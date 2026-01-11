El Ayuntamiento de Don Benito, condenado por plagiar el cartel del Carnaval de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Don Benito ha sido condenado en primera instancia por el plagio del cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016, obra del artista y profesor de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, Javier Torres Franquis, a quien tendría que indemnizar con 6.500 euros, en caso de que no prospere el recurso de apelación que aún puede interponer la corporación municipal de la provincia extremeña de Badajoz.

Coincidencias morfológicas

La sentencia hecha pública el pasado viernes es muy clara sobre la denuncia interpuesta por Torres Franquis, después de percatarse de coincidencias morfológicas entre el cartel anunciador que realizó para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016 y la obra que publicó como propia, y también para las carnestolendas, el Ayuntamiento de Don Benito.

“No es una coincidencia, es mi cartel”

«La forma del pez, la cabeza, la boca, las aletas, el antifaz, el gorro de bufón… todo es igual. Lo único que cambiaron fueron los colores para tratar de disimular... No es una coincidencia ni una versión; es mi cartel coloreado de otra manera», advirtió y corroboró el profesor de la ULL en un detallado estudio.

Vulneración de los derechos de autor

La sentencia no deja lugar a dudas. «El demandado ha infringido los derechos de propiedad intelectual del actor al plagiar el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2016, al usarlo durante las fiestas del Carnaval de Don Benito 2025», se recoge en el fallo, y añade que «el demandado ha hecho un uso indebido de la obra del actor sin contar con su autorización y sin abonar la preceptiva remuneración».

Retirada y destrucción de los carteles

«La condena del demandado al cese de la actividad ilícita de infracción de los referidos derechos de propiedad intelectual, con prohibición expresa de reanudar dicha actividad». Y añade: «la condena del demandado a retirar y destruir, a su costa, todos los ejemplares de los carteles plagiados, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida».

Indemnización económica

Javier Torres recibirá 2.500 euros en concepto de indemnización por daño material —como si fuera el importe del encargo— y 4.000 euros por daños morales.

Posición del Ayuntamiento de Don Benito

Desde el Ayuntamiento de Don Benito siempre han asegurado que se pusieron en contacto con la corporación municipal de Santa Cruz de Tenerife, sin entrar en detalles.