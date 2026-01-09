El macropuzzle del escenario para concursos y galas del Carnaval toma forma en el recinto ferial

Como niños con zapatos nuevos. Así se mostraban la directora de las galas de mayores e infantil del Carnaval, Paula Álvarez, y el responsable de los concursos, Yeray Piñero, nada más conocer que el Recinto Ferial de la capital tinerfeña se había convertido en un puerto desde primera hora de la mañana, cuando comenzaron a arribar los contenedores que transportaban la escenografía construida en Huesca.

Un acabado que sorprende

«Al cielo con ella», parecía gritar la responsable artística, y eso sin ver in situ las piezas, solo por las fotografías que le habían enviado los miembros de su equipo. «Tienes que ver la calidad del acabado», comentaban operarios y miembros del equipo, sorprendidos por unas piezas talladas en bloques de corcho blanco, marcadas y preparadas para proceder a su montaje como si de un Lego se tratara. «Sergio Macías lo define como un macropuzle», apostillaba Yeray Piñero.

Inicio del montaje en el Recinto Ferial

El montaje comenzó el día 7 de enero, entre el frenesí de la recogida de las atracciones del Parque Infantil de Tenerife (PIT) y la llegada de la estructura metálica, a cargo de MasQCarpas. Su director gerente, José Ángel Alonso, quien hasta hace tres años ostentara la máxima responsabilidad técnica en el desaparecido Organismo Autónomo de Fiestas, se había pertrechado sobre una caja metálica, convertida en su mesa de despacho, con su casco adornado con la pegatina de la bandera de las Siete Estrellas.

Desde ahí se regodeaba, al mediodía de ayer, del buen ritmo de trabajo del montaje. «Llevamos dos días de adelanto», afirmaba, mientras la directora artística le matizaba: «que no se venga arriba, que es un día y medio».

Un ambiente distendido y eficaz

El tono distendido, incluso con bromas, presidía el montaje de la estructura metálica. «Ya está todo el espaldar y restan los dos módulos delanteros; luego quedan las pijadas, como las escaleras, que es lo que más se demora. Pero ya estamos con las primeras pruebas», precisó José Ángel Alonso.

Un macropuzle con detalles artesanales

Con la rigidización finalizada, la próxima semana se procederá a armar el centenar de piezas en que vino dividido en contenedores el escenario. «¿Pero has visto las tejas?», se preguntaba sorprendido Yeray Piñero.

Junto a los elementos tallados con técnica 3D, destacaba el detalle de unos instrumentos de corcho blanco que se procederán a pintar en Tenerife: unas timbaletas, unas congas…, que serían la envidia de percusionistas y entusiastas del Carnaval como Juanjo Monzón, director y fundador de la comparsa madre, Los Rumberos.

Un decorado con segunda vida

Y la mayor satisfacción para el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, es que este decorado no solo presidirá los concursos y galas del Carnaval, sino que también se reutilizará en la ambientación de los escenarios de la calle para amenizar el Carnaval de Día… y de noche.

Tecnología 3D y fechas clave

La escenografía ha sido construida íntegramente con tecnología 3D en los talleres de Tecmodel (Huesca) y su estreno está previsto para el viernes 23 de enero, coincidiendo con la primera fase del concurso de murgas infantiles, tras la inauguración oficial del Carnaval el 16 de enero en la plaza de España.

Dimensiones y presupuesto

El escenario ocupa un volumen de 1.500 metros cúbicos y estará elaborado principalmente en corcho blanco, material ligero y reutilizable. Tendrá una boca de 70 metros, 24 metros de fondo y una altura máxima de 12 metros, con capacidad para 7.000 espectadores en los principales actos.

El presupuesto total asciende a 400.000 euros, dentro de un nuevo modelo de contratación que atribuye al propio escenógrafo el diseño, la ejecución y la dirección del montaje.

Un estreno previo a la gala inaugural

Entre las novedades que prepara la organización, se trabaja en la presentación del decorado en la víspera de la gala inaugural, un acto sobrio de nueva creación que se reservará a patrocinadores y miembros de la familia del Carnaval chicharrero, para exaltar las posibilidades del decorado de Sergio Macías y que se prevé se desarrolle el jueves 22 de enero, antes del primer concurso.

Maratón de reuniones

En paralelo al montaje de la escenografía en el Recinto Ferial, la organización vive inmersa en un maratón de reuniones. Por la tarde-noche, con los representantes de las murgas, una a una, para preparar la gran final que presentarán Alexis Hernández y Laura Afonso.

No será el único espectáculo en el que ejercerá como maestro de ceremonias la voz del Carnaval, que en la nueva edición también tendrá a su cargo mantener la intensidad de las cuatro fases de la modalidad, con apoyo de otros presentadores, en un concepto novedoso que incorpora Yeray Piñero, responsable de la cita.

Encuentros institucionales

Y de las reuniones con los grupos para preparar el sonido y las necesidades técnicas, a las negociaciones con el responsable de Radiotelevisión Canaria, César Toledo, de quien sus interlocutores celebran la plena disposición a contribuir y ayudar al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Para calentar motores, más si cabe, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, recibirá el próximo lunes, a las 17:00 horas, a las treinta y dos candidatas a reinas del Carnaval, en un acto de agasajo que se desarrollará en el salón de plenos del Ayuntamiento, en la antesala del pistoletazo de salida de la nueva edición dedicada a los Ritmos Latinos, que comenzará el viernes 16 en la plaza de España.