuyo precio asciende a 13.739 euros.

Kioscos reservados a patrocinadores

En el caso de los kioscos asignados directamente a patrocinadores, los adjudicatarios abonarán el precio de salida fijado en la subasta, evitando así el proceso de puja y el trámite administrativo que conlleva competir por uno de estos espacios. Una fórmula que aporta estabilidad económica a la organización y garantiza la presencia de marcas colaboradoras en puntos estratégicos del recorrido festivo.

Cambios en la distribución por seguridad

El concejal de Fiestas destacó que este año la subasta incorpora algunos ajustes en el mapa de distribución de los kioscos, especialmente en la zona de la plaza de España. Estos cambios responden a las exigencias del plan de seguridad, que ha obligado a reubicar determinados puestos para mejorar la movilidad y los accesos en uno de los principales escenarios del Carnaval.

Asimismo, se instalará algún kiosco más en la calle San José, trasladado desde la avenida marítima, con el objetivo de equilibrar la oferta y descongestionar áreas sensibles.

Financiación para el Carnaval

Caraballero subrayó que la subasta de kioscos es “uno de los actos que forman parte del pistoletazo de salida del Carnaval” y confió en que se desarrolle con normalidad. “Esperamos que sea una subasta tranquila, en la que los ofertantes pujen y que esa recaudación sirva también para financiar el Carnaval, ya que parte de los ingresos proceden de este proceso”, señaló.

El edil insistió, además, en la importancia de que la actividad resulte rentable para quienes apuestan por instalar un kiosco durante las fiestas. “Lo fundamental es que luego el Carnaval se dé muy bien y que los feriantes y todas las personas que inviertan en estos puestos puedan ver rentabilizada esa inversión”, concluyó.

La subasta de este martes no solo definirá el mapa de puestos del Carnaval en la calle, sino que marcará uno de los primeros hitos económicos de una edición en la que la ciudad volverá a volcarse con su fiesta más emblemática.