El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife arranca en una semana

No se han recogido aún los árboles de Navidad y los belenes y ya toca a la puerta el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que este año se adelanta dos semanas respecto a la edición anterior porque así lo impone el calendario lunar que rige la celebración de la Semana Santa, que se toma como referencia para la organización de las carnestolendas 40 días antes, cuando se inicia la Cuaresma. Miércoles de Ceniza para los católicos; entierro de la sardina para los carnavaleros.

Tercera edición con Javier Caraballero

Tercera edición de las carnestolendas con Javier Caraballero al frente de la organización, el diseñador de reinas y luego director de espectáculos de Reyes, cabalgatas y Fiestas de Mayo que llegó a concejal del área. Y cambio total en la alineación del equipo artístico.

Nueva escenografía y más presupuesto

En la escenografía que se instalará en el Recinto Ferial estará el grancanario Sergio Macías, que se estrena en Santa Cruz de Tenerife, aunque viene con oropeles de Gran Canaria, y que sustituye a Nareme Melián, autor de los decorados de los dos años anteriores. La principal novedad, más allá del nombre del autor y el motivo que presidirá la fiesta, Ritmos Latinos, es el sistema de contratación y el incremento de presupuesto, que pasa de 250.000 a 400.000 euros, porque tiene la encomienda no solo de dibujar el decorado, sino también de construirlo para garantizar dos cosas: la primera, que el resultado se ajuste a la idea primigenia; la segunda, que llegue a tiempo.

Cuenta atrás en el Recinto Ferial

De hecho, los elementos del macropuzle ya están en el recinto ferial y están a la espera de que se recojan las atracciones del Parque Infantil de Tenerife (PIT), que desde ayer ya se retiran. Esta edición el Carnaval está de aniversario en el Centro de Ferias y Congresos, pues hace 30 años que la fiesta de la máscara inauguró el lugar que ideó el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Entonces el espectáculo lo dirigió Eduardo Bazo –una y no más– y se dedicó a México. Inolvidable.

El equipo artístico de confianza

Caraballero coloca a su equipo de confianza al frente de las galas y concursos. Con Enrique Camacho ya en la historia de la fiesta, al menos por ahora, cierra la transición de dos años que encomendó a Jep Meléndez y coloca al frente de las galas inaugural y de elección de la reina a su apuesta personal: Dani Pages, que puede presumir de haber sido diseñador antes que responsable artístico. Esta responsabilidad no le es ajena al creador palmero, que desembarcó en estas lides de la mano de Efraín Medina, hoy consejero del Cabildo.

Dirección de galas y concursos

Pages viene curtido en la gala tras haber trabajado los dos años anteriores en el equipo artístico en la etapa de Jep Meléndez. Los espectáculos de elección de la reina infantil y de los mayores quedan en manos de Paula Álvarez, sinónimo de éxito tanto en Navidad –como ocurrió con la acogida del estadio y la cabalgata de Reyes, o en Fiestas de Mayo–, y con otra pieza incondicional en el equipo de Caraballero: Yeray Piñero, productor artístico que compartirá la coordinación de las galas con la dirección de los concursos.

Cartel elegido por votación popular

Si al término de la pasada edición se eligió por votación popular el motivo del Carnaval 2026 –Ritmos Latinos–, fue en el Carnaval de los ensayos, que arranca en septiembre, cuando se restauró el sistema de votación por internet en vez de la designación directa para seleccionar el cartel anunciador. Entre las 62 obras presentadas se seleccionaron cinco que se sometieron a votación en internet y resultó ganador Es más bello vivir bailando, del joven diseñador palmero Héctor Expósito, que recrea la imagen de Celia Cruz compuesta con un sinfín de ilustraciones digitales y que se impuso a dos artistas ya curtidos en carteles de Carnaval: Alfonso Bravo, que sorprendió con inteligencia artificial en su apuesta para soportes gráficos, y Arón Morales. El primero, autor por designación en 2012; el segundo, ganador del concurso de 2024.

Treinta y dos candidatas a reina

Con los plazos de inscripción ya cerrados desde mitad de diciembre, ya se conoce a las 32 candidatas que aspiran a reinas: 11 en la modalidad adulta, gala que se desarrollará el miércoles 11 de febrero; 11 mayores, protagonistas del festival del miércoles 4 de febrero, y diez infantiles, que acapararán la atención de la primera de las tres elecciones, previstas para el lunes 2 de febrero. De la gala adulta ha trascendido la actuación del grupo cubano Los 4, referente del cubatón y la timba moderna.

Evolución de la participación

Respecto al número de inscritas, se mantiene en la modalidad adulta (11), sigue el auge de las mayores, por la apuesta de los ayuntamientos de estar en el Carnaval de Santa Cruz, y mengua el de las infantiles, con solo diez, el peor registro en el último lustro.

Calendario novedoso

El Carnaval comienza el viernes 16 de enero con la gala inaugural que se desarrollará en la plaza de España, con el Cabildo de Tenerife de fondo, en un espectáculo que aspira a romper con lo habitual. Habrá que esperar al viernes 23 para que los grupos estrenen el escenario del Recinto Ferial. Los primeros, las murgas infantiles.

Se mantiene el formato que se estrenara el año pasado, con dos en vez de tres fases. Eso sí, se adelanta a las 18:30 horas el inicio del concurso. Finalmente, el número de participantes queda fijado en 16: nueve el viernes y siete al día siguiente, cuando se otorgan los premios, después de que Lenguas Largas comunicara este miércoles su decisión de no salir tras 23 años. No es un adiós, sino un hasta luego, al menos ese es el objetivo de su mentor, Graci Martín, padre de la directora, Laura.

Cambios en los concursos adultos

El concejal de Fiestas materializó cambios en el calendario que no han pasado inadvertidos para las agrupaciones musicales, que celebrarán su concurso el 25 de enero, en vez de un sábado, como era habitual en los últimos años. El ajuste obedece a que las 21 murgas adultas se reparten en cuatro fases en vez de tres, y eso a pesar de la baja para el próximo año de Ni Pico, que incluso se planteó salir con una formación mixta. La esperada final se traslada al extinto sábado de agrupaciones, el 31 de enero. Actuarán las ocho mejores para el jurado y este año supondrá el fin de un modelo. Si en la década de los ochenta fue la revolución de las voces, la final se transformará en una Super Bowl, con espectáculos efímeros ideados por algunas murgas solo para ese día.

Del concurso a la calle

El Carnaval de los concursos dará paso, desde el viernes 13 de febrero, al de la calle con la Cabalgata anunciadora. El primer Carnaval de Día será el domingo 15 de febrero; el segundo y más esperado, el sábado 21 de febrero, la víspera del Domingo de Piñata, que anunciará el motivo de una nueva edición.

Feliz Carnaval 2026