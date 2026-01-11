Murgas y comparsas desvelan sus fantasías para el nuevo Carnaval de Tenerife

Las murgas adultas Diabólicas, La Sonora, Los Trapaseros, Los Trinkosos –de La Orotava–, Marchilongas, la novel Malcriadas y Diablos Locos; las infantiles El Cabito, RaviscuditosDistraídos y Redoblones; las comparsas Tropicana y Tabajaras, y el grupo coreográfico Star Dance son algunos de los grupos que desvelaron el pasado fin de semana las fantasías que lucirán de cara al Carnaval que arranca el próximo viernes, dedicado a los Ritmos Latinos.

Del cine infantil a las grandes sorpresas

Desde personajes vinculados a películas infantiles –como Jurassic Park, en el particular de Trapaseros, o Aladdin, de Diablos Locos– a sorpresas, como las que encarnan los niños de El Cabito, la murga infantil que mimó la recordada Angelita González Ledesma y que sigue con la herencia su hija Lourdes, con el mismo celo.

Las fantasías infantiles más esperadas

Entre los disfraces más esperados, las fantasías de las infantiles Distraídos y Redoblones.

La primera, con el sello de su presidente, Tana Rodríguez, que transforma a sus componentes en ratoncitos de Carnaval; la segunda, exponente del taller chino de la murga de José Cortés ‘El Pirata’, con el ingenio del mismísimo director artístico del Carnaval de Las Palmas, Josué Quevedo, que idea diseños tanto para estos pequeños como para la adulta Bambones, que desvela su creación el sábado.

Raviscuditos y un Día de Reyes muy especial

La murga infantil decana del Norte en el concurso de Santa Cruz, Los Raviscuditos, vivió un particular Día de Reyes gracias a Ruky Álvarez, que asumió el reto de ¡presentar a toda la murga al completo!, todo un desafío en lo que se convirtió «la loca academia de murgueros» llegada de Tacoronte.

Arranque de presentaciones: Diabólicas y La Sonora

Abriendo boca, Diabólicas y La Sonora inauguraron las presentaciones el viernes.

Las de Lali Carvajal, que están de estreno en la dirección artística con Sara Febles, visten una fantasía de película, obra de Carlos Santana, mientras que la formación crítica que lidera Carlos Estévanez apuesta por un diseñador de reinas, Cristian Santana, para recrear un detallista diseño que parece inspirado en una máquina del tiempo.

Marchilongas y el esfuerzo creativo

En el capítulo de las adultas, Marchilongas irrumpió con una creación de jardineras, obra e ingenio de Josua Sánchez, en la que las chicas de Tere Reyes volverán a tener que echar mano al ingenio, no solo para las letras sino para afrontar el esfuerzo económico que suponen estas creaciones, logren o no el reconocimiento del jurado del concurso.

Trapaseros, IA y un aniversario

Mención especial merece Trapaseros, no solo por el uso de Inteligencia Artificial en las imágenes de las que se valieron para presentar su fantasía de Jurassic Park, sino por la apuesta por un grande para recrear su idea.

El ilustrador, autor de carteles anunciadores de Carnaval y también de escenografía, Nareme Melián, se estrenó como creador de disfraces murgueros, este año con los ganadores en Interpretación 2025, que tienen su cuartel general en Los Realejos.

Además, se da el caso de que Los Trapaseros celebraban su 35 aniversario, que viene a consolidar una línea ascendente, sin límites, desde la etapa de Domi González, pasando por Juanka López, el ‘militar parrandero’, hasta la época de oro que vive Adrián García, un murguero de cuna.

Malcriadas, certificado de nacimiento

Mención especial requiere la presentación de la fantasía de Malcriadas. Aunque no tenga la expectación de formaciones con solera, supone el certificado de nacimiento de este colectivo que lidera Cristina Alonso Morales y que tiene su cuartel general en la ciudad de La Laguna.

Comparsas y coreográficos: elegancia y color

Del tono infantil que reina en las fantasías de la cantera, e incluso cinematográfico en las murgas adultas, a la elegancia que caracteriza el diseño de Javier Aguilar para la comparsa Tropicana de Candelaria, o el mundo multicolor en el que se sumergen Tabajaras, de la mano de la idea de un componente de la agrupación de cuerpo de baile y parranda y de la firma Ancoratex.

Veladas multitudinarias

De las veladas más multitudinarias, la convocada por Trapaseros, de Adrián García ‘Galano’, que reunió en el polideportivo de Los Salesianos de La Orotava a 1.200 personas.

En poder de convocatoria le siguen Marchilongas, que llenaron el Teatro Leal la noche del pasado sábado.

Espacios alternativos por las obras del Guimerá

De teatros y polideportivos a la sede de la asociación de vecinos San Gerardo, donde presentó anoche la murga infantil Redoblones, de José ‘El Pirata’.

La ausencia del Teatro Guimerá, inmerso en obras de rehabilitación, ha obligado a murgas como Diablos Locos a buscar lugares alternativos, como el Auditorio de Arafo, lo que les obligó a dejar sin entrada a casi el mismo número de privilegiados que disfrutaron de la presentación de la fantasía de Lito Díaz.

Star Dance y el segundo maratón

También los grupos coreográficos tuvieron su protagonismo el pasado fin de semana, como el caso de Star Dance, con sus «Chica, chica, coom chic», una idea de Gisela Dorta Melo.

El próximo fin de semana se vivirá el segundo y último maratón de presentaciones de grupos. Un dato: el viernes 16, día de la gala inaugural del Carnaval en la plaza de España, las murgas Mamelucos y Mamelones estarán desvelando su fantasía en el Auditorio de Arafo, que emitirá incluso Tenerife Plus Televisión.

El Carnaval ya llama a la puerta.