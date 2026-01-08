El Cabildo duplica su aportación económica a los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife refuerza su apoyo al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, destinando este año más de medio millón de euros entre subvenciones nominativas y patrocinio directo a los grupos que protagonizan los concursos oficiales. Esta cifra incluye la aportación de 300.000 euros para sufragar los gastos artísticos del Carnaval de Día, así como 195.920 euros destinados al patrocinio de 105 agrupaciones, prácticamente el doble de lo asignado en 2025.

Distribución por modalidades

Por modalidades, la Canción de la Risa ingresa cada grupo 1.200 euros –más que los 1.050 euros que le otorga el Ayuntamiento–; una comparsa infantil recibe 1.300 euros, casi lo mismo que una murga infantil o una agrupación coreográfica –20 céntimos más–. La Zarzuela y Los Ffregolinos perciben cada una 1.530 euros, mientras que comparsas, murga adulta y rondalla suman 2.640 euros; casi el doble que el año pasado.

Grupos beneficiados

Los representantes de los 107 grupos que acudieron la tarde de este jueves al recinto ferial a recoger la aportación insular incluyen murgas adultas, 17 infantiles, 10 comparsas adultas, 2 infantiles, 19 agrupaciones coreográficas, 8 grupos de la Canción de la Risa, 8 rondallas, 9 agrupaciones musicales de mayores, 9 musicales y 2 lírico-musicales.

Apoyo histórico desde 2007

Fue en 2007 cuando el Cabildo otorgó las primeras asignaciones a los grupos, siendo entonces consejero José Manuel Bermúdez, para sortear el protagonismo de Ángel Llanos en el Ayuntamiento.