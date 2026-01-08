"¡Arriba, chicharrero!", una canción con inteligencia artificial para las noches de Carnaval

La inteligencia artificial se dejará sentir en las noches del Carnaval. Ali Abbassi Rojas (La Laguna, 1972) se estrena como autor de una canción que aspira a convertirse en sintonía de las noches del Carnaval y del Carnaval de Día. «¡Arriba, chicharrero!» es el título de la letra elaborada con la prosa del también autor de Cuentos de Carnaval.

Tecnología al servicio de la creación artística

Será uno de los primeros temas en los que se reconoce el uso de la tecnología al servicio de la creación artística, como admite de forma honesta el letrista murguero. Ali precisa que la letra es íntegramente suya, mientras que la música ha sido generada mediante inteligencia artificial.

«Cada vez se pone más complicado poder usar música protegida, así que en Multimedia Carnaval –grupo que divulga contenidos festivos en sus perfiles en redes sociales– hemos optado por empezar a hacerlas nosotros», explica el autor. «No somos compositores musicales, pero nos valemos de la inteligencia artificial para dar soporte sonoro a nuestras sintonías, cabeceras, promociones de programas y anuncios».

Una letra pegadiza y transversal

En el caso concreto de «¡Arriba, chicharrero!», Ali destaca su carácter pegadizo y transversal. «Es una idea que surge delante del ordenador; empiezas a escribir, lees, relees y te vas entusiasmando. Te das cuenta de que estás creando una letra con la que incluso la gente menos carnavalera puede sentirse identificada. Solo espero que guste y que la disfruten».

Ali Abbassi (La Laguna, 1972) , letrista de una canción de Carnaval. / Arturo Jiménez

Tributo a Santa Cruz

La canción "Arriba, chicharrero" es un himno festivo que rinde homenaje al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como expresión de identidad, cultura y forma de vida del pueblo. A través de una letra emotiva y celebratoria, reivindica los orígenes populares y rebeldes de la fiesta, su arraigo en la tierra guanche y su capacidad para unir a la ciudad y a la isla en torno al ritmo, el color y la imaginación.

El tema invita a salir a la calle, a disfrutar sin reservas y a sentir el Carnaval no solo como una celebración, sino como un sentimiento que renace cada febrero, con Tenerife como capital mundial del Carnaval.

Registro oficial de la obra

La canción ya ha sido registrada en la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, gracias a que la suscripción utilizada para la generación musical permite el registro legal de la obra.

Murguero de los de antes, creador del presente

Ali Abbassi Rojas es sinónimo de la murga adulta Guachipanduzy, pero, sobre todo, un murguero de los de antes que no ha tenido remilgos en adaptarse a la inteligencia artificial como herramienta creativa al servicio del Carnaval.