El Encuentro de Murgas de Candelaria, el viernes 27 de febrero
La cita murguera celebra dos décadas como referente de lo mejor de la crítica y el pasacalle del Carnaval en Canarias
El Encuentro de Murgas de Candelaria celebra este año su vigésimo aniversario, consolidándose como una de las citas más esperadas del Carnaval de Canarias. Según ha confirmado el concejal de Fiestas de la Villa Mariana, Manuel González, la edición de 2026 tendrá lugar el viernes 27 de febrero frente al Ayuntamiento de Candelaria, donde se montará el escenario principal del evento para sortear las obras que se llevan a cabo en la plaza de la Patrona.
Calendario del fin de semana
González aclaró que, tras un acuerdo con las murgas participantes, todas actuarán ese día, mientras que el sábado se celebrará el Coso y el domingo el Festival Coreográfico, junto a otras actividades programadas.
Los mejores grupos del Archipiélago
El encuentro contará con la presencia de las tres murgas ganadoras de Santa Cruz de Tenerife y de las correspondientes de Las Palmas de Gran Canaria, siguiendo la tradición de acercar a los mejores grupos del archipiélago. Como el año pasado, cuando se celebró la XIX edición, el evento incluyó a siete colectivos, con dos invitados y cinco ganadores de los concursos de Interpretación de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, tras la baja de Legañosos, primer premio de la capital grancanaria.
Coordinación y regreso tras la pandemia
González destacó que, desde la finalización de la pasada edición, se han coordinado y puesto todas las facilidades para que los murgueros puedan desplazarse y actuar, si bien todo dependerá de los ganadores en el caso particular de Gran Canaria.
Cabe recordar que en la pasada edición retornó el certamen tras la incidencia de la pandemia del covid-19, que obligó a su suspensión en 2020.
